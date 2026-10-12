NBA schedule 2026-27: Full season calendar, UK TV times & key dates

The NBA 2026-27 regular season tips off on October 20, 2026, running through to April 11, 2027, with 30 franchises each playing 82 games before the Play-In Tournament and then the playoffs.
For UK fans, live coverage is split between Sky Sports and Amazon Prime Video following the expiry of TNT Sports' exclusive deal at the end of the 2024-25 season.
The standout UK event of the season is the NBA Manchester Game on January 17, 2027, where the New Orleans Pelicans face the San Antonio Spurs at Co-op Live, the first regular-season NBA game to be held in Manchester.
Below, Sports Mole presents the full 2026-27 NBA schedule with UK-converted tip-off times, broadcaster details and key season dates throughout the campaign.
30
Teams
82
Games per team
1,230
Total games
174
Season days
NBA 2026-27 key dates
The season spans six months of regular-season play before the postseason begins in April 2027.
NBA 2026-27 season calendar
Date
Event
October 20, 2026
Opening Night Season starts
October 30, 2026
NBA Cup group stage begins (in-season tournament)
December 25, 2026
Christmas Day games: Knicks vs Spurs (Finals rematch) headlines five-game slate
January 14, 2027
NBA Paris Game: Pelicans vs Spurs, Accor Arena
January 17, 2027
NBA Manchester Game: Pelicans vs Spurs, Co-op Live UK event
February 11, 2027
Trade Deadline
February 19-21, 2027
NBA All-Star Weekend
April 11, 2027
Regular season ends
April 13-16, 2027
Play-In Tournament
April 17, 2027
Playoffs begin
June 2027
NBA Finals
NBA schedule 2026-27: Full regular season calendar
The full 2026-27 regular season runs from October 20, 2026 through to April 11, 2027, covering all 1,230 games across 30 teams.
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Schedule NBA 2026-27
1200 games
Tuesday, October 20, 2026
08:00 PM GMT+1
Boston Celtics
Detroit Pistons
12:00 AM GMT+1
Philadelphia 76ers
New York Knicks
02:30 AM GMT+1
Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs
Wednesday, October 21, 2026
12:00 AM GMT+1
Atlanta Hawks
Orlando Magic
12:00 AM GMT+1
Milwaukee Bucks
Washington Wizards
12:30 AM GMT+1
Minnesota Timberwolves
Miami Heat
12:30 AM GMT+1
Charlotte Hornets
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT+1
Chicago Bulls
Toronto Raptors
01:00 AM GMT+1
Utah Jazz
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT+1
Indiana Pacers
New Orleans Pelicans
01:30 AM GMT+1
Dallas Mavericks
Houston Rockets
03:00 AM GMT+1
Golden State Warriors
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT+1
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
03:30 AM GMT+1
Sacramento Kings
LA Clippers
Thursday, October 22, 2026
12:00 AM GMT+1
Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers
02:30 AM GMT+1
Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder
Friday, October 23, 2026
12:00 AM GMT+1
New York Knicks
Boston Celtics
12:00 AM GMT+1
Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT+1
Dallas Mavericks
Indiana Pacers
12:00 AM GMT+1
Minnesota Timberwolves
Orlando Magic
12:00 AM GMT+1
Toronto Raptors
Washington Wizards
01:00 AM GMT+1
Detroit Pistons
Miami Heat
01:00 AM GMT+1
Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
02:30 AM GMT+1
Houston Rockets
San Antonio Spurs
02:30 AM GMT+1
New Orleans Pelicans
Utah Jazz
03:00 AM GMT+1
Memphis Grizzlies
Golden State Warriors
03:00 AM GMT+1
LA Clippers
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT+1
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
Saturday, October 24, 2026
11:00 PM GMT+1
Miami Heat
Charlotte Hornets
12:30 AM GMT+1
Brooklyn Nets
Cleveland Cavaliers
12:30 AM GMT+1
Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
01:00 AM GMT+1
Houston Rockets
Atlanta Hawks
01:00 AM GMT+1
Washington Wizards
Chicago Bulls
01:00 AM GMT+1
San Antonio Spurs
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Denver Nuggets
02:00 AM GMT
Golden State Warriors
Phoenix Suns
Sunday, October 25, 2026
09:00 PM GMT
Los Angeles Lakers
Utah Jazz
10:00 PM GMT
Indiana Pacers
Brooklyn Nets
11:00 PM GMT
Orlando Magic
New York Knicks
11:00 PM GMT
Toronto Raptors
Minnesota Timberwolves
11:00 PM GMT
LA Clippers
Oklahoma City Thunder
11:30 PM GMT
Detroit Pistons
Philadelphia 76ers
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Sacramento Kings
Monday, October 26, 2026
11:00 PM GMT
Washington Wizards
Charlotte Hornets
11:00 PM GMT
Minnesota Timberwolves
Cleveland Cavaliers
11:30 PM GMT
Chicago Bulls
Boston Celtics
11:30 PM GMT
Dallas Mavericks
Miami Heat
12:00 AM GMT
Indiana Pacers
Milwaukee Bucks
12:00 AM GMT
Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder
12:30 AM GMT
Atlanta Hawks
Houston Rockets
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Utah Jazz
02:00 AM GMT
Golden State Warriors
Denver Nuggets
Tuesday, October 27, 2026
11:30 PM GMT
Brooklyn Nets
Boston Celtics
12:00 AM GMT
Detroit Pistons
New York Knicks
12:00 AM GMT
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Los Angeles Lakers
Wednesday, October 28, 2026
11:00 PM GMT
Miami Heat
Atlanta Hawks
11:00 PM GMT
Washington Wizards
Cleveland Cavaliers
11:00 PM GMT
Charlotte Hornets
Detroit Pistons
11:00 PM GMT
Philadelphia 76ers
Indiana Pacers
11:30 PM GMT
Orlando Magic
Toronto Raptors
12:00 AM GMT
New York Knicks
Chicago Bulls
12:00 AM GMT
Houston Rockets
Milwaukee Bucks
12:00 AM GMT
Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves
12:00 AM GMT
Denver Nuggets
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Utah Jazz
01:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Dallas Mavericks
02:30 AM GMT
Los Angeles Lakers
LA Clippers
Thursday, October 29, 2026
11:00 PM GMT
Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Sacramento Kings
New Orleans Pelicans
02:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Portland Trail Blazers
Friday, October 30, 2026
11:00 PM GMT
Charlotte Hornets
Washington Wizards
11:30 PM GMT
Chicago Bulls
Boston Celtics
11:30 PM GMT
Detroit Pistons
Brooklyn Nets
11:30 PM GMT
New York Knicks
Philadelphia 76ers
11:30 PM GMT
Orlando Magic
Toronto Raptors
12:00 AM GMT
Indiana Pacers
Miami Heat
12:00 AM GMT
Houston Rockets
Dallas Mavericks
12:00 AM GMT
LA Clippers
Minnesota Timberwolves
02:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Golden State Warriors
02:00 AM GMT
Denver Nuggets
Phoenix Suns
Saturday, October 31, 2026
07:00 PM GMT
Portland Trail Blazers
Utah Jazz
10:00 PM GMT
Philadelphia 76ers
Charlotte Hornets
11:00 PM GMT
Atlanta Hawks
New Orleans Pelicans
12:00 AM GMT
Sacramento Kings
Memphis Grizzlies
12:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks
12:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs
12:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Houston Rockets
Sunday, November 1, 2026
08:30 PM GMT
Boston Celtics
Orlando Magic
10:00 PM GMT
Brooklyn Nets
Indiana Pacers
01:30 AM GMT
LA Clippers
Golden State Warriors
02:00 AM GMT
Toronto Raptors
Los Angeles Lakers
Monday, November 2, 2026
12:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers
12:30 AM GMT
Detroit Pistons
Charlotte Hornets
12:30 AM GMT
Atlanta Hawks
Indiana Pacers
12:30 AM GMT
Brooklyn Nets
New York Knicks
12:30 AM GMT
Washington Wizards
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Chicago Bulls
Philadelphia 76ers
01:00 AM GMT
Sacramento Kings
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
01:30 AM GMT
Boston Celtics
Houston Rockets
01:30 AM GMT
Utah Jazz
San Antonio Spurs
02:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Denver Nuggets
03:00 AM GMT
Phoenix Suns
Golden State Warriors
03:00 AM GMT
Toronto Raptors
LA Clippers
03:00 AM GMT
Miami Heat
Los Angeles Lakers
Wednesday, November 4, 2026
12:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Milwaukee Bucks
Boston Celtics
12:30 AM GMT
Charlotte Hornets
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Chicago Bulls
New York Knicks
01:00 AM GMT
Indiana Pacers
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Utah Jazz
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
01:30 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
02:00 AM GMT
Toronto Raptors
Denver Nuggets
02:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Phoenix Suns
02:30 AM GMT
Dallas Mavericks
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Sacramento Kings
03:30 AM GMT
Miami Heat
LA Clippers
Thursday, November 5, 2026
02:00 AM GMT
Orlando Magic
Phoenix Suns
03:00 AM GMT
Miami Heat
Golden State Warriors
Friday, November 6, 2026
12:00 AM GMT
Washington Wizards
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Boston Celtics
Charlotte Hornets
12:30 AM GMT
Philadelphia 76ers
Cleveland Cavaliers
01:00 AM GMT
Utah Jazz
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Toronto Raptors
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
03:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Sacramento Kings
Saturday, November 7, 2026
10:00 PM GMT
Denver Nuggets
Indiana Pacers
12:30 AM GMT
Brooklyn Nets
Atlanta Hawks
01:00 AM GMT
New York Knicks
Cleveland Cavaliers
01:00 AM GMT
Washington Wizards
Oklahoma City Thunder
01:30 AM GMT
Orlando Magic
Golden State Warriors
02:00 AM GMT
Houston Rockets
Phoenix Suns
03:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Portland Trail Blazers
Sunday, November 8, 2026
08:30 PM GMT
Philadelphia 76ers
Chicago Bulls
11:00 PM GMT
Los Angeles Lakers
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Utah Jazz
Minnesota Timberwolves
12:30 AM GMT
Brooklyn Nets
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
Boston Celtics
Milwaukee Bucks
02:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
LA Clippers
02:00 AM GMT
Miami Heat
Sacramento Kings
Monday, November 9, 2026
12:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Washington Wizards
Detroit Pistons
12:30 AM GMT
Memphis Grizzlies
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Indiana Pacers
Dallas Mavericks
01:30 AM GMT
Denver Nuggets
Houston Rockets
02:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Phoenix Suns
03:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Golden State Warriors
Tuesday, November 10, 2026
12:30 AM GMT
Milwaukee Bucks
New York Knicks
01:00 AM GMT
Boston Celtics
Philadelphia 76ers
02:00 AM GMT
LA Clippers
Phoenix Suns
02:00 AM GMT
Miami Heat
Utah Jazz
03:00 AM GMT
Orlando Magic
Sacramento Kings
04:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
Wednesday, November 11, 2026
12:00 AM GMT
Washington Wizards
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
New York Knicks
12:00 AM GMT
Boston Celtics
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Denver Nuggets
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
Brooklyn Nets
New Orleans Pelicans
02:00 AM GMT
Orlando Magic
Utah Jazz
02:30 AM GMT
Golden State Warriors
Houston Rockets
03:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
Thursday, November 12, 2026
12:00 AM GMT
Toronto Raptors
Philadelphia 76ers
12:00 AM GMT
Detroit Pistons
Washington Wizards
01:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves
02:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Phoenix Suns
Friday, November 13, 2026
12:00 AM GMT
New York Knicks
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Orlando Magic
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Miami Heat
01:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
New Orleans Pelicans
01:30 AM GMT
Utah Jazz
Houston Rockets
02:30 AM GMT
Golden State Warriors
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
03:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
LA Clippers
Saturday, November 14, 2026
12:00 AM GMT
Denver Nuggets
New Orleans Pelicans
12:30 AM GMT
Dallas Mavericks
Cleveland Cavaliers
01:00 AM GMT
Detroit Pistons
Miami Heat
01:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves
Sunday, November 15, 2026
06:00 PM GMT
Indiana Pacers
Philadelphia 76ers
09:00 PM GMT
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
09:30 PM GMT
Charlotte Hornets
LA Clippers
10:00 PM GMT
San Antonio Spurs
Utah Jazz
11:00 PM GMT
Dallas Mavericks
Boston Celtics
11:00 PM GMT
New York Knicks
Toronto Raptors
12:00 AM GMT
Houston Rockets
Washington Wizards
01:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Milwaukee Bucks
02:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings
Monday, November 16, 2026
12:00 AM GMT
Orlando Magic
Boston Celtics
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Houston Rockets
Miami Heat
01:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
Golden State Warriors
New Orleans Pelicans
02:00 AM GMT
Phoenix Suns
Denver Nuggets
Tuesday, November 17, 2026
12:30 AM GMT
New York Knicks
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
Detroit Pistons
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Los Angeles Lakers
04:00 AM GMT
Utah Jazz
LA Clippers
Wednesday, November 18, 2026
12:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
Houston Rockets
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Miami Heat
12:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Chicago Bulls
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Washington Wizards
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Detroit Pistons
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Oklahoma City Thunder
02:00 AM GMT
Boston Celtics
Denver Nuggets
02:30 AM GMT
Golden State Warriors
Dallas Mavericks
03:00 AM GMT
Utah Jazz
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT
Phoenix Suns
Sacramento Kings
Thursday, November 19, 2026
