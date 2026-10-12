NBA schedule 2026-27: Full season calendar, UK TV times & key dates

The NBA 2026-27 regular season tips off on October 20, 2026, running through to April 11, 2027, with 30 franchises each playing 82 games before the Play-In Tournament and then the playoffs.

For UK fans, live coverage is split between Sky Sports and Amazon Prime Video following the expiry of TNT Sports' exclusive deal at the end of the 2024-25 season.

The standout UK event of the season is the NBA Manchester Game on January 17, 2027, where the New Orleans Pelicans face the San Antonio Spurs at Co-op Live, the first regular-season NBA game to be held in Manchester.

Below, Sports Mole presents the full 2026-27 NBA schedule with UK-converted tip-off times, broadcaster details and key season dates throughout the campaign.

30 Teams 82 Games per team 1,230 Total games 174 Season days

The season spans six months of regular-season play before the postseason begins in April 2027.

NBA schedule 2026-27: Full regular season calendar

The full 2026-27 regular season runs from October 20, 2026 through to April 11, 2027, covering all 1,230 games across 30 teams.

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Schedule NBA 2026-27 1200 games Tuesday, October 20, 2026 08:00 PM GMT+1 Boston Celtics Detroit Pistons 12:00 AM GMT+1 Philadelphia 76ers New York Knicks 02:30 AM GMT+1 Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs Wednesday, October 21, 2026 12:00 AM GMT+1 Atlanta Hawks Orlando Magic 12:00 AM GMT+1 Milwaukee Bucks Washington Wizards 12:30 AM GMT+1 Minnesota Timberwolves Miami Heat 12:30 AM GMT+1 Charlotte Hornets Brooklyn Nets 12:30 AM GMT+1 Chicago Bulls Toronto Raptors 01:00 AM GMT+1 Utah Jazz Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT+1 Indiana Pacers New Orleans Pelicans 01:30 AM GMT+1 Dallas Mavericks Houston Rockets 03:00 AM GMT+1 Golden State Warriors Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT+1 Phoenix Suns Portland Trail Blazers 03:30 AM GMT+1 Sacramento Kings LA Clippers Thursday, October 22, 2026 12:00 AM GMT+1 Cleveland Cavaliers Philadelphia 76ers 02:30 AM GMT+1 Denver Nuggets Oklahoma City Thunder Friday, October 23, 2026 12:00 AM GMT+1 New York Knicks Boston Celtics 12:00 AM GMT+1 Atlanta Hawks Charlotte Hornets 12:00 AM GMT+1 Dallas Mavericks Indiana Pacers 12:00 AM GMT+1 Minnesota Timberwolves Orlando Magic 12:00 AM GMT+1 Toronto Raptors Washington Wizards 01:00 AM GMT+1 Detroit Pistons Miami Heat 01:00 AM GMT+1 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 02:30 AM GMT+1 Houston Rockets San Antonio Spurs 02:30 AM GMT+1 New Orleans Pelicans Utah Jazz 03:00 AM GMT+1 Memphis Grizzlies Golden State Warriors 03:00 AM GMT+1 LA Clippers Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT+1 Portland Trail Blazers Sacramento Kings Saturday, October 24, 2026 11:00 PM GMT+1 Miami Heat Charlotte Hornets 12:30 AM GMT+1 Brooklyn Nets Cleveland Cavaliers 12:30 AM GMT+1 Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers 01:00 AM GMT+1 Houston Rockets Atlanta Hawks 01:00 AM GMT+1 Washington Wizards Chicago Bulls 01:00 AM GMT+1 San Antonio Spurs Dallas Mavericks 01:00 AM GMT New Orleans Pelicans Denver Nuggets 02:00 AM GMT Golden State Warriors Phoenix Suns Sunday, October 25, 2026 09:00 PM GMT Los Angeles Lakers Utah Jazz 10:00 PM GMT Indiana Pacers Brooklyn Nets 11:00 PM GMT Orlando Magic New York Knicks 11:00 PM GMT Toronto Raptors Minnesota Timberwolves 11:00 PM GMT LA Clippers Oklahoma City Thunder 11:30 PM GMT Detroit Pistons Philadelphia 76ers 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies Sacramento Kings Monday, October 26, 2026 11:00 PM GMT Washington Wizards Charlotte Hornets 11:00 PM GMT Minnesota Timberwolves Cleveland Cavaliers 11:30 PM GMT Chicago Bulls Boston Celtics 11:30 PM GMT Dallas Mavericks Miami Heat 12:00 AM GMT Indiana Pacers Milwaukee Bucks 12:00 AM GMT Phoenix Suns Oklahoma City Thunder 12:30 AM GMT Atlanta Hawks Houston Rockets 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies Utah Jazz 02:00 AM GMT Golden State Warriors Denver Nuggets Tuesday, October 27, 2026 11:30 PM GMT Brooklyn Nets Boston Celtics 12:00 AM GMT Detroit Pistons New York Knicks 12:00 AM GMT Sacramento Kings San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers Wednesday, October 28, 2026 11:00 PM GMT Miami Heat Atlanta Hawks 11:00 PM GMT Washington Wizards Cleveland Cavaliers 11:00 PM GMT Charlotte Hornets Detroit Pistons 11:00 PM GMT Philadelphia 76ers Indiana Pacers 11:30 PM GMT Orlando Magic Toronto Raptors 12:00 AM GMT New York Knicks Chicago Bulls 12:00 AM GMT Houston Rockets Milwaukee Bucks 12:00 AM GMT Golden State Warriors Minnesota Timberwolves 12:00 AM GMT Denver Nuggets New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT San Antonio Spurs Utah Jazz 01:30 AM GMT Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks 02:30 AM GMT Los Angeles Lakers LA Clippers Thursday, October 29, 2026 11:00 PM GMT Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Sacramento Kings New Orleans Pelicans 02:00 AM GMT Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers Friday, October 30, 2026 11:00 PM GMT Charlotte Hornets Washington Wizards 11:30 PM GMT Chicago Bulls Boston Celtics 11:30 PM GMT Detroit Pistons Brooklyn Nets 11:30 PM GMT New York Knicks Philadelphia 76ers 11:30 PM GMT Orlando Magic Toronto Raptors 12:00 AM GMT Indiana Pacers Miami Heat 12:00 AM GMT Houston Rockets Dallas Mavericks 12:00 AM GMT LA Clippers Minnesota Timberwolves 02:00 AM GMT Los Angeles Lakers Golden State Warriors 02:00 AM GMT Denver Nuggets Phoenix Suns Saturday, October 31, 2026 07:00 PM GMT Portland Trail Blazers Utah Jazz 10:00 PM GMT Philadelphia 76ers Charlotte Hornets 11:00 PM GMT Atlanta Hawks New Orleans Pelicans 12:00 AM GMT Sacramento Kings Memphis Grizzlies 12:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks 12:00 AM GMT Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs 12:30 AM GMT Oklahoma City Thunder Houston Rockets Sunday, November 1, 2026 08:30 PM GMT Boston Celtics Orlando Magic 10:00 PM GMT Brooklyn Nets Indiana Pacers 01:30 AM GMT LA Clippers Golden State Warriors 02:00 AM GMT Toronto Raptors Los Angeles Lakers Monday, November 2, 2026 12:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Cleveland Cavaliers 12:30 AM GMT Detroit Pistons Charlotte Hornets 12:30 AM GMT Atlanta Hawks Indiana Pacers 12:30 AM GMT Brooklyn Nets New York Knicks 12:30 AM GMT Washington Wizards Orlando Magic 12:30 AM GMT Chicago Bulls Philadelphia 76ers 01:00 AM GMT Sacramento Kings Dallas Mavericks 01:00 AM GMT New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves 01:30 AM GMT Boston Celtics Houston Rockets 01:30 AM GMT Utah Jazz San Antonio Spurs 02:00 AM GMT Portland Trail Blazers Denver Nuggets 03:00 AM GMT Phoenix Suns Golden State Warriors 03:00 AM GMT Toronto Raptors LA Clippers 03:00 AM GMT Miami Heat Los Angeles Lakers Wednesday, November 4, 2026 12:00 AM GMT Philadelphia 76ers Detroit Pistons 12:00 AM GMT Atlanta Hawks Washington Wizards 12:30 AM GMT Milwaukee Bucks Boston Celtics 12:30 AM GMT Charlotte Hornets Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Chicago Bulls New York Knicks 01:00 AM GMT Indiana Pacers Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Utah Jazz New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder 01:30 AM GMT Minnesota Timberwolves Houston Rockets 02:00 AM GMT Toronto Raptors Denver Nuggets 02:00 AM GMT Portland Trail Blazers Phoenix Suns 02:30 AM GMT Dallas Mavericks San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Los Angeles Lakers Sacramento Kings 03:30 AM GMT Miami Heat LA Clippers Thursday, November 5, 2026 02:00 AM GMT Orlando Magic Phoenix Suns 03:00 AM GMT Miami Heat Golden State Warriors Friday, November 6, 2026 12:00 AM GMT Washington Wizards Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Boston Celtics Charlotte Hornets 12:30 AM GMT Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers 01:00 AM GMT Utah Jazz Dallas Mavericks 01:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Toronto Raptors Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans 03:00 AM GMT Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT San Antonio Spurs Sacramento Kings Saturday, November 7, 2026 10:00 PM GMT Denver Nuggets Indiana Pacers 12:30 AM GMT Brooklyn Nets Atlanta Hawks 01:00 AM GMT New York Knicks Cleveland Cavaliers 01:00 AM GMT Washington Wizards Oklahoma City Thunder 01:30 AM GMT Orlando Magic Golden State Warriors 02:00 AM GMT Houston Rockets Phoenix Suns 03:00 AM GMT San Antonio Spurs Portland Trail Blazers Sunday, November 8, 2026 08:30 PM GMT Philadelphia 76ers Chicago Bulls 11:00 PM GMT Los Angeles Lakers Detroit Pistons 12:00 AM GMT Utah Jazz Minnesota Timberwolves 12:30 AM GMT Brooklyn Nets Dallas Mavericks 01:00 AM GMT Boston Celtics Milwaukee Bucks 02:00 AM GMT New Orleans Pelicans LA Clippers 02:00 AM GMT Miami Heat Sacramento Kings Monday, November 9, 2026 12:00 AM GMT Los Angeles Lakers Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Washington Wizards Detroit Pistons 12:30 AM GMT Memphis Grizzlies Toronto Raptors 01:00 AM GMT Indiana Pacers Dallas Mavericks 01:30 AM GMT Denver Nuggets Houston Rockets 02:00 AM GMT San Antonio Spurs Phoenix Suns 03:00 AM GMT New Orleans Pelicans Golden State Warriors Tuesday, November 10, 2026 12:30 AM GMT Milwaukee Bucks New York Knicks 01:00 AM GMT Boston Celtics Philadelphia 76ers 02:00 AM GMT LA Clippers Phoenix Suns 02:00 AM GMT Miami Heat Utah Jazz 03:00 AM GMT Orlando Magic Sacramento Kings 04:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Portland Trail Blazers Wednesday, November 11, 2026 12:00 AM GMT Washington Wizards Indiana Pacers 12:00 AM GMT Cleveland Cavaliers New York Knicks 12:00 AM GMT Boston Celtics Toronto Raptors 01:00 AM GMT San Antonio Spurs Chicago Bulls 01:00 AM GMT Denver Nuggets Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT Brooklyn Nets New Orleans Pelicans 02:00 AM GMT Orlando Magic Utah Jazz 02:30 AM GMT Golden State Warriors Houston Rockets 03:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Portland Trail Blazers Thursday, November 12, 2026 12:00 AM GMT Toronto Raptors Philadelphia 76ers 12:00 AM GMT Detroit Pistons Washington Wizards 01:00 AM GMT Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 02:00 AM GMT Charlotte Hornets Phoenix Suns Friday, November 13, 2026 12:00 AM GMT New York Knicks Indiana Pacers 12:00 AM GMT Milwaukee Bucks Orlando Magic 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Miami Heat 01:00 AM GMT Atlanta Hawks Chicago Bulls 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies New Orleans Pelicans 01:30 AM GMT Utah Jazz Houston Rockets 02:30 AM GMT Golden State Warriors San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Portland Trail Blazers