Premier League GW16: Injury news, team news, absentees and doubts for every club

By | , Last updated:

Premier League GW16: Injury news, team news, absentees and doubts for every club
© Imago / Sportsphoto

Premier League leaders Arsenal will be bidding to return to winning ways in England's top flight when they welcome basement side Wolverhampton Wanderers to North London on Saturday night.

There are four games on Saturday in gameweek 16 of the 2025-26 Premier League, including Liverpool at home to Brighton & Hove Albion.

There are five matches on Sunday, meanwhile, including the Tyne–Wear derby between Sunderland and Newcastle United at the Stadium of Light.

The latest round of matches will come to an end at Old Trafford on Monday night, as a revitalised Manchester United welcome Bournemouth.

Here, Sports Mole rounds up all of the injury news, team news, doubts and absentees for every club ahead of the 16th set of fixtures in England's top flight, as the Premier League table starts to take shape.

CHELSEA VS. EVERTON (Saturday, 3pm)

© Imago / Sportsphoto

CHELSEA

Out: Mykhaylo Mudryk (suspended), Levi Colwill (knee), Dario Essugo (thigh), Romeo Lavia (thigh), Liam Delap (shoulder)

Doubtful: None

EVERTON

Out: Jarrad Branthwaite (hamstring), Nathan Patterson (foot), Merlin Rohl (hernia), Seamus Coleman (thigh)

Doubtful: Thierno Barry (shoulder)

LIVERPOOL VS. BRIGHTON & HOVE ALBION (Saturday, 3pm)

© Imago

LIVERPOOL

Out: Giovanni Leoni (knee), Jeremie Frimpong (muscle), Cody Gakpo (unspecified), Conor Bradley (suspended)

Doubtful: Wataru Endo (knock), Federico Chiesa (illness)

BRIGHTON

Out: Solly March (knee), Adam Webster (knee), James Milner (muscle), Stefanos Tzimas (knee)

Doubtful: Kaoru Mitoma (ankle)

BURNLEY VS. FULHAM (Saturday, 5.30pm)

© Imago

BURNLEY

Out: Zeki Amdouni (knee), Jordan Beyer (knee), Connor Roberts (unspecified), Bashir Humphreys (fitness), Hannibal Mejbri (suspended), Lucas Pires (suspended), Kyle Walker (suspended), Axel Tuanzebe (muscle)

Doubtful: None

FULHAM

Out: Antonee Robinson (knee), Rodrigo Muniz (thigh), Ryan Sessegnon (thigh)

Doubtful: None

ARSENAL VS. WOLVERHAMPTON WANDERERS (Saturday, 8pm)

© Imago

ARSENAL

Out: Gabriel Magalhaes (thigh), Kai Havertz (knee), Cristhian Mosquera (ankle), Riccardo Calafiori (suspended)

Doubtful: Leandro Trossard (calf), William Saliba (knock), Declan Rice (illness)

WOLVES

Out: Leon Chiwone (knee), Rodrigo Gomes (groin), Dan Bentley (ankle), Marshall Munetsi (calf)

Doubtful: None

CRYSTAL PALACE VS. MANCHESTER CITY (Sunday, 2pm)

© Imago / Gribaudi/ImagePhoto

CRYSTAL PALACE

Out: Cheick Doucoure (knee), Chadi Riad (knee), Rio Cardines (groin), Caleb Kporha (back)

Doubtful: Ismaila Sarr (ankle), Daniel Munoz (knee)

MAN CITY

Out: Mateo Kovacic (ankle), Rodri (fitness), John Stones (unspecified)

Doubtful: None

SUNDERLAND VS. NEWCASTLE UNITED (Sunday, 2pm)

© Imago / Sportsphoto

SUNDERLAND

Out: Habib Diarra (groin), Luke O'Nien (suspended)

Doubtful: Reinildo (groin)

NEWCASTLE

Out: Kieran Trippier (thigh), William Osula (ankle), Nick Pope (groin)

Doubtful: Sven Botman (back), Emil Krafth (knee)

NOTTINGHAM FOREST VS. TOTTENHAM HOTSPUR (Sunday, 2pm)

© Imago

NOTTINGHAM FOREST

Out: Ola Aina (muscle), Douglas Luiz (thigh), Angus Gunn (knee), Oleksandr Zinchenko (groin), Taiwo Awoniyi (stomach)

Doubtful: Dilane Bakwa (muscle), Chris Wood (knee)

TOTTENHAM

Out: James Maddison (knee), Dejan Kulusevski (knee), Yves Bissouma (suspended), Dominic Solanke (ankle), Destiny Udogie (thigh)

Doubtful: Radu Dragusin (knee), Kota Takai (ankle), Brennan Johnson (knock)

WEST HAM UNITED VS. ASTON VILLA (Sunday, 2pm)

© Imago

WEST HAM

Out: Oliver Scarles (shoulder)

Doubtful: Lukasz Fabianski (back)

ASTON VILLA

Out: Tyrone Mings (hamstring), Ross Barkley (knee)

Doubtful: Evann Guessand (knock)

BRENTFORD VS. LEEDS UNITED (Sunday, 4.30pm)

© Imago

BRENTFORD

Out: Antoni Milambo (knee), Josh Dasilva (knee), Fabio Carvalho (knee)

