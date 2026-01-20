Premier League GW23: Injury news, team news, absentees and doubts for every club

The Emirates Stadium is the place to be this weekend, as Arsenal host Manchester United in the main event of Premier League gameweek 23.
The undercard to Sunday's blockbuster battle features Manchester City at home to basement boys Wolverhampton Wanderers, while Tottenham Hotspur, Liverpool and Chelsea all face away days at Burnley, Bournemouth and Crystal Palace respectively.
Elsewhere, Newcastle United host Aston Villa in a fascinating clash between two top-four contenders, and the action concludes with Everton vs. Leeds United at the Hill Dickinson Stadium on Monday night.
Here, Sports Mole rounds up all of the injury news, team news, doubts and absentees for every club ahead of the next Premier League gameweek.
WEST HAM UNITED VS. SUNDERLAND (Saturday, 12.30pm)
WEST HAM
Out: Lukasz Fabianski (back)
Doubtful: Konstantinos Mavropanos (neck), Lucas Paqueta (back), El Hadji Malick Diouf (AFCON)
SUNDERLAND
Out: Aji Alese (shoulder), Arthur Masuaku (ankle), Bertrand Traore (knee)
Doubtful: Habib Diarra (AFCON), Chemsdine Talbi (AFCON), Romaine Mundle (knock)
FULHAM VS. BRIGHTON & HOVE ALBION (Saturday, 3pm)
FULHAM
Out: Rodrigo Muniz (thigh), Sasa Lukic (leg)
Doubtful: Kenny Tete (thigh), Calvin Bassey (AFCON), Samuel Chukwueze (AFCON), Alex Iwobi (AFCON), Emile Smith Rowe (unspecified)
BRIGHTON
Out: Mats Wieffer (toe), Solly March (knee), Adam Webster (knee), Stefanos Tzimas (knee)
Doubtful: None
BURNLEY VS. TOTTENHAM (Saturday, 3pm)
BURNLEY
Out: Zeki Amdouni (knee), Jordan Beyer (thigh), Connor Roberts (unspecified), Josh Cullen (knee)
Doubtful: Joe Worrall (knock), Zian Flemming (knock), Maxime Esteve (knock)
TOTTENHAM
Out: James Maddison (knee), Dejan Kulusevski (knee), Rodrigo Bentancur (thigh), Mohammed Kudus (thigh), Richarlison (thigh), Ben Davies (ankle)
Doubtful: Pape Sarr (AFCON), Joao Palhinha (knock)
MAN CITY VS. WOLVES (Saturday, 3pm)
MAN CITY
Out: Mateo Kovacic (ankle), Oscar Bobb (muscle), John Stones (thigh), Josko Gvardiol (leg), Ruben Dias (hamstring), Savinho (unspecified)
Doubtful: Omar Marmoush (AFCON), Nico Gonzalez (knock), Matheus Nunes (illness)
WOLVES
Out: Leon Chiwome (knee), Jean-Ricner Bellegarde (hamstring), Toti Gomes (hamstring)
Doubtful: Tawanda Chirewa (illness)
BOURNEMOUTH VS. LIVERPOOL (Saturday, 5.30pm)
BOURNEMOUTH
Out: Ben Gannon-Doak (thigh), Tyler Adams (knee), Will Dennis (ankle), Justin Kluivert (knee), Enes Unal (groin)
Doubtful: David Brooks (ankle), Marcus Tavernier (hamstring), Amine Adli (knock)
LIVERPOOL
Out: Giovanni Leoni (knee), Alexander Isak (ankle), Conor Bradley (knee)
Doubtful: Mohamed Salah (AFCON)
CRYSTAL PALACE VS. CHELSEA (Sunday, 2pm)
CRYSTAL PALACE
Out: Cheick Doucoure (knee), Chadi Riad (knee), Rio Cardines (groin), Caleb Kporha (back), Daichi Kamada (thigh), Eddie Nketiah (thigh), Jefferson Lerma (concussion)
Doubtful: Daniel Munoz (knee), Nathaniel Clyne (groin), Ismaila Sarr (AFCON)
CHELSEA
Out: Mykhaylo Mudryk (suspended), Levi Colwill (knee), Dario Essugo (thigh), Romeo Lavia (thigh)
Doubtful: Cole Palmer (unspecified), Reece James (unspecified), Malo Gusto (unspecified), Liam Delap (illness), Jamie Gittens (illness), Tosin Adarabioyo (thigh)
NEWCASTLE VS. ASTON VILLA (Sunday, 2pm)
NEWCASTLE
Out: Emil Krafth (knee), Dan Burn (chest), Fabian Schar (ankle), Valentino Livramento (thigh), Jamaal Lascelles (fitness), Jacob Murphy (hamstring)
Doubtful: William Osula (ankle)
ASTON VILLA
Out: Ross Barkley (knee), Amadou Onana (hamstring), Boubacar Kamara (knee), John McGinn (knee)
Doubtful: Jadon Sancho (illness)
BRENTFORD VS. NOTTINGHAM FOREST (Sunday, 2pm)
BRENTFORD
Out: Antoni Milambo (knee), Josh Dasilva (knee), Fabio Carvalho (knee)
Doubtful: Jordan Henderson (ankle), Frank Onyeka (AFCON)
NOTTINGHAM FOREST
Out: Chris Wood (knee), John Victor (knee)
Doubtful: None
ARSENAL VS. MAN UTD (Sunday, 4.30pm)
ARSENAL
Out: Max Dowman (ankle)
Doubtful: Riccardo Calafiori (unspecified), Piero Hincapie (thigh)
MAN UNITED
Out: Matthijs de Ligt (back)
Doubtful: Noussair Mazraoui (AFCON)
EVERTON VS. LEEDS (Monday, 8pm)
EVERTON
Out: Seamus Coleman (thigh), Kiernan Dewsbury-Hall (thigh), Carlos Alcaraz (unspecified), Michael Keane (suspended)
Doubtful: Jarrad Branthwaite (hamstring), Idrissa Gueye (AFCON), Iliman Ndiaye (AFCON), Tim Iroegbunam (groin)
LEEDS
Out: Daniel James (thigh), Jaka Bijol (thigh)
Doubtful: Anton Stach (groin)