Sacramento Kings 03:30 AM GMT Oklahoma City Thunder LA Clippers Saturday, November 14, 2026 12:00 AM GMT Denver Nuggets New Orleans Pelicans 12:30 AM GMT Dallas Mavericks Cleveland Cavaliers 01:00 AM GMT Detroit Pistons Miami Heat 01:00 AM GMT Brooklyn Nets Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Chicago Bulls Minnesota Timberwolves Sunday, November 15, 2026 06:00 PM GMT Indiana Pacers Philadelphia 76ers 09:00 PM GMT Los Angeles Lakers Phoenix Suns 09:30 PM GMT Charlotte Hornets LA Clippers 10:00 PM GMT San Antonio Spurs Utah Jazz 11:00 PM GMT Dallas Mavericks Boston Celtics 11:00 PM GMT New York Knicks Toronto Raptors 12:00 AM GMT Houston Rockets Washington Wizards 01:00 AM GMT Atlanta Hawks Milwaukee Bucks 02:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Sacramento Kings Monday, November 16, 2026 12:00 AM GMT Orlando Magic Boston Celtics 12:00 AM GMT Chicago Bulls Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT Memphis Grizzlies Washington Wizards 12:30 AM GMT Philadelphia 76ers Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Houston Rockets Miami Heat 01:00 AM GMT Portland Trail Blazers Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT Golden State Warriors New Orleans Pelicans 02:00 AM GMT Phoenix Suns Denver Nuggets Tuesday, November 17, 2026 12:30 AM GMT New York Knicks Toronto Raptors 01:00 AM GMT Portland Trail Blazers Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT Detroit Pistons San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Charlotte Hornets Los Angeles Lakers 04:00 AM GMT Utah Jazz LA Clippers Wednesday, November 18, 2026 12:00 AM GMT Memphis Grizzlies Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT Houston Rockets Indiana Pacers 12:00 AM GMT Milwaukee Bucks Miami Heat 12:00 AM GMT Philadelphia 76ers Orlando Magic 12:30 AM GMT Chicago Bulls Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Washington Wizards Toronto Raptors 01:00 AM GMT Detroit Pistons New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Atlanta Hawks Oklahoma City Thunder 02:00 AM GMT Boston Celtics Denver Nuggets 02:30 AM GMT Golden State Warriors Dallas Mavericks 03:00 AM GMT Utah Jazz Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT Phoenix Suns Sacramento Kings Thursday, November 19, 2026 01:00 AM GMT Golden State Warriors Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Portland Trail Blazers Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT New York Knicks Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT LA Clippers San Antonio Spurs Friday, November 20, 2026 12:00 AM GMT Charlotte Hornets Atlanta Hawks 12:30 AM GMT Orlando Magic Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Indiana Pacers Cleveland Cavaliers 12:30 AM GMT Toronto Raptors Detroit Pistons 01:00 AM GMT Washington Wizards Chicago Bulls 01:00 AM GMT New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder 02:30 AM GMT Phoenix Suns Utah Jazz 03:00 AM GMT Houston Rockets Denver Nuggets 03:00 AM GMT Sacramento Kings Los Angeles Lakers Saturday, November 21, 2026 06:00 PM GMT Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT Portland Trail Blazers New York Knicks 01:00 AM GMT LA Clippers Dallas Mavericks 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT New Orleans Pelicans San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Boston Celtics Sacramento Kings Sunday, November 22, 2026 08:30 PM GMT Detroit Pistons Atlanta Hawks 11:00 PM GMT Oklahoma City Thunder Miami Heat 12:00 AM GMT Orlando Magic Washington Wizards 12:00 AM GMT Denver Nuggets Chicago Bulls 12:00 AM GMT Dallas Mavericks Utah Jazz 01:00 AM GMT Indiana Pacers New York Knicks 01:30 AM GMT Boston Celtics Golden State Warriors Monday, November 23, 2026 12:00 AM GMT Memphis Grizzlies Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Portland Trail Blazers Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT Oklahoma City Thunder Indiana Pacers 12:30 AM GMT Milwaukee Bucks Toronto Raptors 12:30 AM GMT Brooklyn Nets Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 01:00 AM GMT Phoenix Suns New Orleans Pelicans 01:30 AM GMT LA Clippers Houston Rockets 03:00 AM GMT Utah Jazz Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT San Antonio Spurs Sacramento Kings Tuesday, November 24, 2026 12:00 AM GMT Detroit Pistons Orlando Magic 01:00 AM GMT Boston Celtics Washington Wizards 03:00 AM GMT Dallas Mavericks Denver Nuggets Wednesday, November 25, 2026 10:00 PM GMT Miami Heat Philadelphia 76ers 12:00 AM GMT Chicago Bulls Charlotte Hornets 12:30 AM GMT Cleveland Cavaliers New York Knicks 12:30 AM GMT Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder 01:00 AM GMT LA Clippers Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Brooklyn Nets Milwaukee Bucks 01:30 AM GMT Phoenix Suns Houston Rockets 03:00 AM GMT Sacramento Kings Golden State Warriors 03:00 AM GMT San Antonio Spurs Portland Trail Blazers Friday, November 27, 2026 12:00 AM GMT Miami Heat New York Knicks 12:30 AM GMT Milwaukee Bucks Detroit Pistons 12:30 AM GMT Philadelphia 76ers Indiana Pacers 12:30 AM GMT Brooklyn Nets Toronto Raptors 01:00 AM GMT Atlanta Hawks Boston Celtics 01:30 AM GMT Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves 02:00 AM GMT Dallas Mavericks Phoenix Suns 02:30 AM GMT Los Angeles Lakers San Antonio Spurs 02:30 AM GMT Denver Nuggets Utah Jazz 02:30 AM GMT New Orleans Pelicans LA Clippers 02:30 AM GMT Golden State Warriors Portland Trail Blazers Saturday, November 28, 2026 10:00 PM GMT Orlando Magic Washington Wizards 11:00 PM GMT Brooklyn Nets Charlotte Hornets 01:00 AM GMT Indiana Pacers Chicago Bulls 01:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Milwaukee Bucks 01:30 AM GMT Philadelphia 76ers Houston Rockets Sunday, November 29, 2026 09:00 PM GMT Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies 09:00 PM GMT Boston Celtics San Antonio Spurs 10:00 PM GMT Phoenix Suns Utah Jazz 11:00 PM GMT Miami Heat Cleveland Cavaliers 11:00 PM GMT Orlando Magic Detroit Pistons 11:00 PM GMT Atlanta Hawks New York Knicks 11:00 PM GMT Denver Nuggets Toronto Raptors 11:00 PM GMT New Orleans Pelicans Portland Trail Blazers 01:30 AM GMT LA Clippers Golden State Warriors 02:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Sacramento Kings Monday, November 30, 2026 12:00 AM GMT Washington Wizards Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Denver Nuggets Detroit Pistons 12:30 AM GMT Oklahoma City Thunder Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Los Angeles Lakers Houston Rockets 01:00 AM GMT Boston Celtics Dallas Mavericks 01:00 AM GMT San Antonio Spurs Milwaukee Bucks 03:00 AM GMT New Orleans Pelicans Sacramento Kings Tuesday, December 1, 2026 12:00 AM GMT Indiana Pacers Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT Memphis Grizzlies Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT Atlanta Hawks Miami Heat 01:00 AM GMT New York Knicks Chicago Bulls 01:30 AM GMT Toronto Raptors Houston Rockets 02:00 AM GMT LA Clippers Phoenix Suns 03:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers 04:00 AM GMT Utah Jazz Golden State Warriors Wednesday, December 2, 2026 12:00 AM GMT Memphis Grizzlies Detroit Pistons 12:00 AM GMT Denver Nuggets Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT Charlotte Hornets Boston Celtics 01:00 AM GMT Orlando Magic Dallas Mavericks 01:00 AM GMT New York Knicks Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT Los Angeles Lakers New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Brooklyn Nets Oklahoma City Thunder 02:00 AM GMT Sacramento Kings Phoenix Suns 03:30 AM GMT Minnesota Timberwolves LA Clippers Thursday, December 3, 2026 12:00 AM GMT Indiana Pacers Atlanta Hawks 12:30 AM GMT Washington Wizards Miami Heat 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 01:00 AM GMT Toronto Raptors San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Utah Jazz Portland Trail Blazers Saturday, December 12, 2026 10:00 PM GMT Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies 12:00 AM GMT Charlotte Hornets Washington Wizards 12:30 AM GMT Orlando Magic Philadelphia 76ers 01:00 AM GMT Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 01:30 AM GMT New York Knicks Miami Heat 02:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Phoenix Suns 02:30 AM GMT Denver Nuggets Utah Jazz 03:00 AM GMT Atlanta Hawks Portland Trail Blazers Sunday, December 13, 2026 08:00 PM GMT Boston Celtics Brooklyn Nets 08:30 PM GMT Toronto Raptors Oklahoma City Thunder 10:00 PM GMT Detroit Pistons Indiana Pacers 11:00 PM GMT Houston Rockets Chicago Bulls 12:00 AM GMT LA Clippers San Antonio Spurs 02:00 AM GMT New Orleans Pelicans Sacramento Kings Monday, December 14, 2026 12:00 AM GMT Toronto Raptors Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Brooklyn Nets Detroit Pistons 12:00 AM GMT Philadelphia 76ers Orlando Magic 12:30 AM GMT Washington Wizards Boston Celtics 01:00 AM GMT Miami Heat Chicago Bulls 01:00 AM GMT Milwaukee Bucks Dallas Mavericks 01:00 AM GMT Golden State Warriors Memphis Grizzlies 01:30 AM GMT New York Knicks Houston Rockets 02:00 AM GMT Atlanta Hawks Phoenix Suns 02:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Utah Jazz 03:00 AM GMT New Orleans Pelicans Los Angeles Lakers Tuesday, December 15, 2026 01:00 AM GMT San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers 04:00 AM GMT Denver Nuggets Portland Trail Blazers Wednesday, December 16, 2026 12:00 AM GMT Washington Wizards Boston Celtics 12:00 AM GMT LA Clippers Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Phoenix Suns Detroit Pistons 12:00 AM GMT Golden State Warriors Indiana Pacers 12:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Orlando Magic 12:30 AM GMT Dallas Mavericks Brooklyn Nets 12:30 AM GMT San Antonio Spurs Toronto Raptors 01:00 AM GMT Utah Jazz Chicago Bulls 01:00 AM GMT Miami Heat Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT New York Knicks New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Sacramento Kings Oklahoma City Thunder 01:30 AM GMT Milwaukee Bucks Houston Rockets 02:30 AM GMT Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves Thursday, December 17, 2026 12:00 AM GMT Portland Trail Blazers Indiana Pacers 12:00 AM GMT Dallas Mavericks Philadelphia 76ers 02:00 AM GMT Atlanta Hawks Denver Nuggets Friday, December 18, 2026 12:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Charlotte Hornets 12:00 AM GMT LA Clippers Miami Heat 12:00 AM GMT New York Knicks Washington Wizards 12:30 AM GMT Utah Jazz Boston Celtics 12:30 AM GMT Orlando Magic Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 12:30 AM GMT Golden State Warriors Toronto Raptors 01:00 AM GMT Houston Rockets Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Phoenix Suns Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT Sacramento Kings New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Chicago Bulls San Antonio Spurs Saturday, December 