Championship transfers 2026: Every confirmed signing and sale in summer window

While World Cup fever has gripped the globe, the 2026 summer transfer window opened in the United Kingdom on June 15, and Championship clubs will be at the centre of many tussles between now and September 1.
Relegated teams will fight to keep hold of their top talents - or at least recoup a sizeable fee for them - while promoted teams endeavour to bring in notable names in a bid to retain their new-found second-tier status.
Keep up to date with every confirmed Championship signing and sale in our transfer tracker below!
Birmingham City
- Jhon Solis (CM, from Girona, £6.5m)
- Jonathan Panzo (CB, released)
Blackburn Rovers
- Moussa Baradji (CM, from Yverdon Sport, £0.95m)
- Sondre Tronstad (CM, released)
- Ryan Hedges (RW, released)
- Nathan Redmond (RW, released)
Bolton Wanderers
- David Watson (CM, from Kilmarnock, free)
- Ben Davies (CB, from Rangers, free)
- Szabolcs Schon (LW, to ETO, £0.5m)
- George Johnston (CB, released)
- Jordi Osei-Tutu (RB, released)
- Kyle Dempsey (CM, released)
- Carlos Mendes (RW, released)
Bristol City
- Billy O'Neill (ST, from Bray Wanderers, undisclosed)
- Sinclair Armstrong (ST, from Goztepe, £1.5m)
- Sam Morsy (CM, released)
- Mark Sykes (RM, released)
- Harry Cornick (ST, released)
Burnley
- Florentino (DM, from Benfica, £20.7m)
- Owen Dodgson (LB, to Stockport County, undisclosed)
- Martin Dubravka (GK, released)
- Vaclav Hladky (GK, released)
Cardiff City
- Nathan Trott (GK, from Copenhagen, £1.6m)
- Ryan Wintle (DM, released)
Charlton Athletic
- Terry Taylor (DM, released)
- Luke Berry (CM, released)
Derby County
- Ben Osborn (CM, released)
- Andreas Weimann (ST, released)
- Callum Elder (LB, released)
- Jake Rooney (CB, released)
Lincoln City
- MJ Kamson Camera (CB, to Hearts, free)
- Zach Jeacock (GK, to Northampton Town, loan)
Middlesbrough
- Jeremy Sarmiento (LW, from Brighton, £3.2m)
- Marcus Forss (ST, released)
- Sam Silvera (LW, released)
- Dan Barlaser (DM, released)
- Alex Gilbert (AM, released)
- Darragh Lenihan (CB, released)
- Jon McLaughlin (GK, released)
Millwall
- Danny McNamara (RB, released)
- Wes Harding (CB, released)
- Joe Bryan (LB, released)
- Massimo Luongo (CM, released)
Norwich City
- Jeffrey Schlupp (LM, released)
- Toyn Springett (RW, released)
- Emiliano Marcondes (AM, released)
- Shane Duffy (CB, released)
- Daniel Barden (GK, released)
- George Long (GK, to Southampton, free)
Portsmouth
- Andre Dozzell (CM, to DC United, free)
- Jordan Archer (GK, released)
- Reuben Swann (CM, released)
- Harry Clout (AM, released)
Preston North End
- Jack Walton (GK, to Dundee United, undisclosed)
- Jamal Lewis (LB, released)
- Will Keane (ST, released)
- Noah Mawene (DM, released)
- Robbie Brady (LM, released)
- James Pradic (GK, released)
Queens Park Rangers
- Paul Nardi (GK, released)
- Isaac Hayden (DM, released)
- Steve Cook (CB, released)
- Ben Hamer (GK, released)
Sheffield United
- Tom Davies (CM, released)
- Jairo Riedewald (DM, released)
- Danny Ings (ST, released)
- Ben Mee (CB, retired)
Southampton
- Daniel Peretz (GK, from Bayern Munich, £6.9m)
- Cyle Larin (ST, from Mallorca, undisclosed)
- Charlie Taylor (LB, released)
- Will Smallbone (CM, released)
- Jamie Jones (GK, released)
- Alex McCarthy (GK, released)
- Joe Aribo (CM, released)
- Oriol Romeu (DM, released)
- Ross Stewart (ST, released)
Stoke City
- Milan Smit (ST, from Go Ahead Eagles, £4.8m)
- Lewis Baker (CM, released)
- Steven Nzonzi (CM, released)
Swansea City
- Leo Walta (AM, from Sirius, £2.9m)
- Stephen Welsh (CB, from Celtic, undisclosed)
- Josh Thomas (ST, released)
Watford
- Nampalys Mendy (DM, released)
- Myles Roberts (GK, released)
- Tom Ince (RW, released)
West Bromwich Albion
- Jed Wallace (RW, released)
- Daryl Dike (ST, released)
- Joe Wildsmith (GK, released)
West Ham United
- Lukasz Fabianski (GK, released)
- Adama Traore (RW, released)
Wolverhampton Wanderers
- Ladislav Krejci (CB, from Girona, £6.5m)
- Raul Jimenez (ST, from Fulham, free)
- Kieran Trippier (RB, from Newcastle United, free)
- Matt Doherty (RB, released)
Wrexham
- Jay Rodriguez (ST, released)
- Andy Cannon (CM, released)
- Callum Edwards (RW, released)
- Tom Kelly (CM, released)
- Max Purvis (CB, released)
- Reuben Egan (GK, released)
Biggest deals of the 2026 Championship summer transfer window
Following West Ham United's relegation from the Premier League, rumours have swirled surrounding one player in particular - Portuguese midfielder Mateus Fernandes.
The former Southampton starlet was a standout performer in an otherwise dismal campaign for the Irons, earning his stars as a number six, number eight and number 10 at the London Stadium.
Manchester United and Arsenal are both believed to have taken a serious interest in Fernandes, but the Red Devils are supposedly at the head of the queue for the midfielder, who has an £80m price tag on his head.
Fernandes's Irons teammate Jarrod Bowen is also facing an uncertain future, although he has plenty of time to ponder his next move after being left out of England's squad for the 2026 World Cup.
Newcastle United, Liverpool, Chelsea and Manchester United have all been touted as viable destinations for the 29-year-old, but there have not yet been any concrete developments.
A handful of transactions have already gone through, including Southampton's permanent signing of goalkeeper Daniel Peretz, and the arrival of South American midfielder Jhon Solis at Birmingham City.