01:00 AM GMT
Golden State Warriors
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
New York Knicks
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
LA Clippers
San Antonio Spurs
Friday, November 20, 2026
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Atlanta Hawks
12:30 AM GMT
Orlando Magic
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers
12:30 AM GMT
Toronto Raptors
Detroit Pistons
01:00 AM GMT
Washington Wizards
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Oklahoma City Thunder
02:30 AM GMT
Phoenix Suns
Utah Jazz
03:00 AM GMT
Houston Rockets
Denver Nuggets
03:00 AM GMT
Sacramento Kings
Los Angeles Lakers
Saturday, November 21, 2026
06:00 PM GMT
Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
Portland Trail Blazers
New York Knicks
01:00 AM GMT
LA Clippers
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Boston Celtics
Sacramento Kings
Sunday, November 22, 2026
08:30 PM GMT
Detroit Pistons
Atlanta Hawks
11:00 PM GMT
Oklahoma City Thunder
Miami Heat
12:00 AM GMT
Orlando Magic
Washington Wizards
12:00 AM GMT
Denver Nuggets
Chicago Bulls
12:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Utah Jazz
01:00 AM GMT
Indiana Pacers
New York Knicks
01:30 AM GMT
Boston Celtics
Golden State Warriors
Monday, November 23, 2026
12:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Indiana Pacers
12:30 AM GMT
Milwaukee Bucks
Toronto Raptors
12:30 AM GMT
Brooklyn Nets
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Phoenix Suns
New Orleans Pelicans
01:30 AM GMT
LA Clippers
Houston Rockets
03:00 AM GMT
Utah Jazz
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Sacramento Kings
Tuesday, November 24, 2026
12:00 AM GMT
Detroit Pistons
Orlando Magic
01:00 AM GMT
Boston Celtics
Washington Wizards
03:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Wednesday, November 25, 2026
10:00 PM GMT
Miami Heat
Philadelphia 76ers
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Charlotte Hornets
12:30 AM GMT
Cleveland Cavaliers
New York Knicks
12:30 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
01:00 AM GMT
LA Clippers
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks
01:30 AM GMT
Phoenix Suns
Houston Rockets
03:00 AM GMT
Sacramento Kings
Golden State Warriors
03:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Portland Trail Blazers
Friday, November 27, 2026
12:00 AM GMT
Miami Heat
New York Knicks
12:30 AM GMT
Milwaukee Bucks
Detroit Pistons
12:30 AM GMT
Philadelphia 76ers
Indiana Pacers
12:30 AM GMT
Brooklyn Nets
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Boston Celtics
01:30 AM GMT
Memphis Grizzlies
Minnesota Timberwolves
02:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Phoenix Suns
02:30 AM GMT
Los Angeles Lakers
San Antonio Spurs
02:30 AM GMT
Denver Nuggets
Utah Jazz
02:30 AM GMT
New Orleans Pelicans
LA Clippers
02:30 AM GMT
Golden State Warriors
Portland Trail Blazers
Saturday, November 28, 2026
10:00 PM GMT
Orlando Magic
Washington Wizards
11:00 PM GMT
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
01:00 AM GMT
Indiana Pacers
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Milwaukee Bucks
01:30 AM GMT
Philadelphia 76ers
Houston Rockets
Sunday, November 29, 2026
09:00 PM GMT
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
09:00 PM GMT
Boston Celtics
San Antonio Spurs
10:00 PM GMT
Phoenix Suns
Utah Jazz
11:00 PM GMT
Miami Heat
Cleveland Cavaliers
11:00 PM GMT
Orlando Magic
Detroit Pistons
11:00 PM GMT
Atlanta Hawks
New York Knicks
11:00 PM GMT
Denver Nuggets
Toronto Raptors
11:00 PM GMT
New Orleans Pelicans
Portland Trail Blazers
01:30 AM GMT
LA Clippers
Golden State Warriors
02:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Sacramento Kings
Monday, November 30, 2026
12:00 AM GMT
Washington Wizards
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Denver Nuggets
Detroit Pistons
12:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Los Angeles Lakers
Houston Rockets
01:00 AM GMT
Boston Celtics
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Milwaukee Bucks
03:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Sacramento Kings
Tuesday, December 1, 2026
12:00 AM GMT
Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
Atlanta Hawks
Miami Heat
01:00 AM GMT
New York Knicks
Chicago Bulls
01:30 AM GMT
Toronto Raptors
Houston Rockets
02:00 AM GMT
LA Clippers
Phoenix Suns
03:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Portland Trail Blazers
04:00 AM GMT
Utah Jazz
Golden State Warriors
Wednesday, December 2, 2026
12:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Denver Nuggets
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
Charlotte Hornets
Boston Celtics
01:00 AM GMT
Orlando Magic
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
New York Knicks
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Oklahoma City Thunder
02:00 AM GMT
Sacramento Kings
Phoenix Suns
03:30 AM GMT
Minnesota Timberwolves
LA Clippers
Thursday, December 3, 2026
12:00 AM GMT
Indiana Pacers
Atlanta Hawks
12:30 AM GMT
Washington Wizards
Miami Heat
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Toronto Raptors
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Utah Jazz
Portland Trail Blazers
Saturday, December 12, 2026
10:00 PM GMT
Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
01:00 AM GMT
Golden State Warriors
Cleveland Cavaliers
01:30 AM GMT
New York Knicks
Miami Heat
02:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Phoenix Suns
02:30 AM GMT
Denver Nuggets
Utah Jazz
03:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Portland Trail Blazers
Sunday, December 13, 2026
08:00 PM GMT
Boston Celtics
Brooklyn Nets
08:30 PM GMT
Toronto Raptors
Oklahoma City Thunder
10:00 PM GMT
Detroit Pistons
Indiana Pacers
11:00 PM GMT
Houston Rockets
Chicago Bulls
12:00 AM GMT
LA Clippers
San Antonio Spurs
02:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Sacramento Kings
Monday, December 14, 2026
12:00 AM GMT
Toronto Raptors
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Washington Wizards
Boston Celtics
01:00 AM GMT
Miami Heat
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
Golden State Warriors
Memphis Grizzlies
01:30 AM GMT
New York Knicks
Houston Rockets
02:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Phoenix Suns
02:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Utah Jazz
03:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Los Angeles Lakers
Tuesday, December 15, 2026
01:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Cleveland Cavaliers
04:00 AM GMT
Denver Nuggets
Portland Trail Blazers
Wednesday, December 16, 2026
12:00 AM GMT
Washington Wizards
Boston Celtics
12:00 AM GMT
LA Clippers
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Phoenix Suns
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Golden State Warriors