19, 2026 11:00 PM GMT Portland Trail Blazers Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Orlando Magic Atlanta Hawks 01:00 AM GMT Chicago Bulls Dallas Mavericks 02:00 AM GMT Los Angeles Lakers Denver Nuggets Sunday, December 20, 2026 08:00 PM GMT Washington Wizards Brooklyn Nets 08:30 PM GMT Houston Rockets Toronto Raptors 09:00 PM GMT Phoenix Suns Memphis Grizzlies 11:00 PM GMT Utah Jazz Cleveland Cavaliers 11:00 PM GMT Sacramento Kings Miami Heat 12:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Atlanta Hawks 12:00 AM GMT San Antonio Spurs New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Detroit Pistons Boston Celtics 01:00 AM GMT Golden State Warriors Milwaukee Bucks 03:00 AM GMT Indiana Pacers LA Clippers Monday, December 21, 2026 12:00 AM GMT Philadelphia 76ers Charlotte Hornets 12:00 AM GMT New York Knicks Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT Sacramento Kings Orlando Magic 12:30 AM GMT Portland Trail Blazers Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Chicago Bulls Miami Heat 01:00 AM GMT Phoenix Suns Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Milwaukee Bucks San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Indiana Pacers Los Angeles Lakers 03:30 AM GMT Denver Nuggets LA Clippers Tuesday, December 22, 2026 12:00 AM GMT Toronto Raptors Washington Wizards 01:00 AM GMT Detroit Pistons Oklahoma City Thunder 03:30 AM GMT Dallas Mavericks Golden State Warriors Wednesday, December 23, 2026 12:00 AM GMT Detroit Pistons Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Charlotte Hornets Orlando Magic 12:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Washington Wizards 12:30 AM GMT Portland Trail Blazers Boston Celtics 12:30 AM GMT San Antonio Spurs Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Chicago Bulls Miami Heat 12:30 AM GMT Utah Jazz New York Knicks 12:30 AM GMT Houston Rockets Philadelphia 76ers 01:00 AM GMT Toronto Raptors Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT Oklahoma City Thunder New Orleans Pelicans 02:00 AM GMT Indiana Pacers Phoenix Suns 03:00 AM GMT Denver Nuggets Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT Dallas Mavericks Sacramento Kings 03:30 AM GMT Golden State Warriors LA Clippers Friday, December 25, 2026 05:00 PM GMT San Antonio Spurs New York Knicks 07:30 PM GMT Miami Heat Boston Celtics 10:00 PM GMT Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers 01:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves 03:30 AM GMT Denver Nuggets Golden State Warriors Saturday, December 26, 2026 06:00 PM GMT Portland Trail Blazers Washington Wizards 08:30 PM GMT Charlotte Hornets Atlanta Hawks 10:00 PM GMT Indiana Pacers Utah Jazz 11:00 PM GMT New Orleans Pelicans Brooklyn Nets 12:00 AM GMT Toronto Raptors Orlando Magic 01:00 AM GMT Detroit Pistons Chicago Bulls 01:00 AM GMT Phoenix Suns Dallas Mavericks 03:30 AM GMT Memphis Grizzlies LA Clippers Sunday, December 27, 2026 08:30 PM GMT Oklahoma City Thunder Houston Rockets 11:00 PM GMT Washington Wizards Cleveland Cavaliers 11:00 PM GMT Charlotte Hornets Miami Heat 11:00 PM GMT Brooklyn Nets New York Knicks 11:00 PM GMT Milwaukee Bucks Orlando Magic 11:00 PM GMT Utah Jazz Sacramento Kings 12:00 AM GMT Portland Trail Blazers Detroit Pistons 12:00 AM GMT Atlanta Hawks San Antonio Spurs 01:00 AM GMT Indiana Pacers Denver Nuggets 01:30 AM GMT Minnesota Timberwolves Golden State Warriors 02:00 AM GMT Philadelphia 76ers LA Clippers 02:00 AM GMT Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers Monday, December 28, 2026 12:30 AM GMT New Orleans Pelicans Toronto Raptors 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Boston Celtics 02:00 AM GMT Golden State Warriors Phoenix Suns 03:30 AM GMT Minnesota Timberwolves Denver Nuggets Tuesday, December 29, 2026 12:00 AM GMT Chicago Bulls Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Orlando Magic Charlotte Hornets 12:00 AM GMT LA Clippers Indiana Pacers 01:00 AM GMT Miami Heat Dallas Mavericks 01:00 AM GMT San Antonio Spurs Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Milwaukee Bucks Oklahoma City Thunder 03:00 AM GMT Brooklyn Nets Portland Trail Blazers 03:00 AM GMT Philadelphia 76ers Sacramento Kings 03:30 AM GMT Houston Rockets Los Angeles Lakers Wednesday, December 30, 2026 12:00 AM GMT New Orleans Pelicans Detroit Pistons 12:30 AM GMT Washington Wizards Toronto Raptors 01:00 AM GMT Boston Celtics Chicago Bulls 02:00 AM GMT Philadelphia 76ers Phoenix Suns 02:00 AM GMT New York Knicks Utah Jazz 03:00 AM GMT Houston Rockets Golden State Warriors Thursday, December 31, 2026 06:00 PM GMT San Antonio Spurs Charlotte Hornets 08:00 PM GMT Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 08:00 PM GMT LA Clippers Cleveland Cavaliers 08:00 PM GMT Orlando Magic Indiana Pacers 09:00 PM GMT Denver Nuggets Minnesota Timberwolves 11:00 PM GMT Brooklyn Nets Sacramento Kings 01:00 AM GMT Los Angeles Lakers New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Miami Heat Oklahoma City Thunder 02:00 AM GMT New York Knicks Phoenix Suns Friday, January 1, 2027 10:00 PM GMT San Antonio Spurs Washington Wizards 12:30 AM GMT Orlando Magic Detroit Pistons 12:30 AM GMT LA Clippers Toronto Raptors 01:00 AM GMT Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks 01:30 AM GMT Dallas Mavericks Houston Rockets 02:30 AM GMT Boston Celtics Utah Jazz Saturday, January 2, 2027 06:00 PM GMT Cleveland Cavaliers Charlotte Hornets 10:00 PM GMT New York Knicks Denver Nuggets 12:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Indiana Pacers 12:00 AM GMT Miami Heat New Orleans Pelicans 12:30 AM GMT Dallas Mavericks Atlanta Hawks 01:00 AM GMT Los Angeles Lakers Chicago Bulls 01:00 AM GMT Utah Jazz Oklahoma City Thunder 01:30 AM GMT Brooklyn Nets Golden State Warriors 02:00 AM GMT Sacramento Kings Phoenix Suns 03:00 AM GMT Boston Celtics Portland Trail Blazers Sunday, January 3, 2027 10:00 PM GMT Detroit Pistons Denver Nuggets 10:30 PM GMT Charlotte Hornets Milwaukee Bucks 11:00 PM GMT Memphis Grizzlies Orlando Magic 12:00 AM GMT Los Angeles Lakers Toronto Raptors 12:00 AM GMT LA Clippers Washington Wizards 12:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Houston Rockets 12:00 AM GMT San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT Sacramento Kings Oklahoma City Thunder Monday, January 4, 2027 12:00 AM GMT Chicago Bulls Indiana Pacers 12:00 AM GMT Atlanta Hawks Philadelphia 76ers 01:00 AM GMT Dallas Mavericks New Orleans Pelicans 02:00 AM GMT Boston Celtics Phoenix Suns 02:00 AM GMT Brooklyn Nets Utah Jazz 03:00 AM GMT New York Knicks Portland Trail Blazers Tuesday, January 5, 2027 12:00 AM GMT Atlanta Hawks Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Toronto Raptors Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT LA Clippers Orlando Magic 12:00 AM GMT Los Angeles Lakers Washington Wizards 12:30 AM GMT Memphis Grizzlies Miami Heat 01:00 AM GMT Milwaukee Bucks Chicago Bulls 01:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Houston Rockets 03:00 AM GMT Phoenix Suns Denver Nuggets 03:00 AM GMT Detroit Pistons Sacramento Kings Wednesday, January 6, 2027 12:30 AM GMT Utah Jazz Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Oklahoma City Thunder Philadelphia 76ers 01:00 AM GMT Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Indiana Pacers San Antonio Spurs 03:00 AM GMT New York Knicks Golden State Warriors Thursday, January 7, 2027 12:00 AM GMT Indiana Pacers Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Denver Nuggets Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Orlando Magic 12:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Washington Wizards 12:30 AM GMT Miami Heat Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Minnesota Timberwolves Toronto Raptors 01:00 AM GMT Portland Trail Blazers Dallas Mavericks 01:00 AM GMT LA Clippers Milwaukee Bucks 01:30 AM GMT Memphis Grizzlies Houston Rockets 03:00 AM GMT Detroit Pistons Golden State Warriors 03:00 AM GMT Boston Celtics Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT Chicago Bulls Sacramento Kings Friday, January 8, 2027 12:00 AM GMT Miami Heat Philadelphia 76ers 12:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Washington Wizards 12:30 AM GMT Utah Jazz Toronto Raptors 01:00 AM GMT Orlando Magic New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 02:30 AM GMT Phoenix Suns Dallas Mavericks 03:00 AM GMT Detroit Pistons Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT New York Knicks Sacramento Kings Saturday, January 9, 2027 10:00 PM GMT Denver Nuggets Cleveland Cavaliers 11:00 PM GMT Houston Rockets Brooklyn Nets 12:00 AM GMT Milwaukee Bucks Indiana Pacers 01:30 AM GMT Chicago Bulls Golden State Warriors 03:00 AM GMT Charlotte Hornets Portland Trail Blazers 03:30 AM GMT Boston Celtics LA Clippers Sunday, January 10, 2027 08:00 PM GMT San Antonio Spurs Atlanta Hawks 11:00 PM GMT Utah Jazz Detroit Pistons 11:00 PM GMT New Orleans Pelicans Miami Heat 11:00 PM GMT Oklahoma City Thunder Orlando Magic 11:00 PM GMT Philadelphia 76ers Toronto Raptors 11:00 PM GMT Dallas Mavericks Memphis Grizzlies 12:00 AM GMT Chicago Bulls Phoenix Suns 02:00 AM GMT Charlotte Hornets Sacramento Kings Monday, January 11, 2027 12:00 AM GMT Brooklyn Nets Indiana Pacers 12:00 AM GMT Atlanta Hawks Washington Wizards 12:30 AM GMT Houston Rockets Boston Celtics 12:30 AM GMT Denver Nuggets New York Knicks 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves 03:00 AM GMT Los Angeles Lakers LA Clippers Tuesday, January 12, 2027 12:30 AM GMT Brooklyn Nets Miami Heat 12:30 AM GMT Detroit Pistons Toronto Raptors 01:00 AM GMT Washington Wizards Philadelphia 76ers 01:00 AM GMT Dallas Mavericks Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Denver Nuggets Milwaukee Bucks 02:00 AM GMT Chicago Bulls Utah Jazz 03:00 AM GMT Orlando Magic Portland Trail Blazers 04:00 AM GMT Sacramento Kings Golden State Warriors Wednesday, January 13, 2027 12:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks 12:00 AM GMT New York Knicks Boston Celtics 12:00 AM GMT Milwaukee Bucks Indiana Pacers 12:30 AM GMT Phoenix Suns Toronto Raptors 02:30 AM GMT Houston Rockets Oklahoma City Thunder 03:00 AM GMT Charlotte Hornets Golden State Warriors 03:00 AM GMT Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers Thursday, January 14, 2027 07:00 PM GMT New Orleans Pelicans San Antonio Spurs 12:00 AM GMT Dallas Mavericks Detroit Pistons 12:00 AM GMT Brooklyn Nets Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT Miami Heat New York Knicks 01:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Chicago Bulls 02:00 AM GMT Memphis Grizzlies Denver Nuggets 02:00 AM GMT Charlotte Hornets Utah Jazz 03:00 AM GMT Orlando Magic Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT LA Clippers Sacramento Kings Friday, January 15, 2027 12:00 AM GMT Golden State Warriors Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Phoenix