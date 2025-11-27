Alaves vs. Barcelona: Head-to-head record and past meetings ahead of La Liga clash

By Matt Law | 27 Nov 2025 11:14 , Last updated: 27 Nov 2025 11:14

La Liga table when they resume their domestic campaign against Barcelona will be aiming to move to the top of thewhen they resume their domestic campaign against Alaves on Saturday afternoon.

Hansi Flick's side are currently second in the division, one point behind the leaders Real Madrid, who are not in action until Sunday night against Girona.

3-0 loss to Chelsea in the Champions League. Barcelona have a record of 10 wins, one draw and two defeats in La Liga this term, but they will enter this match off the back of a

Alaves, meanwhile, sit down in 14th spot in the table, picking up 15 points from their 13 matches, which has left them four points outside of the relegation zone ahead of the next set of fixtures at this level of football.

Here, Sports Mole rounds up the head-to-head record and looks at the past meetings between the two sides ahead of their encounter this weekend.

Head-to-head record

Previous meetings: 49

Alaves wins: 7

Draws: 7

Barcelona wins: 35

Barcelona comfortably lead the head-to-head record between the two sides, with the Catalan outfit winning 35 of their previous 48 matches with Alaves, suffering only seven defeats in the process.

Barcelona are on a five-game winning run against Alaves, including a 3-0 success in La Liga in October 2024, before recording a 1-0 success in the reverse game in February 2025, while they are unbeaten against Saturday's opponents since September 2016.

Lionel Messi is the all-time leading goalscorer in this particular fixture, having found the back of the net on 13 occasions against Alaves during his time at Barcelona.

In La Liga, the two teams have met on 38 occasions, with Barcelona winning 26 of those encounters, while Alaves have posted five wins and there have also been seven draws.

Alaves' last home victory over the Catalan giants in Spain's top flight came back in December 2001, but they did record a famous 2-1 win at Camp Nou in September 2016.

Alaves last avoided defeat to Barcelona in October 2021, picking up a point in a 1-1 draw away to the Catalan giants.

Barcelona have found the back of the net on 96 occasions in their previous 38 La Liga matches with Alaves, while the Blue and Whites have scored 32 times.

Last 20 meetings

Feb 02, 2025: Barcelona 1-0 Alaves (La Liga)

Oct 06, 2024: Alaves 0-3 Barcelona (La Liga)

Feb 03, 2024: Alaves 1-3 Barcelona (La Liga)

Nov 12, 2023: Barcelona 2-1 Alaves (La Liga)

Jan 23, 2022: Alaves 0-1 Barcelona (La Liga)

Oct 30, 2021: Barcelona 1-1 Alaves (La Liga)

Feb 13, 2021: Barcelona 5-1 Alaves (La Liga)

Oct 31, 2020: Alaves 1-1 Barcelona (La Liga)

Jul 19, 2020: Alaves 0-5 Barcelona (La Liga)

Dec 21, 2019: Barcelona 4-1 Alaves (La Liga)

Apr 23, 2019: Alaves 0-2 Barcelona (La Liga)

Aug 18, 2018: Barcelona 3-0 Alaves (La Liga)

Jan 28, 2018: Barcelona 2-1 Alaves (La Liga)

Aug 26, 2017: Alaves 0-2 Barcelona (La Liga)

May 27, 2017: Barcelona 3-1 Alaves (Copa del Rey Final)

Feb 11, 2017: Alaves 0-6 Barcelona (La Liga)

Sep 10, 2016: Barcelona 1-2 Alaves (La Liga)

Nov 28, 2012: Barcelona 3-1 Alaves (Copa del Rey Round Four)

Oct 30, 2012: Alaves 0-3 Barcelona (Copa del Rey Round Four)

Jan 16, 2007: Barcelona 3-2 Alaves (Copa del Rey Last-16)

Last 10 La Liga meetings

Feb 02, 2025: Barcelona 1-0 Alaves (La Liga)

Oct 06, 2024: Alaves 0-3 Barcelona (La Liga)

Feb 03, 2024: Alaves 1-3 Barcelona (La Liga)

Nov 12, 2023: Barcelona 2-1 Alaves (La Liga)

Jan 23, 2022: Alaves 0-1 Barcelona (La Liga)

Oct 30, 2021: Barcelona 1-1 Alaves (La Liga)

Feb 13, 2021: Barcelona 5-1 Alaves (La Liga)

Oct 31, 2020: Alaves 1-1 Barcelona (La Liga)

Jul 19, 2020: Alaves 0-5 Barcelona (La Liga)

Dec 21, 2019: Barcelona 4-1 Alaves (La Liga)