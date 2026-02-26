Neymar, Mbappe, Ronaldo, Isak: The most expensive football transfers for each year since 2000

The modern-day football transfer market stands as a multi-billion-pound global industry, characterised by record-shattering fees paid by clubs for a plethora of players across the globe.
Transfers have evolved into a year-round cultural spectacle for some supporters that rival the matches themselves, with players including Florian Wirtz and Alexander Isak commanding valuations exceeding £100m as recently as last summer.
As we edge closer to the 2026 summer transfer window, Sports Mole takes a look at the most expensive football transfers for each year since 2000.
2000 – Luis Figo (£37m)
Joined: Real Madrid
Sold By: Barcelona
Age at the time: 27
Nationality: Portugal
Position: Winger
2001 – Zinedine Zidane (£49m)
Joined: Real Madrid
Sold By: Juventus
Age at the time: 29
Nationality: France
Position: Midfielder
2002 – Rio Ferdinand (£30m)
Joined: Manchester United
Sold By: Leeds United
Age at the time: 23
Nationality: England
Position: Centre-back
2003 – David Beckham (£25m)
Joined: Real Madrid
Sold By: Manchester United
Age at the time: 28
Nationality: England
Position: Winger/Midfielder
2004 – Wayne Rooney (£27m)
Joined: Manchester United
Sold By: Everton
Age at the time: 18
Nationality: England
Position: Striker
2005 – Michael Essien (£26m)
Joined: Chelsea
Sold By: Lyon
Age at the time: 22
Nationality: Ghana
Position: Midfielder
2006 – Andriy Shevchenko (£31m)
Joined: Chelsea
Sold By: AC Milan
Age at the time: 29
Nationality: Ukraine
Position: Striker
2007 – Fernando Torres (£20m)
Joined: Liverpool
Sold By: Atletico Madrid
Age at the time: 23
Nationality: Spain
Position: Striker
2008 – Robinho (£32.5m)
Joined: Manchester City
Sold By: Real Madrid
Age at the time: 24
Nationality: Brazil
Position: Winger
2009 – Cristiano Ronaldo (£80m)
Joined: Real Madrid
Sold By: Manchester United
Age at the time: 24
Nationality: Portugal
Position: Winger
Current club: Al-Nassr
2010 – David Villa (£35m)
Joined: Barcelona
Sold By: Valencia
Age at the time: 28
Nationality: Spain
Position: Striker
2011 – Fernando Torres (£50m)
Joined: Chelsea
Sold By: Liverpool
Age at the time: 26
Nationality: Spain
Position: Striker
2012 – Hulk (£35m)
Joined: Zenit Saint Petersburg
Sold By: Porto
Age at the time: 26
Nationality: Brazil
Position: Winger/Striker
Current club: Atletico Mineiro
2013 – Gareth Bale (£85m)
Joined: Real Madrid
Sold By: Tottenham Hotspur
Age at the time: 24
Nationality: Wales
Position: Winger
2014 – Luis Suarez (£75m)
Joined: Barcelona
Sold By: Liverpool
Age at the time: 27
Nationality: Uruguay
Position: Striker
Current club: Inter Miami
2015 – Kevin De Bruyne (£54m)
Joined: Manchester City
Sold By: Wolfsburg
Age at the time: 24
Nationality: Belgium
Position: Midfielder
Current club: Napoli
2016 – Paul Pogba (£89.3m)
Joined: Manchester United
Sold By: Juventus
Age at the time: 24
Nationality: France
Position: Midfielder
Current club: Monaco
2017 – Neymar (£198m)
Joined: Paris Saint-Germain
Sold By: Barcelona
Age at the time: 25
Nationality: Brazil
Position: Winger/Striker
Current club: Santos
2018 – Kylian Mbappe (£166m)
Joined: Paris Saint-Germain
Sold By: Monaco
Age at the time: 19
Nationality: France
Position: Winger/Striker
Current club: Real Madrid
2019 – Joao Felix (£116m)
Joined: Atletico Madrid
Sold By: Benfica
Age at the time: 19
Nationality: Portugal
Position: Midfielder/Striker
Current club: Al-Nassr
2020 – Kai Havertz (£72m)
Joined: Chelsea
Sold By: Bayer Leverkusen
Age at the time: 21
Nationality: Germany
Position: Midfielder/Striker
Current club: Arsenal
2021 – Jack Grealish (£100m)
Joined: Manchester City
Sold By: Aston Villa
Age at the time: 25
Nationality: England
Position: Winger
Current club: Manchester City (on loan at Everton)
2022 – Antony (£85m)
Joined: Manchester United
Sold By: Ajax
Age at the time: 22
Nationality: Brazil
Position: Winger
Current club: Real Betis
2023 – Enzo Fernandez (£107m)
Joined: Chelsea
Sold By: Benfica
Age at the time: 22
Nationality: Argentina
Position: Midfielder
Current club: Chelsea
2024 – Julian Alvarez (£82m)
Joined: Atletico Madrid
Sold By: Manchester City
Age at the time: 24
Nationality: Argentina
Position: Striker
Current club: Atletico Madrid
2025 – Alexander Isak (£125m)
Joined: Liverpool
Sold By: Newcastle United
Age at the time: 25
Nationality: Sweden
Position: Striker
Current club: Liverpool
2026 – *Antoine Semenyo (£64m)
Joined: Manchester City
Sold By: Bournemouth
Age at the time: 26
Nationality: Ghana
Position: Winger/Striker
Current club: Manchester City
*Subject to change in 2026 summer transfer window