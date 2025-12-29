Premier League GW19: Injury news, team news, absentees and doubts for every club

By Ben Knapton | 29 Dec 2025 17:38

The end of 2025 marks the halfway point of the 2025-26 Premier League season, with gameweek 19 matches taking place across December 30 and January 1 either side of the customary New Year's Eve celebrations.

The Emirates is undoubtedly the place to be this week, as first-placed Arsenal host third-placed Aston Villa in a mouthwatering title matchup, before Manchester City's tantalising trip to Sunderland.

December 30 also sees several swift reunions from earlier in the month, as Manchester United host Wolverhampton Wanderers and Chelsea welcome Bournemouth to Stamford Bridge.

Other standout games on New Year's Day include Liverpool's home encounter with Leeds United, and Tottenham Hotspur's trip to Brentford for a London derby.

Here, Sports Mole rounds up all of the injury news, team news, doubts and absentees for every club ahead of the next Premier League gameweek.

© Imago

BURNLEY

Out: Zeki Amdouni (knee), Jordan Beyer (thigh), Connor Roberts (unspecified), Hannibal Mejbri (AFCON), Lyle Foster (AFCON), Axel Tuanzebe (AFCON), Maxime Esteve (unspecified), Josh Cullen (knee)

Doubtful: Joe Worrall (knock)

NEWCASTLE

Out: William Osula (ankle), Dan Burn (chest), Emil Krafth (knee), Valentino Livramento (knee)

Doubtful: Sven Botman (back), Kieran Trippier (thigh), Anthony Elanga (knock)

CHELSEA vs. BOURNEMOUTH (Tuesday, 7.30pm)

© Imago / News Images

CHELSEA

Out: Mykhaylo Mudryk (suspended), Levi Colwill (knee), Dario Essugo (thigh), Romeo Lavia (thigh)

Doubtful: Marc Cucurella (hamstring), Jorrel Hato (unspecified)

BOURNEMOUTH

Out: Ben Doak (thigh), Veljko Milosavljevic (knee), Tyler Adams (knee)

Doubtful: Alex Scott (jaw)

© Imago

NOTTINGHAM FOREST

Out: Ola Aina (muscle), Ryan Yates (hamstring), Chris Wood (knee), Willy Boly (AFCON), Ibrahim Sangare (AFCON)

Doubtful: Dan Ndoye (unspecified)

EVERTON

Out: Jarrad Branthwaite (hamstring), Seamus Coleman (thigh), Idrissa Gueye (AFCON), Iliman Ndiaye (AFCON), Kiernan Dewsbury-Hall (thigh)

Doubtful: Jack Grealish (illness)

WEST HAM UNITED vs. BRIGHTON & HOVE ALBION (Tuesday, 7.30pm)

© Imago

WEST HAM

Out: El Hadji Malick Diouf (AFCON), Aaron Wan-Bissaka (AFCON), Igor Julio (ineligible)

Doubtful: Lukasz Fabianski (back), Niclas Fullkrug (other)

BRIGHTON

Out: Solly March (knee), Adam Webster (knee), Stefanos Tzimas (knee), Carlos Baleba (AFCON)

Doubtful: None

ARSENAL vs. ASTON VILLA (Tuesday, 8.15pm)

© Imago

ARSENAL

Out: Cristhian Mosquera (ankle), Max Dowman (ankle), Ben White (thigh)

Doubtful: Kai Havertz (knee), Riccardo Calafiori (knock), Jurrien Timber (knock)

ASTON VILLA

Out: Tyrone Mings (hamstring), Ross Barkley (knee), Evann Guessand (AFCON), Matty Cash (suspended), Boubacar Kamara (suspended)

Doubtful: Pau Torres (calf)

MAN UNITED vs. WOLVES (Tuesday, 8.15pm)

© Imago / Sportimage

MAN UNITED

Out: Bruno Fernandes (thigh), Kobbie Mainoo (calf), Bryan Mbeumo (AFCON), Amad Diallo (AFCON), Noussair Mazraoui (AFCON), Harry Maguire (thigh), Matthijs de Ligt (back)

Doubtful: Mason Mount (unspecified)

WOLVES

Out: Leon Chiwone (knee), Rodrigo Gomes (groin), Dan Bentley (ankle), Marshall Munetsi (calf), Jean-Ricner Bellegarde (hamstring), Emmanuel Agbadou (AFCON), Tawanda Chirewa (AFCON), Toti Gomes (hamstring), Andre (suspended)

Doubtful: Santiago Bueno (knock), Yerson Mosquera (cramp)

© Imago

CRYSTAL PALACE

Out: Cheick Doucoure (knee), Chadi Riad (knee), Rio Cardines (groin), Caleb Kporha (back), Daniel Munoz (knee), Daichi Kamada (thigh), Ismaila Sarr (AFCON)

Doubtful: Chris Richards (foot)

FULHAM

Out: Rodrigo Muniz (thigh), Ryan Sessegnon (thigh), Calvin Bassey (AFCON), Samuel Chukwueze (AFCON), Alex Iwobi (AFCON)

Doubtful: None

LIVERPOOL vs. LEEDS (Thursday, 5.30pm)

© Imago / Action Plus

LIVERPOOL

Out: Giovanni Leoni (knee), Wataru Endo (ankle), Mohamed Salah (AFCON), Joe Gomez (muscle), Alexander Isak (ankle)

Doubtful: None

LEEDS

Out: Daniel James (thigh), Sean Longstaff (calf), Joe Rodon (ankle)

Doubtful: None

BRENTFORD vs. TOTTENHAM (Thursday, 8pm)

© Imago / Every Second Media

BRENTFORD

Out: Antoni Milambo (knee), Josh Dasilva (knee), Fabio Carvalho (knee), Dango Ouattara (AFCON), Frank Onyeka (AFCON)

Doubtful: Sepp van den Berg (knock)

TOTTENHAM HOTSPUR

Out: Xavi Simons (suspended), James Maddison (knee), Dejan Kulusevski (knee), Yves Bissouma (AFCON), Dominic Solanke (ankle), Destiny Udogie (thigh), Pape Sarr (AFCON)

Doubtful: Lucas Bergvall (groin)

SUNDERLAND vs. MAN CITY (Thursday, 8pm)

© Imago

SUNDERLAND

Out: Habib Diarra (AFCON), Noah Sadiki (AFCON), Reinildo (AFCON), Arthur Masuaku (AFCON), Bertrand Traore (AFCON), Chemsdine Talbi (AFCON), Luke O'Nien (suspended), Aji Alese (shoulder)

Doubtful: Daniel Ballard (ankle)

MAN CITY

Out: Mateo Kovacic (ankle), Rayan Ait-Nouri (AFCON), Omar Marmoush (AFCON), Oscar Bobb (muscle)

Doubtful: Jeremy Doku (muscle), John Stones (thigh)