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Dallas Mavericks
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Utah Jazz
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Miami Heat
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
New York Knicks
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder
01:30 AM GMT
Milwaukee Bucks
Houston Rockets
02:30 AM GMT
Los Angeles Lakers
Minnesota Timberwolves
Thursday, December 17, 2026
12:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Philadelphia 76ers
02:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Denver Nuggets
Friday, December 18, 2026
12:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
LA Clippers
Miami Heat
12:00 AM GMT
New York Knicks
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Utah Jazz
Boston Celtics
12:30 AM GMT
Orlando Magic
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
12:30 AM GMT
Golden State Warriors
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Phoenix Suns
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
Sacramento Kings
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Chicago Bulls
San Antonio Spurs
Saturday, December 19, 2026
11:00 PM GMT
Portland Trail Blazers
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Orlando Magic
Atlanta Hawks
01:00 AM GMT
Chicago Bulls
Dallas Mavericks
02:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Denver Nuggets
Sunday, December 20, 2026
08:00 PM GMT
Washington Wizards
Brooklyn Nets
08:30 PM GMT
Houston Rockets
Toronto Raptors
09:00 PM GMT
Phoenix Suns
Memphis Grizzlies
11:00 PM GMT
Utah Jazz
Cleveland Cavaliers
11:00 PM GMT
Sacramento Kings
Miami Heat
12:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
San Antonio Spurs
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Detroit Pistons
Boston Celtics
01:00 AM GMT
Golden State Warriors
Milwaukee Bucks
03:00 AM GMT
Indiana Pacers
LA Clippers
Monday, December 21, 2026
12:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
New York Knicks
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
Sacramento Kings
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Portland Trail Blazers
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Chicago Bulls
Miami Heat
01:00 AM GMT
Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Indiana Pacers
Los Angeles Lakers
03:30 AM GMT
Denver Nuggets
LA Clippers
Tuesday, December 22, 2026
12:00 AM GMT
Toronto Raptors
Washington Wizards
01:00 AM GMT
Detroit Pistons
Oklahoma City Thunder
03:30 AM GMT
Dallas Mavericks
Golden State Warriors
Wednesday, December 23, 2026
12:00 AM GMT
Detroit Pistons
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Portland Trail Blazers
Boston Celtics
12:30 AM GMT
San Antonio Spurs
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Chicago Bulls
Miami Heat
12:30 AM GMT
Utah Jazz
New York Knicks
12:30 AM GMT
Houston Rockets
Philadelphia 76ers
01:00 AM GMT
Toronto Raptors
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
New Orleans Pelicans
02:00 AM GMT
Indiana Pacers
Phoenix Suns
03:00 AM GMT
Denver Nuggets
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Sacramento Kings
03:30 AM GMT
Golden State Warriors
LA Clippers
Friday, December 25, 2026
05:00 PM GMT
San Antonio Spurs
New York Knicks
07:30 PM GMT
Miami Heat
Boston Celtics
10:00 PM GMT
Philadelphia 76ers
Los Angeles Lakers
01:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
03:30 AM GMT
Denver Nuggets
Golden State Warriors
Saturday, December 26, 2026
06:00 PM GMT
Portland Trail Blazers
Washington Wizards
08:30 PM GMT
Charlotte Hornets
Atlanta Hawks
10:00 PM GMT
Indiana Pacers
Utah Jazz
11:00 PM GMT
New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets
12:00 AM GMT
Toronto Raptors
Orlando Magic
01:00 AM GMT
Detroit Pistons
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Phoenix Suns
Dallas Mavericks
03:30 AM GMT
Memphis Grizzlies
LA Clippers
Sunday, December 27, 2026
08:30 PM GMT
Oklahoma City Thunder
Houston Rockets
11:00 PM GMT
Washington Wizards
Cleveland Cavaliers
11:00 PM GMT
Charlotte Hornets
Miami Heat
11:00 PM GMT
Brooklyn Nets
New York Knicks
11:00 PM GMT
Milwaukee Bucks
Orlando Magic
11:00 PM GMT
Utah Jazz
Sacramento Kings
12:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Atlanta Hawks
San Antonio Spurs
01:00 AM GMT
Indiana Pacers
Denver Nuggets
01:30 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Golden State Warriors
02:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
LA Clippers
02:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers
Monday, December 28, 2026
12:30 AM GMT
New Orleans Pelicans
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Boston Celtics
02:00 AM GMT
Golden State Warriors
Phoenix Suns
03:30 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets
Tuesday, December 29, 2026
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Orlando Magic
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
LA Clippers
Indiana Pacers
01:00 AM GMT
Miami Heat
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder
03:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Portland Trail Blazers
03:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Sacramento Kings
03:30 AM GMT
Houston Rockets
Los Angeles Lakers
Wednesday, December 30, 2026
12:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Detroit Pistons
12:30 AM GMT
Washington Wizards
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Boston Celtics
Chicago Bulls
02:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
02:00 AM GMT
New York Knicks
Utah Jazz
03:00 AM GMT
Houston Rockets
Golden State Warriors
Thursday, December 31, 2026
06:00 PM GMT
San Antonio Spurs
Charlotte Hornets
08:00 PM GMT
Milwaukee Bucks
Atlanta Hawks
08:00 PM GMT
LA Clippers
Cleveland Cavaliers
08:00 PM GMT
Orlando Magic
Indiana Pacers
09:00 PM GMT
Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves
11:00 PM GMT
Brooklyn Nets
Sacramento Kings
01:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Miami Heat
Oklahoma City Thunder
02:00 AM GMT
New York Knicks
Phoenix Suns
Friday, January 1, 2027
10:00 PM GMT
San Antonio Spurs
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Orlando Magic
Detroit Pistons
12:30 AM GMT
LA Clippers
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
01:30 AM GMT
Dallas Mavericks
Houston Rockets
02:30 AM GMT
Boston Celtics
Utah Jazz
Saturday, January 2, 2027
06:00 PM GMT
Cleveland Cavaliers
Charlotte Hornets
10:00 PM GMT
New York Knicks
Denver Nuggets
12:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Miami Heat
New Orleans Pelicans
12:30 AM GMT
Dallas Mavericks
Atlanta Hawks
01:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Utah Jazz
Oklahoma City Thunder
01:30 AM GMT
Brooklyn Nets
Golden State Warriors
02:00 AM GMT
Sacramento Kings