Suns Indiana Pacers 12:30 AM GMT Miami Heat Toronto Raptors 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT Utah Jazz Oklahoma City Thunder 01:30 AM GMT Washington Wizards Houston Rockets 03:00 AM GMT Sacramento Kings Portland Trail Blazers 03:30 AM GMT Orlando Magic LA Clippers Saturday, January 16, 2027 05:30 PM GMT Minnesota Timberwolves Philadelphia 76ers 12:00 AM GMT Brooklyn Nets Boston Celtics 12:30 AM GMT Dallas Mavericks New York Knicks 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Memphis Grizzlies 01:30 AM GMT Detroit Pistons Houston Rockets 02:00 AM GMT Charlotte Hornets Denver Nuggets Sunday, January 17, 2027 03:30 PM GMT San Antonio Spurs New Orleans Pelicans 06:00 PM GMT Indiana Pacers Washington Wizards 08:30 PM GMT Toronto Raptors Chicago Bulls 08:30 PM GMT Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder 10:00 PM GMT Sacramento Kings Utah Jazz 11:00 PM GMT Golden State Warriors Miami Heat 01:00 AM GMT Orlando Magic Denver Nuggets 02:00 AM GMT Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers Monday, January 18, 2027 05:00 PM GMT Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 07:30 PM GMT Philadelphia 76ers Atlanta Hawks 08:00 PM GMT Boston Celtics Washington Wizards 10:00 PM GMT Minnesota Timberwolves New York Knicks 12:30 AM GMT Houston Rockets Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks 03:30 AM GMT Phoenix Suns LA Clippers Tuesday, January 19, 2027 12:00 AM GMT Golden State Warriors Orlando Magic 12:00 AM GMT Indiana Pacers Philadelphia 76ers 12:00 AM GMT Chicago Bulls Toronto Raptors 12:30 AM GMT Portland Trail Blazers Miami Heat 01:00 AM GMT Charlotte Hornets Dallas Mavericks 03:00 AM GMT Utah Jazz Denver Nuggets 03:00 AM GMT Los Angeles Lakers Sacramento Kings Wednesday, January 20, 2027 12:00 AM GMT Portland Trail Blazers Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Chicago Bulls Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Indiana Pacers Boston Celtics 12:30 AM GMT Toronto Raptors New York Knicks 01:00 AM GMT Houston Rockets Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT Oklahoma City Thunder New Orleans Pelicans 02:00 AM GMT Memphis Grizzlies Phoenix Suns 02:00 AM GMT LA Clippers Utah Jazz 02:30 AM GMT Miami Heat San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Milwaukee Bucks Sacramento Kings Thursday, January 21, 2027 12:30 AM GMT Philadelphia 76ers Boston Celtics 12:30 AM GMT Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets 02:00 AM GMT Washington Wizards Denver Nuggets 03:00 AM GMT Los Angeles Lakers Golden State Warriors Friday, January 22, 2027 12:00 AM GMT New York Knicks Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Houston Rockets Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Portland Trail Blazers Orlando Magic 12:30 AM GMT Indiana Pacers Detroit Pistons 01:00 AM GMT Dallas Mavericks New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder 02:00 AM GMT Utah Jazz Phoenix Suns 02:30 AM GMT Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Milwaukee Bucks Golden State Warriors 03:00 AM GMT Sacramento Kings Los Angeles Lakers 03:30 AM GMT Washington Wizards LA Clippers Saturday, January 23, 2027 10:00 PM GMT Philadelphia 76ers Chicago Bulls 11:00 PM GMT Toronto Raptors Brooklyn Nets 12:00 AM GMT Charlotte Hornets Boston Celtics 01:00 AM GMT Atlanta Hawks Miami Heat 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Dallas Mavericks 02:00 AM GMT Milwaukee Bucks Denver Nuggets Sunday, January 24, 2027 08:30 PM GMT Portland Trail Blazers San Antonio Spurs 09:00 PM GMT Utah Jazz Phoenix Suns 09:00 PM GMT Washington Wizards Los Angeles Lakers 11:00 PM GMT Minnesota Timberwolves Detroit Pistons 11:00 PM GMT Houston Rockets Orlando Magic 12:00 AM GMT LA Clippers New York Knicks 01:30 AM GMT Oklahoma City Thunder Golden State Warriors Monday, January 25, 2027 12:00 AM GMT Toronto Raptors Boston Celtics 12:00 AM GMT Orlando Magic Charlotte Hornets 12:00 AM GMT LA Clippers Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT Miami Heat Brooklyn Nets 01:00 AM GMT Dallas Mavericks Chicago Bulls 01:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans 02:30 AM GMT Sacramento Kings Denver Nuggets Tuesday, January 26, 2027 12:00 AM GMT Atlanta Hawks Detroit Pistons 12:00 AM GMT Chicago Bulls Indiana Pacers 12:30 AM GMT Phoenix Suns New York Knicks 01:00 AM GMT Houston Rockets San Antonio Spurs 02:00 AM GMT Milwaukee Bucks Utah Jazz 03:00 AM GMT Washington Wizards Portland Trail Blazers 04:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers Wednesday, January 27, 2027 12:00 AM GMT Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT Sacramento Kings Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT LA Clippers Boston Celtics 12:30 AM GMT Phoenix Suns Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Dallas Mavericks Toronto Raptors 01:00 AM GMT Charlotte Hornets San Antonio Spurs 01:30 AM GMT New Orleans Pelicans Houston Rockets 02:30 AM GMT Denver Nuggets Minnesota Timberwolves 03:00 AM GMT Golden State Warriors Portland Trail Blazers Thursday, January 28, 2027 12:00 AM GMT Los Angeles Lakers Indiana Pacers 12:00 AM GMT Atlanta Hawks New York Knicks 12:00 AM GMT Chicago Bulls Orlando Magic 12:00 AM GMT Sacramento Kings Washington Wizards 01:00 AM GMT Philadelphia 76ers New Orleans Pelicans 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder 02:00 AM GMT Golden State Warriors Utah Jazz 02:30 AM GMT Miami Heat Milwaukee Bucks Friday, January 29, 2027 12:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 12:30 AM GMT Phoenix Suns Boston Celtics 12:30 AM GMT LA Clippers Brooklyn Nets 01:00 AM GMT Detroit Pistons Dallas Mavericks 01:30 AM GMT Orlando Magic Houston Rockets 02:30 AM GMT Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves Saturday, January 30, 2027 05:30 PM GMT Philadelphia 76ers Miami Heat 08:00 PM GMT Denver Nuggets Oklahoma City Thunder 10:30 PM GMT San Antonio Spurs Golden State Warriors 12:00 AM GMT Washington Wizards Indiana Pacers 12:30 AM GMT New Orleans Pelicans Cleveland Cavaliers 01:00 AM GMT Atlanta Hawks Milwaukee Bucks 01:30 AM GMT Los Angeles Lakers New York Knicks 02:30 AM GMT Memphis Grizzlies Utah Jazz Sunday, January 31, 2027 08:00 PM GMT Sacramento Kings Detroit Pistons 11:00 PM GMT Brooklyn Nets Orlando Magic 11:00 PM GMT Boston Celtics Toronto Raptors 11:00 PM GMT Phoenix Suns Minnesota Timberwolves 11:00 PM GMT Chicago Bulls Oklahoma City Thunder 12:00 AM GMT Los Angeles Lakers Charlotte Hornets 01:00 AM GMT Portland Trail Blazers Denver Nuggets 01:30 AM GMT Houston Rockets Dallas Mavericks Monday, February 1, 2027 12:00 AM GMT Washington Wizards Atlanta Hawks 12:00 AM GMT New Orleans Pelicans Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT New York Knicks Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Miami Heat Indiana Pacers 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies Milwaukee Bucks 02:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Utah Jazz 03:00 AM GMT San Antonio Spurs Golden State Warriors Tuesday, February 2, 2027 12:00 AM GMT Chicago Bulls Detroit Pistons 12:00 AM GMT New Orleans Pelicans Orlando Magic 12:30 AM GMT Charlotte Hornets Miami Heat 01:00 AM GMT Los Angeles Lakers Boston Celtics 01:00 AM GMT Toronto Raptors Dallas Mavericks 02:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Denver Nuggets 03:30 AM GMT San Antonio Spurs LA Clippers 04:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers Wednesday, February 3, 2027 12:00 AM GMT New York Knicks Detroit Pistons 12:00 AM GMT Atlanta Hawks Indiana Pacers 01:00 AM GMT Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies 02:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Phoenix Suns 02:30 AM GMT Utah Jazz Houston Rockets 03:30 AM GMT Golden State Warriors LA Clippers Thursday, February 4, 2027 12:00 AM GMT New Orleans Pelicans Washington Wizards 12:30 AM GMT Los Angeles Lakers Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Boston Celtics Charlotte Hornets 12:30 AM GMT Milwaukee Bucks Miami Heat 12:30 AM GMT Toronto Raptors New York Knicks 01:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Chicago Bulls 01:00 AM GMT Orlando Magic San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Dallas Mavericks Denver Nuggets 03:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Portland Trail Blazers 03:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Sacramento Kings Friday, February 5, 2027 12:00 AM GMT Boston Celtics Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Golden State Warriors Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Detroit Pistons Philadelphia 76ers 02:00 AM GMT LA Clippers Denver Nuggets 02:00 AM GMT Houston Rockets Phoenix Suns 02:30 AM GMT Indiana Pacers Oklahoma City Thunder Saturday, February 6, 2027 08:00 PM GMT Utah Jazz Dallas Mavericks 08:00 PM GMT Miami Heat Minnesota Timberwolves 10:30 PM GMT Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies 11:00 PM GMT Washington Wizards Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Orlando Magic Cleveland Cavaliers 12:30 AM GMT Milwaukee Bucks Toronto Raptors 01:00 AM GMT New Orleans Pelicans Chicago Bulls 01:30 AM GMT Los Angeles Lakers San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Phoenix Suns Sacramento Kings Sunday, February 7, 2027 08:00 PM GMT Denver Nuggets Atlanta Hawks 08:00 PM GMT Golden State Warriors Detroit Pistons 08:30 PM GMT Utah Jazz Minnesota Timberwolves 09:30 PM GMT LA Clippers Dallas Mavericks 11:00 PM GMT Charlotte Hornets Toronto Raptors 12:00 AM GMT Boston Celtics Philadelphia 76ers 02:30 AM GMT New York Knicks Oklahoma City Thunder 03:30 AM GMT Houston Rockets Sacramento Kings Monday, February 8, 2027 12:00 AM GMT Miami Heat Atlanta Hawks 12:00 AM GMT New Orleans Pelicans Indiana Pacers 12:00 AM GMT Brooklyn Nets Philadelphia 76ers 12:00 AM GMT Chicago Bulls Washington Wizards 01:00 AM GMT Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Orlando Magic Milwaukee Bucks 02:30 AM GMT Los Angeles Lakers Phoenix Suns Tuesday, February 9, 2027 12:00 AM GMT Toronto Raptors Cleveland Cavaliers 12:30 AM GMT Denver Nuggets Boston Celtics 12:30 AM GMT Minnesota Timberwolves Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Charlotte Hornets New York Knicks 01:00 AM GMT Golden State Warriors Chicago Bulls 01:00 AM GMT San Antonio Spurs Dallas Mavericks 01:00 AM GMT Sacramento Kings Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder 03:00 AM GMT Houston Rockets Utah Jazz 03:30 AM GMT Detroit Pistons LA Clippers Wednesday, February 10, 2027 12:00 AM GMT New Orleans Pelicans Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Indiana Pacers 12:00 AM GMT Miami Heat Washington Wizards 12:30 AM GMT Golden State Warriors Boston Celtics 01:00 AM GMT Orlando Magic Memphis Grizzlies 02:00 AM GMT Detroit Pistons Phoenix Suns 03:00 AM GMT LA Clippers Los Angeles Lakers