Newcastle United vs. Crystal Palace: Head-to-head record and past meetings

By Lewis Nolan | 04 Jan 2026 23:04 , Last updated: 05 Jan 2026 06:36

Head-to-head record

Previous meetings: 58

Newcastle wins: 33

Draws: 12

Crystal Palace wins: 13

Newcastle United and Crystal Palace have locked horns on 58 occasions over the years, with the Magpies coming out on top 33 times, giving them a huge lead over the Eagles with 13, while the sides have shared the spoils on a further 12 occasions.

The first meeting between these teams took place more than a century ago, when Palace beat Newcastle 1-0 in the FA Cup back in January 1907.

However, the Eagles were made to wait until August 1970 for their second victory over their Northern opponents, who won four of the six intervening clashes.

Most recently, Eddie Howe's Toon ran out 2-0 winners over Oliver Glasner's Londoners in January 2026, courtesy of goals from captain Bruno Guimaraes and stalwart centre-back Malick Thiaw.

That triumph means that Newcastle have now emerged victorious in nine of their last 13 matchups at St James' Park - suffering defeat twice - while scoring 20 goals and conceding just six in that stretch.

Additionally, after blanking once again, Palace have failed to score in six of their last eight Premier League clashes with the Magpies, though the Toon also missed out on affecting the scoreline in three of those fixtures.

Former Newcastle star Chris Waddle is the top scorer in this contest with four goals, and the Tyneside club's dominance is reflected in the fact that three of the top four all-time scorers donned the famous black and white stripes (Alan Shearer - three, Papiss Cisse - three).

Last 20 meetings

Jan 4, 2026: Newcastle 5-0 Crystal Palace (Premier League)

Apr 16, 2025: Newcastle 5-0 Crystal Palace (Premier League)

Nov 30, 2024: Crystal Palace 1-1 Newcastle (Premier League)

Apr 24, 2024: Crystal Palace 2-0 Newcastle (Premier League)

Oct 21, 2023: Newcastle 4-0 Crystal Palace (Premier League)

Jan 21, 2023: Crystal Palace 0-0 Newcastle (Premier League)

Nov 09, 2022: Newcastle 0-0 Crystal Palace (EFL Cup Third Round)

Sep 03, 2022: Newcastle 0-0 Crystal Palace (Premier League)

Apr 20, 2022: Newcastle 1-0 Crystal Palace (Premier League)

Oct 23, 2021: Crystal Palace 1-1 Newcastle (Premier League)

Feb 02, 2021: Newcastle 1-2 Crystal Palace (Premier League)

Nov 27, 2020: Crystal Palace 0-2 Newcastle (Premier League)

Feb 22, 2020: Crystal Palace 1-0 Newcastle (Premier League)

Dec 21, 2019: Newcastle 1-0 Crystal Palace (Premier League)

Apr 06, 2019: Newcastle 0-1 Crystal Palace (Premier League)

Sep 22, 2018: Crystal Palace 0-0 Newcastle (Premier League)

Feb 04, 2018: Crystal Palace 1-1 Newcastle (Premier League)

Oct 21, 2017: Newcastle 1-0 Crystal Palace (Premier League)

Apr 30, 2016: Newcastle 1-0 Crystal Palace (Premier League)

Nov 28, 2015: Crystal Palace 5-1 Newcastle (Premier League)

Last 10 Premier League meetings