Phoenix Suns
03:00 AM GMT
Boston Celtics
Portland Trail Blazers
Sunday, January 3, 2027
10:00 PM GMT
Detroit Pistons
Denver Nuggets
10:30 PM GMT
Charlotte Hornets
Milwaukee Bucks
11:00 PM GMT
Memphis Grizzlies
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Toronto Raptors
12:00 AM GMT
LA Clippers
Washington Wizards
12:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Houston Rockets
12:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder
Monday, January 4, 2027
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Philadelphia 76ers
01:00 AM GMT
Dallas Mavericks
New Orleans Pelicans
02:00 AM GMT
Boston Celtics
Phoenix Suns
02:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Utah Jazz
03:00 AM GMT
New York Knicks
Portland Trail Blazers
Tuesday, January 5, 2027
12:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
LA Clippers
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Memphis Grizzlies
Miami Heat
01:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
03:00 AM GMT
Phoenix Suns
Denver Nuggets
03:00 AM GMT
Detroit Pistons
Sacramento Kings
Wednesday, January 6, 2027
12:30 AM GMT
Utah Jazz
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Philadelphia 76ers
01:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Indiana Pacers
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
New York Knicks
Golden State Warriors
Thursday, January 7, 2027
12:00 AM GMT
Indiana Pacers
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Denver Nuggets
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Miami Heat
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
LA Clippers
Milwaukee Bucks
01:30 AM GMT
Memphis Grizzlies
Houston Rockets
03:00 AM GMT
Detroit Pistons
Golden State Warriors
03:00 AM GMT
Boston Celtics
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT
Chicago Bulls
Sacramento Kings
Friday, January 8, 2027
12:00 AM GMT
Miami Heat
Philadelphia 76ers
12:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Utah Jazz
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Orlando Magic
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
San Antonio Spurs
02:30 AM GMT
Phoenix Suns
Dallas Mavericks
03:00 AM GMT
Detroit Pistons
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT
New York Knicks
Sacramento Kings
Saturday, January 9, 2027
10:00 PM GMT
Denver Nuggets
Cleveland Cavaliers
11:00 PM GMT
Houston Rockets
Brooklyn Nets
12:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Indiana Pacers
01:30 AM GMT
Chicago Bulls
Golden State Warriors
03:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Portland Trail Blazers
03:30 AM GMT
Boston Celtics
LA Clippers
Sunday, January 10, 2027
08:00 PM GMT
San Antonio Spurs
Atlanta Hawks
11:00 PM GMT
Utah Jazz
Detroit Pistons
11:00 PM GMT
New Orleans Pelicans
Miami Heat
11:00 PM GMT
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
11:00 PM GMT
Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
11:00 PM GMT
Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Phoenix Suns
02:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Sacramento Kings
Monday, January 11, 2027
12:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Houston Rockets
Boston Celtics
12:30 AM GMT
Denver Nuggets
New York Knicks
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Minnesota Timberwolves
03:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
LA Clippers
Tuesday, January 12, 2027
12:30 AM GMT
Brooklyn Nets
Miami Heat
12:30 AM GMT
Detroit Pistons
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Washington Wizards
Philadelphia 76ers
01:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Denver Nuggets
Milwaukee Bucks
02:00 AM GMT
Chicago Bulls
Utah Jazz
03:00 AM GMT
Orlando Magic
Portland Trail Blazers
04:00 AM GMT
Sacramento Kings
Golden State Warriors
Wednesday, January 13, 2027
12:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
New York Knicks
Boston Celtics
12:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Indiana Pacers
12:30 AM GMT
Phoenix Suns
Toronto Raptors
02:30 AM GMT
Houston Rockets
Oklahoma City Thunder
03:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Golden State Warriors
03:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Portland Trail Blazers
Thursday, January 14, 2027
07:00 PM GMT
New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs
12:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
Miami Heat
New York Knicks
01:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Chicago Bulls
02:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Denver Nuggets
02:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Utah Jazz
03:00 AM GMT
Orlando Magic
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT
LA Clippers
Sacramento Kings
Friday, January 15, 2027
12:00 AM GMT
Golden State Warriors
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Phoenix Suns
Indiana Pacers
12:30 AM GMT
Miami Heat
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
Utah Jazz
Oklahoma City Thunder
01:30 AM GMT
Washington Wizards
Houston Rockets
03:00 AM GMT
Sacramento Kings
Portland Trail Blazers
03:30 AM GMT
Orlando Magic
LA Clippers
Saturday, January 16, 2027
05:30 PM GMT
Minnesota Timberwolves
Philadelphia 76ers
12:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Boston Celtics
12:30 AM GMT
Dallas Mavericks
New York Knicks
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Memphis Grizzlies
01:30 AM GMT
Detroit Pistons
Houston Rockets
02:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Denver Nuggets
Sunday, January 17, 2027
03:30 PM GMT
San Antonio Spurs
New Orleans Pelicans
06:00 PM GMT
Indiana Pacers
Washington Wizards
08:30 PM GMT
Toronto Raptors
Chicago Bulls
08:30 PM GMT
Portland Trail Blazers
Oklahoma City Thunder
10:00 PM GMT
Sacramento Kings
Utah Jazz
11:00 PM GMT
Golden State Warriors
Miami Heat
01:00 AM GMT
Orlando Magic
Denver Nuggets
02:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Los Angeles Lakers
Monday, January 18, 2027
05:00 PM GMT
Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers
07:30 PM GMT
Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks
08:00 PM GMT
Boston Celtics
Washington Wizards
10:00 PM GMT
Minnesota Timberwolves
New York Knicks
12:30 AM GMT
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Dallas Mavericks
03:30 AM GMT
Phoenix Suns
LA Clippers
Tuesday, January 19, 2027
12:00 AM GMT
Golden State Warriors
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Indiana Pacers
Philadelphia 76ers
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Toronto Raptors
12:30 AM GMT
Portland Trail Blazers
Miami Heat
01:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Dallas Mavericks
03:00 AM GMT
Utah Jazz
Denver Nuggets
03:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Sacramento Kings
Wednesday, January 20, 2027
12:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Indiana Pacers
Boston Celtics
12:30 AM GMT
Toronto Raptors
New York Knicks
01:00 AM GMT
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
New Orleans Pelicans
02:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Phoenix Suns
02:00 AM GMT
LA Clippers
Utah Jazz
02:30 AM GMT
Miami Heat
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Sacramento Kings
Thursday, January 21, 2027
12:30 AM GMT
Philadelphia 76ers
Boston Celtics
12:30 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Brooklyn Nets
02:00 AM GMT
Washington Wizards
Denver Nuggets
03:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Golden State Warriors
Friday, January 22, 2027
12:00 AM GMT
New York Knicks
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Houston Rockets
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Indiana Pacers
Detroit Pistons
01:00 AM GMT
Dallas Mavericks
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Oklahoma City Thunder
02:00 AM GMT
Utah Jazz
Phoenix Suns
02:30 AM GMT
Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Golden State Warriors
03:00 AM GMT
Sacramento Kings
Los Angeles Lakers
03:30 AM GMT
Washington Wizards
LA Clippers
Saturday, January 23, 2027
10:00 PM GMT
Philadelphia 76ers
Chicago Bulls
11:00 PM GMT
Toronto Raptors
Brooklyn Nets
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Boston Celtics
01:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Miami Heat
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
02:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Denver Nuggets
Sunday, January 24, 2027
08:30 PM GMT
Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs
09:00 PM GMT
Utah Jazz
Phoenix Suns
09:00 PM GMT
Washington Wizards
Los Angeles Lakers
11:00 PM GMT
Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons
11:00 PM GMT
Houston Rockets
Orlando Magic
12:00 AM GMT
LA Clippers
New York Knicks
01:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors
Monday, January 25, 2027
12:00 AM GMT
Toronto Raptors
Boston Celtics
12:00 AM GMT
Orlando Magic
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
LA Clippers
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
Miami Heat
Brooklyn Nets
01:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
New Orleans Pelicans
02:30 AM GMT
Sacramento Kings
Denver Nuggets
Tuesday, January 26, 2027
12:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Indiana Pacers
12:30 AM GMT
Phoenix Suns
New York Knicks
01:00 AM GMT
Houston Rockets
San Antonio Spurs
02:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Utah Jazz
03:00 AM GMT
Washington Wizards
Portland Trail Blazers
04:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers
Wednesday, January 27, 2027
12:00 AM GMT
Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
Sacramento Kings
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
LA Clippers
Boston Celtics
12:30 AM GMT
Phoenix Suns
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Dallas Mavericks
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Charlotte Hornets
San Antonio Spurs
01:30 AM GMT
New Orleans Pelicans
Houston Rockets
02:30 AM GMT
Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves
03:00 AM GMT
Golden State Warriors
Portland Trail Blazers
Thursday, January 28, 2027
12:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Atlanta Hawks
New York Knicks
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Sacramento Kings
Washington Wizards
01:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
New Orleans Pelicans
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Oklahoma City Thunder
02:00 AM GMT
Golden State Warriors
Utah Jazz
02:30 AM GMT
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Friday, January 29, 2027
12:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Toronto Raptors
12:30 AM GMT
Phoenix Suns
Boston Celtics
12:30 AM GMT
LA Clippers
Brooklyn Nets
01:00 AM GMT
Detroit Pistons
Dallas Mavericks
01:30 AM GMT
Orlando Magic
Houston Rockets
02:30 AM GMT
Charlotte Hornets
Minnesota Timberwolves
Saturday, January 30, 2027
05:30 PM GMT
Philadelphia 76ers
Miami Heat
08:00 PM GMT
Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder
10:30 PM GMT
San Antonio Spurs
Golden State Warriors
12:00 AM GMT
Washington Wizards
Indiana Pacers
12:30 AM GMT
New Orleans Pelicans
Cleveland Cavaliers
01:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Milwaukee Bucks
01:30 AM GMT
Los Angeles Lakers
New York Knicks
02:30 AM GMT
Memphis Grizzlies
Utah Jazz
Sunday, January 31, 2027
08:00 PM GMT
Sacramento Kings
Detroit Pistons
11:00 PM GMT
Brooklyn Nets
Orlando Magic
11:00 PM GMT
Boston Celtics
Toronto Raptors
11:00 PM GMT
Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves
11:00 PM GMT
Chicago Bulls
Oklahoma City Thunder
12:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Charlotte Hornets
01:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Denver Nuggets
01:30 AM GMT
Houston Rockets
Dallas Mavericks
Monday, February 1, 2027
12:00 AM GMT
Washington Wizards
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
New York Knicks
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Miami Heat
Indiana Pacers
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Milwaukee Bucks
02:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Utah Jazz
03:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Golden State Warriors
Tuesday, February 2, 2027
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Charlotte Hornets
Miami Heat
01:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Boston Celtics
01:00 AM GMT
Toronto Raptors
Dallas Mavericks
02:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets
03:30 AM GMT
San Antonio Spurs
LA Clippers
04:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Portland Trail Blazers
Wednesday, February 3, 2027
12:00 AM GMT
New York Knicks
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Indiana Pacers
01:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Memphis Grizzlies
02:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Phoenix Suns
02:30 AM GMT
Utah Jazz
Houston Rockets
03:30 AM GMT
Golden State Warriors
LA Clippers
Thursday, February 4, 2027
12:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Los Angeles Lakers
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Boston Celtics
Charlotte Hornets
12:30 AM GMT
Milwaukee Bucks
Miami Heat
12:30 AM GMT
Toronto Raptors
New York Knicks
01:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Orlando Magic
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
03:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Portland Trail Blazers
03:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Sacramento Kings
Friday, February 5, 2027
12:00 AM GMT
Boston Celtics
