Premier League GW19: Injury news, team news, absentees and doubts for every club

The end of 2025 marks the halfway point of the 2025-26 Premier League season, with gameweek 19 matches taking place across December 30 and January 1 either side of the customary New Year's Eve celebrations.
The Emirates is undoubtedly the place to be this week, as first-placed Arsenal host third-placed Aston Villa in a mouthwatering title matchup, before Manchester City's tantalising trip to Sunderland.
December 30 also sees several swift reunions from earlier in the month, as Manchester United host Wolverhampton Wanderers and Chelsea welcome Bournemouth to Stamford Bridge.
Other standout games on New Year's Day include Liverpool's home encounter with Leeds United, and Tottenham Hotspur's trip to Brentford for a London derby.
Here, Sports Mole rounds up all of the injury news, team news, doubts and absentees for every club ahead of the next Premier League gameweek.
BURNLEY vs. NEWCASTLE UNITED (Tuesday, 7.30pm)
BURNLEY
Out: Zeki Amdouni (knee), Jordan Beyer (thigh), Connor Roberts (unspecified), Hannibal Mejbri (AFCON), Lyle Foster (AFCON), Axel Tuanzebe (AFCON), Maxime Esteve (unspecified), Josh Cullen (knee)
Doubtful: Joe Worrall (knock)
NEWCASTLE
Out: William Osula (ankle), Dan Burn (chest), Emil Krafth (knee), Valentino Livramento (knee)
Doubtful: Sven Botman (back), Kieran Trippier (thigh), Anthony Elanga (knock)
CHELSEA vs. BOURNEMOUTH (Tuesday, 7.30pm)
CHELSEA
Out: Mykhaylo Mudryk (suspended), Levi Colwill (knee), Dario Essugo (thigh), Romeo Lavia (thigh)
Doubtful: Marc Cucurella (hamstring), Jorrel Hato (unspecified)
BOURNEMOUTH
Out: Ben Doak (thigh), Veljko Milosavljevic (knee), Tyler Adams (knee)
Doubtful: Alex Scott (jaw)
NOTTINGHAM FOREST vs. EVERTON (Tuesday, 7.30pm)
NOTTINGHAM FOREST
Out: Ola Aina (muscle), Ryan Yates (hamstring), Chris Wood (knee), Willy Boly (AFCON), Ibrahim Sangare (AFCON)
Doubtful: Dan Ndoye (unspecified)
EVERTON
Out: Jarrad Branthwaite (hamstring), Seamus Coleman (thigh), Idrissa Gueye (AFCON), Iliman Ndiaye (AFCON), Kiernan Dewsbury-Hall (thigh)
Doubtful: Jack Grealish (illness)
WEST HAM UNITED vs. BRIGHTON & HOVE ALBION (Tuesday, 7.30pm)
WEST HAM
Out: El Hadji Malick Diouf (AFCON), Aaron Wan-Bissaka (AFCON), Igor Julio (ineligible)
Doubtful: Lukasz Fabianski (back), Niclas Fullkrug (other)
BRIGHTON
Out: Solly March (knee), Adam Webster (knee), Stefanos Tzimas (knee), Carlos Baleba (AFCON)
Doubtful: None
ARSENAL vs. ASTON VILLA (Tuesday, 8.15pm)
ARSENAL
Out: Cristhian Mosquera (ankle), Max Dowman (ankle), Ben White (thigh)
Doubtful: Kai Havertz (knee), Riccardo Calafiori (knock), Jurrien Timber (knock)
ASTON VILLA
Out: Tyrone Mings (hamstring), Ross Barkley (knee), Evann Guessand (AFCON), Matty Cash (suspended), Boubacar Kamara (suspended)
Doubtful: Pau Torres (calf)
MAN UNITED vs. WOLVES (Tuesday, 8.15pm)
MAN UNITED
