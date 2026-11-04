Everton vs. Coventry City: Head-to-head record and past meetings ahead of Premier League clash

Everton will welcome Coventry City to the Hill Dickinson Stadium in the Premier League on Friday night.
The Toffees are currently seventh in the Premier League table, boasting 13 points from nine matches, while Coventry are currently 16th in the division.
Here, Sports Mole takes an in-depth look at the head-to-head record and previous meetings between the two sides ahead of their contest in Gameweek 10.
Head-to-head record
Previous meetings: 80
Everton wins: 37
Draws: 20
Coventry City wins: 23
Everton and Coventry have locked horns on 80 previous occasions, with the former leading the overall head-to-head record 37 wins to the latter's 23, while there have also been 20 draws.
This is a fixture that dates back to March 1910, when Everton beat Coventry 2-0 in the FA Cup.
Fast forward to the present day, the last meeting between the two teams came in the Premier League in January 2001, with Everton posting a 3-1 success over Coventry.
However, Coventry have actually won two of their last three meetings, including a 2-1 victory when the pair last locked horns at the home of Everton in December 2000.
There have been 18 previous Premier League meetings between Everton and Coventry, with the latter posting six wins to the latter's three, while there have also been nine draws.
Everton have only won one home Premier League match against Coventry - a 2-0 success at Goodison Park back in April 1999.
Last 18 meetings (all competitions)
Jan 20, 2001: Coventry City 1-3 Everton (Premier League)
Dec 26, 2000: Everton 1-2 Coventry City (Premier League)
Mar 15, 2000: Coventry City 1-0 Everton (Premier League)
Oct 02, 1999: Everton 1-1 Coventry City (Premier League)
Apr 11, 1999: Everton 2-0 Coventry City (Premier League)
Nov 15, 1998: Coventry City 3-0 Everton (Premier League)
May 10, 1998: Everton 1-1 Coventry City (Premier League)
Oct 25, 1997: Coventry City 0-0 Everton (Premier League)
Feb 22, 1997: Coventry City 0-0 Everton (Premier League)
Nov 04, 1996: Everton 1-1 Coventry City (Premier League)
Mar 09, 1996: Everton 2-2 Coventry City (Premier League)
Dec 23, 1995: Coventry City 2-1 Everton (Premier League)
May 14, 1995: Coventry City 0-0 Everton (Premier League)
Oct 15, 1994: Everton 0-2 Coventry City (Premier League)
Apr 23, 1994: Everton 0-0 Coventry City (Premier League)
Nov 06, 1993: Coventry City 2-1 Everton (Premier League)
Mar 07, 1993: Coventry City 0-1 Everton (Premier League)
Oct 17, 1992: Everton 1-1 Coventry City (Premier League)
Last 10 Premier League meetings
Jan 20, 2001: Coventry City 1-3 Everton (Premier League)
Dec 26, 2000: Everton 1-2 Coventry City (Premier League)
Mar 15, 2000: Coventry City 1-0 Everton (Premier League)
Oct 02, 1999: Everton 1-1 Coventry City (Premier League)
Apr 11, 1999: Everton 2-0 Coventry City (Premier League)
Nov 15, 1998: Coventry City 3-0 Everton (Premier League)
May 10, 1998: Everton 1-1 Coventry City (Premier League)
Oct 25, 1997: Coventry City 0-0 Everton (Premier League)
Feb 22, 1997: Coventry City 0-0 Everton (Premier League)
Nov 04, 1996: Everton 1-1 Coventry City (Premier League)