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Golden State Warriors
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Detroit Pistons
Philadelphia 76ers
02:00 AM GMT
LA Clippers
Denver Nuggets
02:00 AM GMT
Houston Rockets
Phoenix Suns
02:30 AM GMT
Indiana Pacers
Oklahoma City Thunder
Saturday, February 6, 2027
08:00 PM GMT
Utah Jazz
Dallas Mavericks
08:00 PM GMT
Miami Heat
Minnesota Timberwolves
10:30 PM GMT
Portland Trail Blazers
Memphis Grizzlies
11:00 PM GMT
Washington Wizards
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Orlando Magic
Cleveland Cavaliers
12:30 AM GMT
Milwaukee Bucks
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Chicago Bulls
01:30 AM GMT
Los Angeles Lakers
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Phoenix Suns
Sacramento Kings
Sunday, February 7, 2027
08:00 PM GMT
Denver Nuggets
Atlanta Hawks
08:00 PM GMT
Golden State Warriors
Detroit Pistons
08:30 PM GMT
Utah Jazz
Minnesota Timberwolves
09:30 PM GMT
LA Clippers
Dallas Mavericks
11:00 PM GMT
Charlotte Hornets
Toronto Raptors
12:00 AM GMT
Boston Celtics
Philadelphia 76ers
02:30 AM GMT
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
03:30 AM GMT
Houston Rockets
Sacramento Kings
Monday, February 8, 2027
12:00 AM GMT
Miami Heat
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Philadelphia 76ers
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Washington Wizards
01:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Orlando Magic
Milwaukee Bucks
02:30 AM GMT
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
Tuesday, February 9, 2027
12:00 AM GMT
Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers
12:30 AM GMT
Denver Nuggets
Boston Celtics
12:30 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Charlotte Hornets
New York Knicks
01:00 AM GMT
Golden State Warriors
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
Sacramento Kings
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Oklahoma City Thunder
03:00 AM GMT
Houston Rockets
Utah Jazz
03:30 AM GMT
Detroit Pistons
LA Clippers
Wednesday, February 10, 2027
12:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Miami Heat
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Golden State Warriors
Boston Celtics
01:00 AM GMT
Orlando Magic
Memphis Grizzlies
02:00 AM GMT
Detroit Pistons
Phoenix Suns
03:00 AM GMT
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Thursday, February 11, 2027
12:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Utah Jazz
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
New York Knicks
Philadelphia 76ers
01:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Dallas Mavericks
01:30 AM GMT
Sacramento Kings
Houston Rockets
02:00 AM GMT
Chicago Bulls
Denver Nuggets
02:30 AM GMT
San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder
Friday, February 12, 2027
12:00 AM GMT
Phoenix Suns
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Miami Heat
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Boston Celtics
01:00 AM GMT
LA Clippers
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Houston Rockets
New Orleans Pelicans
03:30 AM GMT
Denver Nuggets
Los Angeles Lakers
Saturday, February 13, 2027
07:00 PM GMT
Sacramento Kings
Indiana Pacers
08:00 PM GMT
Dallas Mavericks
Charlotte Hornets
08:30 PM GMT
Detroit Pistons
Portland Trail Blazers
10:30 PM GMT
Philadelphia 76ers
Oklahoma City Thunder
12:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Washington Wizards
01:30 AM GMT
Golden State Warriors
New York Knicks
Sunday, February 14, 2027
06:00 PM GMT
Sacramento Kings
Atlanta Hawks
06:00 PM GMT
Toronto Raptors
Boston Celtics
06:00 PM GMT
Phoenix Suns
Cleveland Cavaliers
06:00 PM GMT
Brooklyn Nets
Miami Heat
07:00 PM GMT
Denver Nuggets
Houston Rockets
07:00 PM GMT
LA Clippers
New Orleans Pelicans
08:30 PM GMT
Chicago Bulls
Portland Trail Blazers
Monday, February 15, 2027
05:00 PM GMT
Minnesota Timberwolves
Charlotte Hornets
07:30 PM GMT
Philadelphia 76ers
Dallas Mavericks
10:00 PM GMT
San Antonio Spurs
Miami Heat
12:00 AM GMT
Phoenix Suns
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Indiana Pacers
Golden State Warriors
01:00 AM GMT
New York Knicks
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
Orlando Magic
Oklahoma City Thunder
02:00 AM GMT
Detroit Pistons
Utah Jazz
Tuesday, February 16, 2027
12:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Cleveland Cavaliers
01:00 AM GMT
Toronto Raptors
Atlanta Hawks
03:00 AM GMT
Chicago Bulls
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Portland Trail Blazers
04:00 AM GMT
Houston Rockets
LA Clippers
Wednesday, February 17, 2027
12:00 AM GMT
Toronto Raptors
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
New York Knicks
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Phoenix Suns
Philadelphia 76ers
12:00 AM GMT
Miami Heat
Washington Wizards
12:30 AM GMT
Atlanta Hawks
Brooklyn Nets
01:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Memphis Grizzlies
02:00 AM GMT
Utah Jazz
Denver Nuggets
02:30 AM GMT
Boston Celtics
Oklahoma City Thunder
03:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Golden State Warriors
03:00 AM GMT
Indiana Pacers
Sacramento Kings
03:30 AM GMT
Chicago Bulls
LA Clippers
Thursday, February 18, 2027
12:30 AM GMT
San Antonio Spurs
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
Boston Celtics
Memphis Grizzlies
03:00 AM GMT
Houston Rockets
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT
Indiana Pacers
Portland Trail Blazers
Thursday, February 25, 2027
12:00 AM GMT
Sacramento Kings
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
Miami Heat
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
New York Knicks
01:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Washington Wizards
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
Phoenix Suns
New Orleans Pelicans
03:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Golden State Warriors
03:30 AM GMT
Utah Jazz
LA Clippers
Friday, February 26, 2027
12:30 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Boston Celtics
12:30 AM GMT
Atlanta Hawks
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Indiana Pacers
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
San Antonio Spurs
01:30 AM GMT
Charlotte Hornets
Houston Rockets
03:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Denver Nuggets
03:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Portland Trail Blazers
Saturday, February 27, 2027
08:00 PM GMT
Washington Wizards
Utah Jazz
10:30 PM GMT
Oklahoma City Thunder
Detroit Pistons
01:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Sacramento Kings
Memphis Grizzlies
01:30 AM GMT
Philadelphia 76ers
New York Knicks
02:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Phoenix Suns
Sunday, February 28, 2027
06:00 PM GMT
Denver Nuggets
San Antonio Spurs
08:30 PM GMT