Thursday, February 11, 2027 12:00 AM GMT Milwaukee Bucks Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Utah Jazz Indiana Pacers 12:00 AM GMT New York Knicks Philadelphia 76ers 01:00 AM GMT Portland Trail Blazers Dallas Mavericks 01:30 AM GMT Sacramento Kings Houston Rockets 02:00 AM GMT Chicago Bulls Denver Nuggets 02:30 AM GMT San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder Friday, February 12, 2027 12:00 AM GMT Phoenix Suns Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Miami Heat Orlando Magic 12:00 AM GMT Brooklyn Nets Washington Wizards 12:30 AM GMT Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 01:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Boston Celtics 01:00 AM GMT LA Clippers Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Houston Rockets New Orleans Pelicans 03:30 AM GMT Denver Nuggets Los Angeles Lakers Saturday, February 13, 2027 07:00 PM GMT Sacramento Kings Indiana Pacers 08:00 PM GMT Dallas Mavericks Charlotte Hornets 08:30 PM GMT Detroit Pistons Portland Trail Blazers 10:30 PM GMT Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder 12:00 AM GMT San Antonio Spurs Orlando Magic 12:00 AM GMT Milwaukee Bucks Washington Wizards 01:30 AM GMT Golden State Warriors New York Knicks Sunday, February 14, 2027 06:00 PM GMT Sacramento Kings Atlanta Hawks 06:00 PM GMT Toronto Raptors Boston Celtics 06:00 PM GMT Phoenix Suns Cleveland Cavaliers 06:00 PM GMT Brooklyn Nets Miami Heat 07:00 PM GMT Denver Nuggets Houston Rockets 07:00 PM GMT LA Clippers New Orleans Pelicans 08:30 PM GMT Chicago Bulls Portland Trail Blazers Monday, February 15, 2027 05:00 PM GMT Minnesota Timberwolves Charlotte Hornets 07:30 PM GMT Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 10:00 PM GMT San Antonio Spurs Miami Heat 12:00 AM GMT Phoenix Suns Washington Wizards 12:30 AM GMT Indiana Pacers Golden State Warriors 01:00 AM GMT New York Knicks Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT Orlando Magic Oklahoma City Thunder 02:00 AM GMT Detroit Pistons Utah Jazz Tuesday, February 16, 2027 12:00 AM GMT Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers 01:00 AM GMT Toronto Raptors Atlanta Hawks 03:00 AM GMT Chicago Bulls Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT New Orleans Pelicans Portland Trail Blazers 04:00 AM GMT Houston Rockets LA Clippers Wednesday, February 17, 2027 12:00 AM GMT Toronto Raptors Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT New York Knicks Detroit Pistons 12:00 AM GMT Dallas Mavericks Orlando Magic 12:00 AM GMT Phoenix Suns Philadelphia 76ers 12:00 AM GMT Miami Heat Washington Wizards 12:30 AM GMT Atlanta Hawks Brooklyn Nets 01:00 AM GMT San Antonio Spurs Memphis Grizzlies 02:00 AM GMT Utah Jazz Denver Nuggets 02:30 AM GMT Boston Celtics Oklahoma City Thunder 03:00 AM GMT New Orleans Pelicans Golden State Warriors 03:00 AM GMT Indiana Pacers Sacramento Kings 03:30 AM GMT Chicago Bulls LA Clippers Thursday, February 18, 2027 12:30 AM GMT San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT Boston Celtics Memphis Grizzlies 03:00 AM GMT Houston Rockets Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT Indiana Pacers Portland Trail Blazers Thursday, February 25, 2027 12:00 AM GMT Sacramento Kings Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT Miami Heat Detroit Pistons 12:00 AM GMT Charlotte Hornets Orlando Magic 12:30 AM GMT Philadelphia 76ers Brooklyn Nets 12:30 AM GMT Oklahoma City Thunder New York Knicks 01:00 AM GMT Atlanta Hawks Chicago Bulls 01:00 AM GMT Washington Wizards Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT Phoenix Suns New Orleans Pelicans 03:00 AM GMT Dallas Mavericks Golden State Warriors 03:30 AM GMT Utah Jazz LA Clippers Friday, February 26, 2027 12:30 AM GMT Cleveland Cavaliers Boston Celtics 12:30 AM GMT Atlanta Hawks Toronto Raptors 01:00 AM GMT Indiana Pacers Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 01:30 AM GMT Charlotte Hornets Houston Rockets 03:00 AM GMT Los Angeles Lakers Denver Nuggets 03:00 AM GMT Dallas Mavericks Portland Trail Blazers Saturday, February 27, 2027 08:00 PM GMT Washington Wizards Utah Jazz 10:30 PM GMT Oklahoma City Thunder Detroit Pistons 01:00 AM GMT Brooklyn Nets Chicago Bulls 01:00 AM GMT Sacramento Kings Memphis Grizzlies 01:30 AM GMT Philadelphia 76ers New York Knicks 02:00 AM GMT New Orleans Pelicans Phoenix Suns Sunday, February 28, 2027 06:00 PM GMT Denver Nuggets San Antonio Spurs 08:30 PM GMT Los Angeles Lakers Dallas Mavericks 09:00 PM GMT Toronto Raptors Indiana Pacers 09:30 PM GMT Atlanta Hawks Orlando Magic 12:00 AM GMT Sacramento Kings Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Boston Celtics Minnesota Timberwolves 12:30 AM GMT Milwaukee Bucks New York Knicks 02:30 AM GMT Miami Heat Houston Rockets 03:30 AM GMT Portland Trail Blazers LA Clippers Monday, March 1, 2027 12:00 AM GMT Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT Chicago Bulls Detroit Pistons 01:00 AM GMT Utah Jazz New Orleans Pelicans 01:30 AM GMT Golden State Warriors Houston Rockets 02:00 AM GMT Brooklyn Nets Denver Nuggets 02:30 AM GMT Washington Wizards Phoenix Suns Tuesday, March 2, 2027 12:00 AM GMT Boston Celtics Indiana Pacers 12:00 AM GMT Los Angeles Lakers Orlando Magic 12:30 AM GMT Toronto Raptors Miami Heat 12:30 AM GMT Memphis Grizzlies New York Knicks 01:00 AM GMT Golden State Warriors Dallas Mavericks 01:00 AM GMT Detroit Pistons Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder 03:00 AM GMT Washington Wizards Sacramento Kings 04:00 AM GMT LA Clippers Portland Trail Blazers Wednesday, March 3, 2027 12:00 AM GMT Chicago Bulls Atlanta Hawks 12:00 AM GMT Charlotte Hornets Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT Toronto Raptors Miami Heat 01:00 AM GMT Utah Jazz Milwaukee Bucks 01:30 AM GMT New Orleans Pelicans Houston Rockets 02:00 AM GMT Brooklyn Nets Phoenix Suns 03:00 AM GMT San Antonio Spurs Denver Nuggets Thursday, March 4, 2027 12:00 AM GMT Portland Trail Blazers Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT Indiana Pacers Orlando Magic 12:00 AM GMT Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT Memphis Grizzlies Atlanta Hawks 02:30 AM GMT New York Knicks Dallas Mavericks 03:00 AM GMT Washington Wizards Golden State Warriors 03:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Sacramento Kings 03:30 AM GMT Brooklyn Nets LA Clippers Friday, March 5, 2027 12:00 AM GMT Boston Celtics Detroit Pistons 12:00 AM GMT Utah Jazz Orlando Magic 12:30 AM GMT Portland Trail Blazers Toronto Raptors 01:00 AM GMT Milwaukee Bucks New Orleans Pelicans 02:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Phoenix Suns 02:30 AM GMT San Antonio Spurs Houston Rockets Saturday, March 6, 2027 08:00 PM GMT Indiana Pacers Miami Heat 10:00 PM GMT Charlotte Hornets Chicago Bulls 10:30 PM GMT Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT Utah Jazz Washington Wizards 01:00 AM GMT New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies 01:30 AM GMT Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT LA Clippers Sacramento Kings Sunday, March 7, 2027 06:00 PM GMT Philadelphia 76ers Boston Celtics 08:30 PM GMT Minnesota Timberwolves Denver Nuggets 10:00 PM GMT Portland Trail Blazers Chicago Bulls 12:30 AM GMT New York Knicks San Antonio Spurs 03:00 AM GMT Houston Rockets Golden State Warriors 03:30 AM GMT Brooklyn Nets Los Angeles Lakers Monday, March 8, 2027 12:00 AM GMT Charlotte Hornets Indiana Pacers 12:00 AM GMT Utah Jazz Philadelphia 76ers 12:30 AM GMT Phoenix Suns Miami Heat 01:00 AM GMT Atlanta Hawks Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT New Orleans Pelicans Minnesota Timberwolves 02:30 AM GMT Dallas Mavericks Oklahoma City Thunder 03:00 AM GMT Denver Nuggets Sacramento Kings 03:30 AM GMT Houston Rockets LA Clippers Tuesday, March 9, 2027 12:00 AM GMT Phoenix Suns Orlando Magic 12:30 AM GMT Milwaukee Bucks Brooklyn Nets 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 01:00 AM GMT Boston Celtics Chicago Bulls 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies Dallas Mavericks 01:00 AM GMT Washington Wizards San Antonio Spurs 04:00 AM GMT Portland Trail Blazers Golden State Warriors Wednesday, March 10, 2027 12:00 AM GMT New Orleans Pelicans Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Orlando Magic Miami Heat 12:30 AM GMT Oklahoma City Thunder Toronto Raptors 02:00 AM GMT Houston Rockets Utah Jazz 02:30 AM GMT Atlanta Hawks Minnesota Timberwolves 03:00 AM GMT Denver Nuggets Portland Trail Blazers 03:00 AM GMT Golden State Warriors Sacramento Kings 03:30 AM GMT New York Knicks LA Clippers Thursday, March 11, 2027 12:00 AM GMT Indiana Pacers Charlotte Hornets 12:00 AM GMT Milwaukee Bucks Detroit Pistons 12:30 AM GMT Memphis Grizzlies Boston Celtics 12:30 AM GMT Philadelphia 76ers San Antonio Spurs 01:00 AM GMT Brooklyn Nets Atlanta Hawks 01:00 AM GMT Phoenix Suns Chicago Bulls 01:00 AM GMT Washington Wizards Dallas Mavericks 03:00 AM GMT New York Knicks Los Angeles Lakers 03:30 AM GMT Cleveland Cavaliers LA Clippers Friday, March 12, 2027 12:30 AM GMT Oklahoma City Thunder Boston Celtics 01:00 AM GMT Miami Heat Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT Toronto Raptors New Orleans Pelicans 02:30 AM GMT Sacramento Kings Utah Jazz 03:00 AM GMT Golden State Warriors Denver Nuggets 03:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Los Angeles Lakers Saturday, March 13, 2027 08:00 PM GMT Orlando Magic Atlanta Hawks 08:00 PM GMT Brooklyn Nets Detroit Pistons 10:30 PM GMT Indiana Pacers Houston Rockets 11:00 PM GMT Phoenix Suns Charlotte Hornets 01:00 AM GMT Memphis Grizzlies Chicago Bulls 01:00 AM GMT New Orleans Pelicans Dallas Mavericks 01:30 AM GMT Philadelphia 76ers Minnesota Timberwolves 03:30 AM GMT LA Clippers Portland Trail Blazers Sunday, March 14, 2027 04:00 PM GMT Boston Celtics New York Knicks 06:30 PM GMT San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder 09:00 PM GMT Detroit Pistons Toronto Raptors 10:00 PM GMT Cleveland Cavaliers Sacramento Kings 11:30 PM GMT Miami Heat Denver Nuggets 12:00 AM GMT Washington Wizards Minnesota Timberwolves 02:00 AM GMT Golden State Warriors Los Angeles Lakers Monday, March 15, 2027 11:00 PM GMT Toronto Raptors Philadelphia 76ers 11:30 PM GMT Indiana Pacers Brooklyn Nets 12:00 AM GMT Orlando Magic Chicago Bulls 12:00 AM GMT Phoenix Suns Memphis Grizzlies 01:30 AM GMT Atlanta Hawks Dallas Mavericks Tuesday, March 16, 2027 11:00 PM GMT New York Knicks Washington Wizards 11:30 PM GMT Sacramento Kings Boston Celtics 12:00 AM GMT Detroit Pistons Indiana Pacers 12:00 AM GMT Orlando Magic Milwaukee Bucks 12:00 AM GMT Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans 12:00 AM GMT Charlotte Hornets Oklahoma City Thunder 12:30 AM GMT San Antonio Spurs Houston Rockets 02:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Golden State Warriors 02:00 AM GMT Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 