Out: Bruno Fernandes (thigh), Kobbie Mainoo (calf), Bryan Mbeumo (AFCON), Amad Diallo (AFCON), Noussair Mazraoui (AFCON), Harry Maguire (thigh), Matthijs de Ligt (back)
Doubtful: Mason Mount (unspecified)
WOLVES
Out: Leon Chiwone (knee), Rodrigo Gomes (groin), Dan Bentley (ankle), Marshall Munetsi (calf), Jean-Ricner Bellegarde (hamstring), Emmanuel Agbadou (AFCON), Tawanda Chirewa (AFCON), Toti Gomes (hamstring), Andre (suspended)
Doubtful: Santiago Bueno (knock), Yerson Mosquera (cramp)
CRYSTAL PALACE vs. FULHAM (Thursday, 5.30pm)
CRYSTAL PALACE
Out: Cheick Doucoure (knee), Chadi Riad (knee), Rio Cardines (groin), Caleb Kporha (back), Daniel Munoz (knee), Daichi Kamada (thigh), Ismaila Sarr (AFCON)
Doubtful: Chris Richards (foot)
FULHAM
Out: Rodrigo Muniz (thigh), Ryan Sessegnon (thigh), Calvin Bassey (AFCON), Samuel Chukwueze (AFCON), Alex Iwobi (AFCON)
Doubtful: None
LIVERPOOL vs. LEEDS (Thursday, 5.30pm)
LIVERPOOL
Out: Giovanni Leoni (knee), Wataru Endo (ankle), Mohamed Salah (AFCON), Joe Gomez (muscle), Alexander Isak (ankle)
Doubtful: None
LEEDS
Out: Daniel James (thigh), Sean Longstaff (calf), Joe Rodon (ankle)
Doubtful: None
BRENTFORD vs. TOTTENHAM (Thursday, 8pm)
BRENTFORD
Out: Antoni Milambo (knee), Josh Dasilva (knee), Fabio Carvalho (knee), Dango Ouattara (AFCON), Frank Onyeka (AFCON)
Doubtful: Sepp van den Berg (knock)
TOTTENHAM HOTSPUR
Out: Xavi Simons (suspended), James Maddison (knee), Dejan Kulusevski (knee), Yves Bissouma (AFCON), Dominic Solanke (ankle), Destiny Udogie (thigh), Pape Sarr (AFCON)
Doubtful: Lucas Bergvall (groin)
SUNDERLAND vs. MAN CITY (Thursday, 8pm)
SUNDERLAND
Out: Habib Diarra (AFCON), Noah Sadiki (AFCON), Reinildo (AFCON), Arthur Masuaku (AFCON), Bertrand Traore (AFCON), Chemsdine Talbi (AFCON), Luke O'Nien (suspended), Aji Alese (shoulder)
Doubtful: Daniel Ballard (ankle)
MAN CITY
Out: Mateo Kovacic (ankle), Rayan Ait-Nouri (AFCON), Omar Marmoush (AFCON), Oscar Bobb (muscle)
Doubtful: Jeremy Doku (muscle), John Stones (thigh)
PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 19: TEAM NEWS BY CLUB
ARSENAL (vs. Villa)
Out: Cristhian Mosquera (ankle), Max Dowman (ankle), Ben White (thigh)
Doubtful: Kai Havertz (knee), Riccardo Calafiori (knock), Jurrien Timber (knock)
ASTON VILLA (vs. Arsenal)
Out: Tyrone Mings (hamstring), Ross Barkley (knee), Evann Guessand (AFCON), Matty Cash (suspended), Boubacar Kamara (suspended)
Doubtful: Pau Torres (calf)
BOURNEMOUTH (vs. Chelsea)
Out: Ben Doak (thigh), Veljko Milosavljevic (knee), Tyler Adams (knee)
Doubtful: Alex Scott (jaw)
BRENTFORD (vs. Tottenham)
Out: Antoni Milambo (knee), Josh Dasilva (knee), Fabio Carvalho (knee), Dango Ouattara (AFCON), Frank Onyeka (AFCON)
Doubtful: Sepp van den Berg (knock)
BRIGHTON (vs. West Ham)
Out: Solly March (knee), Adam Webster (knee), Stefanos Tzimas (knee), Carlos Baleba (AFCON)
Doubtful: None
BURNLEY (vs. Newcastle)