Doubtful: None

LEEDS

Out: Daniel James (thigh), Sean Longstaff (calf)

Doubtful: Lukas Nmecha (calf)

MANCHESTER UNITED VS. BOURNEMOUTH (Monday, 8pm)

© Imago / Action Plus

MAN UNITED

Out: None

Doubtful: Harry Maguire (thigh), Matthijs de Ligt (knock), Benjamin Sesko (knee)

BOURNEMOUTH

Out: Ben Doak (thigh), Ryan Christie (knee), Lewis Cook (suspended)

Doubtful: Veljko Milosavljevic (knee), Marcos Senesi (thigh)

PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 16: TEAM NEWS BY CLUB

ARSENAL (vs. Wolves)

Out: Gabriel Magalhaes (thigh), Kai Havertz (knee), Cristhian Mosquera (ankle), Riccardo Calafiori (suspended)

Doubtful: Leandro Trossard (calf), William Saliba (knock), Declan Rice (illness)

ASTON VILLA (vs. West Ham)

Out: Tyrone Mings (hamstring), Ross Barkley (knee)

Doubtful: Evann Guessand (knock)

BOURNEMOUTH (vs. Man United)

Out: Ben Doak (thigh), Ryan Christie (knee), Lewis Cook (suspended)

Doubtful: Veljko Milosavljevic (knee), Marcos Senesi (thigh)

BRENTFORD (vs. Leeds)

Out: Antoni Milambo (knee), Josh Dasilva (knee), Fabio Carvalho (knee)

Doubtful: None

BRIGHTON (vs. Liverpool)

Out: Solly March (knee), Adam Webster (knee), James Milner (muscle), Stefanos Tzimas (knee)

Doubtful: Kaoru Mitoma (ankle)

BURNLEY (vs. Fulham)

Out: Zeki Amdouni (knee), Jordan Beyer (knee), Connor Roberts (unspecified), Bashir Humphreys (fitness), Hannibal Mejbri (suspended), Lucas Pires (suspended), Kyle Walker (suspended), Axel Tuanzebe (muscle)

Doubtful: None

CHELSEA (vs. Everton)

Out: Mykhaylo Mudryk (suspended), Levi Colwill (knee), Dario Essugo (thigh), Romeo Lavia (thigh), Liam Delap (shoulder)

Doubtful: None

CRYSTAL PALACE (vs. Man City)

Out: Cheick Doucoure (knee), Chadi Riad (knee), Rio Cardines (groin), Caleb Kporha (back)

Doubtful: Ismaila Sarr (ankle), Daniel Munoz (knee)

EVERTON (vs. Chelsea)

Out: Jarrad Branthwaite (hamstring), Nathan Patterson (foot), Merlin Rohl (hernia), Seamus Coleman (thigh)

Doubtful: Thierno Barry (shoulder)

FULHAM (vs. Burnley)

Out: Antonee Robinson (knee), Rodrigo Muniz (thigh), Ryan Sessegnon (thigh)

Doubtful: None

LEEDS (vs. Brentford)

Out: Daniel James (thigh), Sean Longstaff (calf)

Doubtful: Lukas Nmecha (calf)

LIVERPOOL (vs. Brighton)

Out: Giovanni Leoni (knee), Jeremie Frimpong (muscle), Cody Gakpo (unspecified), Conor Bradley (suspended)

Doubtful: Wataru Endo (knock), Federico Chiesa (illness)

MANCHESTER CITY (vs. Palace)

Out: Mateo Kovacic (ankle), Rodri (fitness), John Stones (unspecified)

Doubtful: None

MANCHESTER UNITED (vs. Bournemouth)

Out: None

Doubtful: Harry Maguire (thigh), Matthijs de Ligt (knock), Benjamin Sesko (knee)

NEWCASTLE UNITED (vs. Sunderland)

Out: Kieran Trippier (thigh), William Osula (ankle), Nick Pope (groin)

Doubtful: Sven Botman (back), Emil Krafth (knee)

NOTTINGHAM FOREST (vs. Tottenham)

Out: Ola Aina (muscle), Douglas Luiz (thigh), Angus Gunn (knee), Oleksandr Zinchenko (groin), Taiwo Awoniyi (stomach)

Doubtful: Dilane Bakwa (muscle), Chris Wood (knee)

SUNDERLAND (vs. Newcastle)

Out: Habib Diarra (groin), Luke O'Nien (suspended)

Doubtful: Reinildo (groin)

TOTTENHAM HOTSPUR (vs. Forest)

Out: James Maddison (knee), Dejan Kulusevski (knee), Yves Bissouma (suspended), Dominic Solanke (ankle), Destiny Udogie (thigh)

Doubtful: Radu Dragusin (knee), Kota Takai (ankle), Brennan Johnson (knock)

WEST HAM UNITED (vs. Aston Villa)

Out: Oliver Scarles (shoulder)

Doubtful: Lukasz Fabianski (back)

WOLVES (vs. Arsenal)

Out: Leon Chiwone (knee), Rodrigo Gomes (groin), Dan Bentley (ankle), Marshall Munetsi (calf)

Doubtful: None

Author photo

Written by

Share this article:

Teams mentioned in this article :

Manchester United related articles
Football related articles
Subscribe to our newsletter

Get FREE daily news and in-depth previews for games from the biggest leagues and competitions in world football — straight to your inbox.

Subscribe