03:00 AM GMT Denver Nuggets LA Clippers Wednesday, March 17, 2027 11:00 PM GMT Chicago Bulls Philadelphia 76ers 11:30 PM GMT Sacramento Kings New York Knicks 11:30 PM GMT Dallas Mavericks Oklahoma City Thunder 12:30 AM GMT Brooklyn Nets Houston Rockets 01:00 AM GMT Atlanta Hawks Utah Jazz 02:00 AM GMT Memphis Grizzlies Golden State Warriors 02:00 AM GMT Phoenix Suns Los Angeles Lakers 02:00 AM GMT Miami Heat Portland Trail Blazers Thursday, March 18, 2027 11:00 PM GMT Toronto Raptors Indiana Pacers 11:00 PM GMT Philadelphia 76ers Washington Wizards 11:30 PM GMT Orlando Magic Boston Celtics 12:00 AM GMT Detroit Pistons Milwaukee Bucks 12:00 AM GMT Charlotte Hornets New Orleans Pelicans 12:00 AM GMT Brooklyn Nets San Antonio Spurs 01:00 AM GMT Cleveland Cavaliers Denver Nuggets 01:00 AM GMT Minnesota Timberwolves Utah Jazz 02:30 AM GMT Memphis Grizzlies LA Clippers Friday, March 19, 2027 11:30 PM GMT Sacramento Kings Toronto Raptors 12:00 AM GMT Houston Rockets New Orleans Pelicans 12:00 AM GMT Dallas Mavericks San Antonio Spurs 02:00 AM GMT Portland Trail Blazers Golden State Warriors 02:00 AM GMT Atlanta Hawks Los Angeles Lakers 02:30 AM GMT Miami Heat Phoenix Suns Saturday, March 20, 2027 05:00 PM GMT Washington Wizards New York Knicks 11:00 PM GMT Denver Nuggets Orlando Magic 11:30 PM GMT Chicago Bulls Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT Charlotte Hornets Detroit Pistons 12:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies 12:00 AM GMT Indiana Pacers Milwaukee Bucks 02:30 AM GMT Atlanta Hawks LA Clippers Sunday, March 21, 2027 07:00 PM GMT New Orleans Pelicans Boston Celtics 07:00 PM GMT Sacramento Kings Brooklyn Nets 09:00 PM GMT Toronto Raptors Utah Jazz 09:00 PM GMT Portland Trail Blazers Phoenix Suns 10:00 PM GMT Denver Nuggets Miami Heat 11:30 PM GMT San Antonio Spurs Philadelphia 76ers 02:00 AM GMT Dallas Mavericks Los Angeles Lakers Monday, March 22, 2027 11:00 PM GMT Houston Rockets Cleveland Cavaliers 11:00 PM GMT Indiana Pacers Orlando Magic 12:00 AM GMT Sacramento Kings Chicago Bulls 12:00 AM GMT Charlotte Hornets Memphis Grizzlies 12:00 AM GMT Washington Wizards Milwaukee Bucks 01:30 AM GMT Detroit Pistons Minnesota Timberwolves 02:00 AM GMT Atlanta Hawks Golden State Warriors 02:30 AM GMT Dallas Mavericks LA Clippers Tuesday, March 23, 2027 11:30 PM GMT Boston Celtics Brooklyn Nets 11:30 PM GMT New Orleans Pelicans New York Knicks 12:00 AM GMT Los Angeles Lakers Miami Heat 01:00 AM GMT Philadelphia 76ers Utah Jazz 02:00 AM GMT Toronto Raptors Portland Trail Blazers 03:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Wednesday, March 24, 2027 11:00 PM GMT Detroit Pistons Charlotte Hornets 11:00 PM GMT Memphis Grizzlies Indiana Pacers 11:00 PM GMT Denver Nuggets Washington Wizards 11:30 PM GMT San Antonio Spurs Boston Celtics 11:30 PM GMT Houston Rockets New York Knicks 12:00 AM GMT Orlando Magic Chicago Bulls 12:00 AM GMT Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 02:00 AM GMT Philadelphia 76ers Golden State Warriors 02:00 AM GMT Oklahoma City Thunder Phoenix Suns 02:00 AM GMT Atlanta Hawks Sacramento Kings 02:30 AM GMT Milwaukee Bucks LA Clippers Thursday, March 25, 2027 11:00 PM GMT Los Angeles Lakers Cleveland Cavaliers 11:00 PM GMT Houston Rockets Detroit Pistons 11:00 PM GMT San Antonio Spurs Indiana Pacers 11:30 PM GMT Denver Nuggets Brooklyn Nets 11:30 PM GMT Utah Jazz Miami Heat 12:00 AM GMT Chicago Bulls Memphis Grizzlies 02:00 AM GMT Toronto Raptors Golden State Warriors Friday, March 26, 2027 11:00 PM GMT New York Knicks Charlotte Hornets 12:00 AM GMT New Orleans Pelicans Dallas Mavericks 12:00 AM GMT Orlando Magic Minnesota Timberwolves 12:00 AM GMT LA Clippers Oklahoma City Thunder 02:00 AM GMT Milwaukee Bucks Phoenix Suns 02:00 AM GMT Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers Saturday, March 27, 2027 07:00 PM GMT San Antonio Spurs Detroit Pistons 11:00 PM GMT Utah Jazz Atlanta Hawks 11:00 PM GMT Golden State Warriors Washington Wizards 12:00 AM GMT Boston Celtics Miami Heat 12:00 AM GMT LA Clippers Chicago Bulls 03:00 AM GMT+1 Milwaukee Bucks Portland Trail Blazers 03:00 AM GMT+1 Toronto Raptors Sacramento Kings Sunday, March 28, 2027 05:30 PM GMT+1 New York Knicks Orlando Magic 08:00 PM GMT+1 Memphis Grizzlies Brooklyn Nets 08:00 PM GMT+1 Los Angeles Lakers Houston Rockets 11:00 PM GMT+1 Utah Jazz Charlotte Hornets 11:00 PM GMT+1 Dallas Mavericks Washington Wizards 12:00 AM GMT+1 Boston Celtics New Orleans Pelicans 12:30 AM GMT+1 Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves 02:00 AM GMT+1 Toronto Raptors Phoenix Suns 03:00 AM GMT+1 Philadelphia 76ers Denver Nuggets Monday, March 29, 2027 12:00 AM GMT+1 Minnesota Timberwolves Atlanta Hawks 12:00 AM GMT+1 Miami Heat Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT+1 LA Clippers Detroit Pistons 12:30 AM GMT+1 Golden State Warriors Brooklyn Nets 01:00 AM GMT+1 Indiana Pacers Chicago Bulls 01:00 AM GMT+1 Dallas Mavericks Milwaukee Bucks 02:30 AM GMT+1 Phoenix Suns San Antonio Spurs 03:00 AM GMT+1 Denver Nuggets Sacramento Kings Tuesday, March 30, 2027 12:00 AM GMT+1 Miami Heat Charlotte Hornets 01:00 AM GMT+1 Boston Celtics Indiana Pacers 01:00 AM GMT+1 New York Knicks Orlando Magic 01:00 AM GMT+1 Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies 02:00 AM GMT+1 Oklahoma City Thunder Utah Jazz 04:00 AM GMT+1 Houston Rockets Portland Trail Blazers Wednesday, March 31, 2027 12:00 AM GMT+1 LA Clippers Atlanta Hawks 12:00 AM GMT+1 Toronto Raptors Detroit Pistons 12:00 AM GMT+1 Golden State Warriors Philadelphia 76ers 12:00 AM GMT+1 Chicago Bulls Washington Wizards 12:30 AM GMT+1 Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets 01:00 AM GMT+1 New Orleans Pelicans Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT+1 Sacramento Kings Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT+1 Phoenix Suns San Antonio Spurs 02:30 AM GMT+1 Denver Nuggets Dallas Mavericks 03:00 AM GMT+1 Houston Rockets Portland Trail Blazers Thursday, April 1, 2027 12:00 AM GMT+1 Boston Celtics Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT+1 Orlando Magic Indiana Pacers 12:30 AM GMT+1 Charlotte Hornets New York Knicks 02:30 AM GMT+1 Los Angeles Lakers Oklahoma City Thunder Friday, April 2, 2027 12:00 AM GMT+1 Philadelphia 76ers Washington Wizards 12:30 AM GMT+1 Miami Heat Boston Celtics 12:30 AM GMT+1 New York Knicks Brooklyn Nets 12:30 AM GMT+1 Golden State Warriors Minnesota Timberwolves 01:00 AM GMT+1 Detroit Pistons Chicago Bulls 01:00 AM GMT+1 Sacramento Kings Dallas Mavericks 01:00 AM GMT+1 Charlotte Hornets Milwaukee Bucks 01:30 AM GMT+1 Atlanta Hawks Toronto Raptors 01:30 AM GMT+1 Memphis Grizzlies Houston Rockets 03:00 AM GMT+1 Denver Nuggets Phoenix Suns 03:00 AM GMT+1 Utah Jazz Portland Trail Blazers 03:30 AM GMT+1 San Antonio Spurs LA Clippers Saturday, April 3, 2027 10:00 PM GMT+1 New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder 12:00 AM GMT+1 Washington Wizards Orlando Magic Sunday, April 4, 2027 06:00 PM GMT+1 Atlanta Hawks Philadelphia 76ers 07:00 PM GMT+1 Brooklyn Nets Milwaukee Bucks 08:00 PM GMT+1 Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers 08:00 PM GMT+1 Miami Heat Detroit Pistons 08:00 PM GMT+1 Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 08:30 PM GMT+1 Indiana Pacers Toronto Raptors 09:00 PM GMT+1 Chicago Bulls Houston Rockets 09:30 PM GMT+1 Phoenix Suns LA Clippers 10:00 PM GMT+1 Memphis Grizzlies Denver Nuggets 10:00 PM GMT+1 Portland Trail Blazers Utah Jazz 11:00 PM GMT+1 Golden State Warriors Sacramento Kings 12:30 AM GMT+1 Boston Celtics New York Knicks 03:00 AM GMT+1 San Antonio Spurs Los Angeles Lakers Monday, April 5, 2027 12:00 AM GMT+1 Brooklyn Nets Cleveland Cavaliers 12:00 AM GMT+1 Miami Heat Orlando Magic 01:00 AM GMT+1 Washington Wizards New Orleans Pelicans Tuesday, April 6, 2027 12:00 AM GMT+1 Indiana Pacers Charlotte Hornets 12:30 AM GMT+1 Philadelphia 76ers Toronto Raptors 01:00 AM GMT+1 New York Knicks Atlanta Hawks 01:00 AM GMT+1 Detroit Pistons Memphis Grizzlies 01:00 AM GMT+1 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 01:00 AM GMT+1 Sacramento Kings San Antonio Spurs 02:00 AM GMT+1 New Orleans Pelicans Denver Nuggets 02:00 AM GMT+1 Oklahoma City Thunder Utah Jazz 03:00 AM GMT+1 Dallas Mavericks Los Angeles Lakers 03:30 AM GMT+1 Minnesota Timberwolves LA Clippers 04:00 AM GMT+1 Phoenix Suns Golden State Warriors Wednesday, April 7, 2027 12:00 AM GMT+1 Indiana Pacers Detroit Pistons 12:00 AM GMT+1 Boston Celtics Orlando Magic 12:30 AM GMT+1 Brooklyn Nets Toronto Raptors 12:30 AM GMT+1 Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs 01:00 AM GMT+1 Charlotte Hornets Chicago Bulls 01:00 AM GMT+1 Washington Wizards Memphis Grizzlies 01:30 AM GMT+1 Sacramento Kings Houston Rockets 03:00 AM GMT+1 Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT+1 Dallas Mavericks Portland Trail Blazers Thursday, April 8, 2027 12:00 AM GMT+1 Philadelphia 76ers Miami Heat 01:00 AM GMT+1 New York Knicks Milwaukee Bucks 02:00 AM GMT+1 LA Clippers Denver Nuggets 02:00 AM GMT+1 New Orleans Pelicans Utah Jazz 02:30 AM GMT+1 Golden State Warriors Oklahoma City Thunder Friday, April 9, 2027 12:00 AM GMT+1 Boston Celtics Atlanta Hawks 12:00 AM GMT+1 Brooklyn Nets Charlotte Hornets 12:00 AM GMT+1 Cleveland Cavaliers Indiana Pacers 12:00 AM GMT+1 Detroit Pistons New York Knicks 12:00 AM GMT+1 Toronto Raptors Orlando Magic 01:00 AM GMT+1 Washington Wizards Miami Heat 01:00 AM GMT+1 Milwaukee Bucks Chicago Bulls 01:00 AM GMT+1 Golden State Warriors Oklahoma City Thunder 01:30 AM GMT+1 Portland Trail Blazers Houston Rockets 02:30 AM GMT+1 Denver Nuggets San Antonio Spurs 02:30 AM GMT+1 LA Clippers Utah Jazz 03:00 AM GMT+1 Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers 03:00 AM GMT+1 Memphis Grizzlies Phoenix Suns 03:00 AM GMT+1 Dallas Mavericks Sacramento Kings Sunday, April 11, 2027 11:00 PM GMT+1 Milwaukee Bucks Boston Celtics 11:00 PM GMT+1 Toronto Raptors Brooklyn Nets 11:00 PM GMT+1 Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers 11:00 PM GMT+1 Orlando Magic Miami Heat 11:00 PM GMT+1 Indiana Pacers New York Knicks 11:00 PM GMT+1 Charlotte Hornets Philadelphia 76ers 11:00 PM GMT+1 Detroit Pistons Washington Wizards 11:00 PM GMT+1 Chicago Bulls New Orleans Pelicans 01:30 AM GMT+1 Memphis Grizzlies Dallas Mavericks 01:30 AM GMT+1 Houston Rockets Minnesota Timberwolves 01:30 AM GMT+1 Portland Trail Blazers San Antonio Spurs 01:30 AM GMT+1 Oklahoma City Thunder Denver Nuggets 01:30 AM GMT+1 Utah Jazz Golden State Warriors 01:30 AM GMT+1 Sacramento Kings LA Clippers 01:30 AM GMT+1 Phoenix Suns Los Angeles Lakers October 2026 November 2026 December 2026 January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 balldontlie.io No games found for that team name. 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How to watch the NBA in the UK 2026-27