Out: Zeki Amdouni (knee), Jordan Beyer (thigh), Connor Roberts (unspecified), Hannibal Mejbri (AFCON), Lyle Foster (AFCON), Axel Tuanzebe (AFCON), Maxime Esteve (unspecified), Josh Cullen (knee)
Doubtful: Joe Worrall (knock)
CHELSEA (vs. Bournemouth)
Out: Mykhaylo Mudryk (suspended), Levi Colwill (knee), Dario Essugo (thigh), Romeo Lavia (thigh)
Doubtful: Marc Cucurella (hamstring), Jorrel Hato (unspecified)
CRYSTAL PALACE (vs. Fulham)
Out: Cheick Doucoure (knee), Chadi Riad (knee), Rio Cardines (groin), Caleb Kporha (back), Daniel Munoz (knee), Daichi Kamada (thigh), Ismaila Sarr (AFCON)
Doubtful: Chris Richards (foot)
EVERTON (vs. Nottingham Forest)
Out: Jarrad Branthwaite (hamstring), Seamus Coleman (thigh), Idrissa Gueye (AFCON), Iliman Ndiaye (AFCON), Kiernan Dewsbury-Hall (thigh)
Doubtful: Jack Grealish (illness)
FULHAM (vs. Crystal Palace)
Out: Rodrigo Muniz (thigh), Ryan Sessegnon (thigh), Calvin Bassey (AFCON), Samuel Chukwueze (AFCON), Alex Iwobi (AFCON)
Doubtful: None
LEEDS (vs. Liverpool)
Out: Daniel James (thigh), Sean Longstaff (calf), Joe Rodon (ankle)
Doubtful: None
LIVERPOOL (vs. Leeds)
Out: Giovanni Leoni (knee), Wataru Endo (ankle), Mohamed Salah (AFCON), Joe Gomez (muscle), Alexander Isak (ankle)
Doubtful: None
MAN CITY (vs. Sunderland)
Out: Mateo Kovacic (ankle), Rayan Ait-Nouri (AFCON), Omar Marmoush (AFCON), Oscar Bobb (muscle)
Doubtful: Jeremy Doku (muscle), John Stones (thigh)
MAN UNITED (vs. Wolves)
Out: Bruno Fernandes (thigh), Kobbie Mainoo (calf), Bryan Mbeumo (AFCON), Amad Diallo (AFCON), Noussair Mazraoui (AFCON), Harry Maguire (thigh), Matthijs de Ligt (back)
Doubtful: Mason Mount (unspecified)
NEWCASTLE (vs. Burnley)
Out: William Osula (ankle), Dan Burn (chest), Emil Krafth (knee), Valentino Livramento (knee)
Doubtful: Sven Botman (back), Kieran Trippier (thigh), Anthony Elanga (knock)
NOTTINGHAM FOREST (vs. Everton)
Out: Ola Aina (muscle), Ryan Yates (hamstring), Chris Wood (knee), Willy Boly (AFCON), Ibrahim Sangare (AFCON)
Doubtful: Dan Ndoye (unspecified)
SUNDERLAND (vs. Man City)
Out: Habib Diarra (AFCON), Noah Sadiki (AFCON), Reinildo (AFCON), Arthur Masuaku (AFCON), Bertrand Traore (AFCON), Chemsdine Talbi (AFCON), Luke O'Nien (suspended), Aji Alese (shoulder)
Doubtful: Daniel Ballard (ankle)
TOTTENHAM HOTSPUR (vs. Brentford)
Out: Xavi Simons (suspended), James Maddison (knee), Dejan Kulusevski (knee), Yves Bissouma (AFCON), Dominic Solanke (ankle), Destiny Udogie (thigh), Pape Sarr (AFCON)
Doubtful: Lucas Bergvall (groin)
WEST HAM (vs. Brighton)
Out: El Hadji Malick Diouf (AFCON), Aaron Wan-Bissaka (AFCON), Igor Julio (ineligible)
Doubtful: Lukasz Fabianski (back), Niclas Fullkrug (other)
WOLVES (vs. Man Utd)
Out: Leon Chiwone (knee), Rodrigo Gomes (groin), Dan Bentley (ankle), Marshall Munetsi (calf), Jean-Ricner Bellegarde (hamstring), Emmanuel Agbadou (AFCON), Tawanda Chirewa (AFCON), Toti Gomes (hamstring), Andre (suspended)
Doubtful: Santiago Bueno (knock), Yerson Mosquera (cramp)