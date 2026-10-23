Team News: Chelsea vs. Tottenham injury, suspension list, predicted XIs

The latest instalment of a fierce London derby between Chelsea and Tottenham Hotspur takes centre stage at Stamford Bridge on Saturday evening.
Both teams secured Premier League victories last time out, and here, Sports Mole rounds up all the latest team news for the two clubs.
CHELSEA vs. TOTTENHAM HOTSPUR
CHELSEA
Out: Emiliano Martinez (broken jaw), Reece James (knee), Jamie Gittens (ankle) Pep Chavarria (unspecified), Emmanuel Emegha (unspecified)
Doubtful: Malo Gusto (illness)
Sports Mole's predicted XI: Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Palmer, Rogers; Pedro
SPURS
Out: Rodrigo Bentancur (suspended), Mykhaylo Mudryk (ankle), Wilson Odobert (knee), Xavi Simons (knee), Savio (muscle), Lucas Bergvall (knee)
Doubtful: Destiny Udogie (knee), Pedro Porro (hamstring), Omar Marmoush (calf), Andrew Robertson (unspecified), Tosin Adarabioyo (calf)
Sports Mole's predicted XI: Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Gallagher, Tonali; Kudus, Maddison, Marmoush; Solanke