Two broadcasters share live NBA rights in the UK for the 2026-27 season following a restructure of the broadcast landscape ahead of the 2025-26 campaign.

Sky Sports holds the primary rights under an 11-year deal announced in July 2024, running until the end of the 2035-36 season and covering live regular-season games, the playoffs and the NBA Finals.

Amazon Prime Video also broadcasts more than 60 live games per season as part of a separate rights agreement, including the NBA Global Games in Paris (January 14) and Manchester (January 17) in 2027.

NBA League Pass, available directly through the NBA app or via a Sky Sports add-on, provides access to every live game not shown by either broadcaster on a given night.

TV + Streaming Sky Sports Primary UK broadcaster. Live games throughout the regular season, playoffs and NBA Finals. Available on Sky TV, Sky Glass, and NOW TV for a no-contract streaming option. 11-year deal: 2025-26 to 2035-36 Streaming Amazon Prime Video 60+ live games per season including the NBA Paris Game (January 14, 2027) and the NBA Manchester Game (January 17, 2027). Included with an Amazon Prime subscription at no extra cost. Paris Jan 14 · Manchester Jan 17 All games NBA League Pass Every live game streamed in the UK. Available directly through the NBA app, or as an add-on through Sky Sports. UK blackout restrictions apply during Sky Sports and Prime Video live broadcast windows. Full-season access

