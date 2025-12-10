Premier League GW16: Injury news, team news, absentees and doubts for every club

Premier League leaders Arsenal will be bidding to return to winning ways in England's top flight when they welcome basement side Wolverhampton Wanderers to North London on Saturday night.
There are four games on Saturday in gameweek 16 of the 2025-26 Premier League, including Liverpool at home to Brighton & Hove Albion.
There are five matches on Sunday, meanwhile, including the Tyne–Wear derby between Sunderland and Newcastle United at the Stadium of Light.
The latest round of matches will come to an end at Old Trafford on Monday night, as a revitalised Manchester United welcome Bournemouth.
Here, Sports Mole rounds up all of the injury news, team news, doubts and absentees for every club ahead of the 16th set of fixtures in England's top flight, as the Premier League table starts to take shape.
CHELSEA VS. EVERTON (Saturday, 3pm)
CHELSEA
Out: Mykhaylo Mudryk (suspended), Levi Colwill (knee), Dario Essugo (thigh), Romeo Lavia (thigh), Liam Delap (shoulder)
Doubtful: None
EVERTON
Out: Jarrad Branthwaite (hamstring), Nathan Patterson (foot), Merlin Rohl (hernia), Seamus Coleman (thigh)
Doubtful: Thierno Barry (shoulder)
LIVERPOOL VS. BRIGHTON & HOVE ALBION (Saturday, 3pm)
LIVERPOOL
Out: Giovanni Leoni (knee), Jeremie Frimpong (muscle), Cody Gakpo (unspecified), Conor Bradley (suspended)
Doubtful: Wataru Endo (knock), Federico Chiesa (illness)
BRIGHTON
Out: Solly March (knee), Adam Webster (knee), James Milner (muscle), Stefanos Tzimas (knee)
Doubtful: Kaoru Mitoma (ankle)
BURNLEY VS. FULHAM (Saturday, 5.30pm)
BURNLEY
Out: Zeki Amdouni (knee), Jordan Beyer (knee), Connor Roberts (unspecified), Bashir Humphreys (fitness), Hannibal Mejbri (suspended), Lucas Pires (suspended), Kyle Walker (suspended), Axel Tuanzebe (muscle)
Doubtful: None
FULHAM
Out: Antonee Robinson (knee), Rodrigo Muniz (thigh), Ryan Sessegnon (thigh)
Doubtful: None
ARSENAL VS. WOLVERHAMPTON WANDERERS (Saturday, 8pm)
ARSENAL
Out: Gabriel Magalhaes (thigh), Kai Havertz (knee), Cristhian Mosquera (ankle), Riccardo Calafiori (suspended)
Doubtful: Leandro Trossard (calf), William Saliba (knock), Declan Rice (illness)
WOLVES
Out: Leon Chiwone (knee), Rodrigo Gomes (groin), Dan Bentley (ankle), Marshall Munetsi (calf)
Doubtful: None
CRYSTAL PALACE VS. MANCHESTER CITY (Sunday, 2pm)
CRYSTAL PALACE
Out: Cheick Doucoure (knee), Chadi Riad (knee), Rio Cardines (groin), Caleb Kporha (back)
Doubtful: Ismaila Sarr (ankle), Daniel Munoz (knee)
MAN CITY
Out: Mateo Kovacic (ankle), Rodri (fitness), John Stones (unspecified)
Doubtful: None
SUNDERLAND VS. NEWCASTLE UNITED (Sunday, 2pm)
SUNDERLAND
Out: Habib Diarra (groin), Luke O'Nien (suspended)
Doubtful: Reinildo (groin)
NEWCASTLE
Out: Kieran Trippier (thigh), William Osula (ankle), Nick Pope (groin)
Doubtful: Sven Botman (back), Emil Krafth (knee)
NOTTINGHAM FOREST VS. TOTTENHAM HOTSPUR (Sunday, 2pm)
NOTTINGHAM FOREST
Out: Ola Aina (muscle), Douglas Luiz (thigh), Angus Gunn (knee), Oleksandr Zinchenko (groin), Taiwo Awoniyi (stomach)
Doubtful: Dilane Bakwa (muscle), Chris Wood (knee)
TOTTENHAM
Out: James Maddison (knee), Dejan Kulusevski (knee), Yves Bissouma (suspended), Dominic Solanke (ankle), Destiny Udogie (thigh)
Doubtful: Radu Dragusin (knee), Kota Takai (ankle), Brennan Johnson (knock)
WEST HAM UNITED VS. ASTON VILLA (Sunday, 2pm)
WEST HAM
Out: Oliver Scarles (shoulder)
Doubtful: Lukasz Fabianski (back)
ASTON VILLA
Out: Tyrone Mings (hamstring), Ross Barkley (knee)
Doubtful: Evann Guessand (knock)
BRENTFORD VS. LEEDS UNITED (Sunday, 4.30pm)
BRENTFORD
Out: Antoni Milambo (knee), Josh Dasilva (knee), Fabio Carvalho (knee)
Doubtful: None
LEEDS
Out: Daniel James (thigh), Sean Longstaff (calf)
Doubtful: Lukas Nmecha (calf)
MANCHESTER UNITED VS. BOURNEMOUTH (Monday, 8pm)
MAN UNITED
Out: None
Doubtful: Harry Maguire (thigh), Matthijs de Ligt (knock), Benjamin Sesko (knee)
BOURNEMOUTH
Out: Ben Doak (thigh), Ryan Christie (knee), Lewis Cook (suspended)
Doubtful: Veljko Milosavljevic (knee), Marcos Senesi (thigh)