Both broadcasters allot specific games on a rolling basis, with selections confirmed closer to each broadcast date rather than published as a full schedule at the start of the season.

NBA Global Games UK 2027

Two regular-season games between the New Orleans Pelicans and the San Antonio Spurs are scheduled for Europe in January 2027, with one in Paris and one in Manchester.

The Manchester fixture at Co-op Live on January 17, 2027 is the first time a regular-season NBA game has been staged in the city, and both games are exclusive to Amazon Prime Video in the UK.

Both games will be shown at UK-friendly evening times given the European venues, making them the most accessible fixtures of the season for supporters watching live.

NBA Global Games 2027 New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs Pelicans vs Spurs Accor Arena, Paris, France Prime Video Live in UK Pelicans vs Spurs Co-op Live, Manchester, England Prime Video Live in UK

Five NBA games to watch in 2026-27

From LeBron James' debut in a new jersey to the first NBA game ever played in Manchester, the 2026-27 season has a set of landmark fixtures worth circling in the diary.

Must-watch fixtures for UK fans

1 New York Knicks vs Philadelphia 76ers Madison Square Garden, New York LeBron James makes his Philadelphia 76ers debut against the defending NBA champions on the night that matters most. He is the biggest name in the sport taking the court against the team that just won the title, which makes this the most anticipated regular-season opener in years. 2 New York Knicks vs San Antonio Spurs Madison Square Garden, New York NBA Finals rematch, tipping off on Christmas afternoon at a time most UK fans can actually watch without an alarm. The Spurs travel to MSG with six months of motivation having lost the 2026 championship there; few regular-season storylines carry that kind of weight. 3 New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs Co-op Live, Manchester The first regular-season NBA game ever played in Manchester, and one of the very few fixtures in the entire calendar that UK fans can watch in a sold-out arena. Co-op Live holds 23,500 and the game kicks off at a prime-time UK hour on Amazon Prime Video. 4 San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Frost Bank Center, San Antonio Two of the Western Conference's best young rosters collide on the first night of the season. The Spurs begin life as NBA finalists defending their right to return while the Thunder open as one of the few sides with the roster to match them over a full season. 5 Boston Celtics vs Detroit Pistons TD Garden, Boston The Celtics begin their title-contention campaign against a Detroit side that has developed into one of the more watchable young teams in the East. TD Garden on Opening Night with a Celtics roster still stacked enough to go deep in the playoffs is a reliable watch.

NBA UK tip-off times 2026-27

Almost all NBA regular-season games tip off between midnight and 5am in the UK, with the exact time depending on the US time zone of the home team.

UK clocks change twice during the 2026-27 season: back one hour on October 25, 2026 (GMT from October 26), and forward one hour again on March 28, 2027 (BST from March 28).

The schedule widget above lists all UK tip-off times already converted, applying BST for games from October 20-25 and from March 28, and GMT for the rest of the season.

US Eastern Time to UK conversion US tip-off (ET) UK time (GMT) Oct 26–Mar 27 UK time (BST) Oct 20–25 & Mar 28+ 6:00pm ET 11:00pm 12:00am BST 7:00pm ET 12:00am 1:00am BST 7:30pm ET 12:30am 1:30am BST 8:00pm ET 1:00am 2:00am BST 9:00pm ET 2:00am 3:00am BST 9:30pm ET 2:30am 3:30am BST 10:00pm ET 3:00am 4:00am BST 10:30pm ET 3:30am 4:30am BST

Conference structure 2026-27

The NBA's 30 teams are divided into two conferences and six divisions, three per conference.

The top six teams in each conference at the end of the regular season qualify automatically for the first round of the playoffs.

Eastern Conference Atlantic Division Boston Celtics Brooklyn Nets New York Knicks Champions Philadelphia 76ers Toronto Raptors Central Division Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Milwaukee Bucks Southeast Division Atlanta Hawks Charlotte Hornets Miami Heat Orlando Magic Washington Wizards Western Conference Northwest Division Denver Nuggets Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder Portland Trail Blazers Utah Jazz Pacific Division Golden State Warriors LA Clippers Los Angeles Lakers Phoenix Suns Sacramento Kings Southwest Division Dallas Mavericks Houston Rockets Memphis Grizzlies New Orleans Pelicans San Antonio Spurs

NBA Play-In Tournament 2027 explained

Teams finishing seventh through tenth in each conference qualify for the Play-In Tournament, which fills the final two playoff spots per conference.

Six games are played across the two conferences: three per conference, with two knockout rounds over roughly four days in mid-April.

How the Play-In Tournament works Game 1 7 seed hosts 8 seed. The winner earns the 7th playoff seed immediately. The loser drops into the second round. Game 2 9 seed hosts 10 seed. The winner advances to the second round. The loser is eliminated from the postseason. Game 3 Loser of Game 1 hosts winner of Game 2. The winner earns the 8th playoff seed. The loser ends their season.

About the NBA 2026-27 season

The season covers 30 teams across the Eastern and Western Conferences, each playing 82 games: 41 at home and 41 away.

The top six teams in each conference qualify automatically for the first round of the playoffs, while seeds seven through ten play off in the Play-In Tournament for the remaining two spots per conference.

The NBA Cup, an in-season tournament held in November and December, gives every team a second competition to target during the regular season alongside their conference standing.

The NBA Finals, which decide the league champion, are scheduled for June 2027.