Los Angeles Lakers
Dallas Mavericks
09:00 PM GMT
Toronto Raptors
Indiana Pacers
09:30 PM GMT
Atlanta Hawks
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Sacramento Kings
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Boston Celtics
Minnesota Timberwolves
12:30 AM GMT
Milwaukee Bucks
New York Knicks
02:30 AM GMT
Miami Heat
Houston Rockets
03:30 AM GMT
Portland Trail Blazers
LA Clippers
Monday, March 1, 2027
12:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Detroit Pistons
01:00 AM GMT
Utah Jazz
New Orleans Pelicans
01:30 AM GMT
Golden State Warriors
Houston Rockets
02:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Denver Nuggets
02:30 AM GMT
Washington Wizards
Phoenix Suns
Tuesday, March 2, 2027
12:00 AM GMT
Boston Celtics
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Toronto Raptors
Miami Heat
12:30 AM GMT
Memphis Grizzlies
New York Knicks
01:00 AM GMT
Golden State Warriors
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
Detroit Pistons
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
03:00 AM GMT
Washington Wizards
Sacramento Kings
04:00 AM GMT
LA Clippers
Portland Trail Blazers
Wednesday, March 3, 2027
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
Toronto Raptors
Miami Heat
01:00 AM GMT
Utah Jazz
Milwaukee Bucks
01:30 AM GMT
New Orleans Pelicans
Houston Rockets
02:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Phoenix Suns
03:00 AM GMT
San Antonio Spurs
Denver Nuggets
Thursday, March 4, 2027
12:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
Indiana Pacers
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks
02:30 AM GMT
New York Knicks
Dallas Mavericks
03:00 AM GMT
Washington Wizards
Golden State Warriors
03:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings
03:30 AM GMT
Brooklyn Nets
LA Clippers
Friday, March 5, 2027
12:00 AM GMT
Boston Celtics
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Utah Jazz
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Portland Trail Blazers
Toronto Raptors
01:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
New Orleans Pelicans
02:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Phoenix Suns
02:30 AM GMT
San Antonio Spurs
Houston Rockets
Saturday, March 6, 2027
08:00 PM GMT
Indiana Pacers
Miami Heat
10:00 PM GMT
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
10:30 PM GMT
Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
Utah Jazz
Washington Wizards
01:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Memphis Grizzlies
01:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT
LA Clippers
Sacramento Kings
Sunday, March 7, 2027
06:00 PM GMT
Philadelphia 76ers
Boston Celtics
08:30 PM GMT
Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets
10:00 PM GMT
Portland Trail Blazers
Chicago Bulls
12:30 AM GMT
New York Knicks
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT
Houston Rockets
Golden State Warriors
03:30 AM GMT
Brooklyn Nets
Los Angeles Lakers
Monday, March 8, 2027
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Utah Jazz
Philadelphia 76ers
12:30 AM GMT
Phoenix Suns
Miami Heat
01:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Minnesota Timberwolves
02:30 AM GMT
Dallas Mavericks
Oklahoma City Thunder
03:00 AM GMT
Denver Nuggets
Sacramento Kings
03:30 AM GMT
Houston Rockets
LA Clippers
Tuesday, March 9, 2027
12:00 AM GMT
Phoenix Suns
Orlando Magic
12:30 AM GMT
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
01:00 AM GMT
Boston Celtics
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT
Washington Wizards
San Antonio Spurs
04:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
Wednesday, March 10, 2027
12:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Orlando Magic
Miami Heat
12:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Toronto Raptors
02:00 AM GMT
Houston Rockets
Utah Jazz
02:30 AM GMT
Atlanta Hawks
Minnesota Timberwolves
03:00 AM GMT
Denver Nuggets
Portland Trail Blazers
03:00 AM GMT
Golden State Warriors
Sacramento Kings
03:30 AM GMT
New York Knicks
LA Clippers
Thursday, March 11, 2027
12:00 AM GMT
Indiana Pacers
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Detroit Pistons
12:30 AM GMT
Memphis Grizzlies
Boston Celtics
12:30 AM GMT
Philadelphia 76ers
San Antonio Spurs
01:00 AM GMT
Brooklyn Nets
Atlanta Hawks
01:00 AM GMT
Phoenix Suns
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
Washington Wizards
Dallas Mavericks
03:00 AM GMT
New York Knicks
Los Angeles Lakers
03:30 AM GMT
Cleveland Cavaliers
LA Clippers
Friday, March 12, 2027
12:30 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Boston Celtics
01:00 AM GMT
Miami Heat
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT
Toronto Raptors
New Orleans Pelicans
02:30 AM GMT
Sacramento Kings
Utah Jazz
03:00 AM GMT
Golden State Warriors
Denver Nuggets
03:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Los Angeles Lakers
Saturday, March 13, 2027
08:00 PM GMT
Orlando Magic
Atlanta Hawks
08:00 PM GMT
Brooklyn Nets
Detroit Pistons
10:30 PM GMT
Indiana Pacers
Houston Rockets
11:00 PM GMT
Phoenix Suns
Charlotte Hornets
01:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Chicago Bulls
01:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Dallas Mavericks
01:30 AM GMT
Philadelphia 76ers
Minnesota Timberwolves
03:30 AM GMT
LA Clippers
Portland Trail Blazers
Sunday, March 14, 2027
04:00 PM GMT
Boston Celtics
New York Knicks
06:30 PM GMT
San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder
09:00 PM GMT
Detroit Pistons
Toronto Raptors
10:00 PM GMT
Cleveland Cavaliers
Sacramento Kings
11:30 PM GMT
Miami Heat
Denver Nuggets
12:00 AM GMT
Washington Wizards
Minnesota Timberwolves
02:00 AM GMT
Golden State Warriors
Los Angeles Lakers
Monday, March 15, 2027
11:00 PM GMT
Toronto Raptors
Philadelphia 76ers
11:30 PM GMT
Indiana Pacers
Brooklyn Nets
12:00 AM GMT
Orlando Magic
Chicago Bulls
12:00 AM GMT
Phoenix Suns
Memphis Grizzlies
01:30 AM GMT
Atlanta Hawks
Dallas Mavericks
Tuesday, March 16, 2027
11:00 PM GMT
New York Knicks
Washington Wizards
11:30 PM GMT
Sacramento Kings
Boston Celtics
12:00 AM GMT
Detroit Pistons
Indiana Pacers
12:00 AM GMT
Orlando Magic
Milwaukee Bucks
12:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Oklahoma City Thunder
12:30 AM GMT
San Antonio Spurs
Houston Rockets
02:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Golden State Warriors
02:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Portland Trail Blazers
03:00 AM GMT
Denver Nuggets
LA Clippers
Wednesday, March 17, 2027
11:00 PM GMT
Chicago Bulls
Philadelphia 76ers
11:30 PM GMT
Sacramento Kings
New York Knicks
11:30 PM GMT
Dallas Mavericks
Oklahoma City Thunder
12:30 AM GMT
Brooklyn Nets
Houston Rockets
01:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Utah Jazz
02:00 AM GMT
Memphis Grizzlies
Golden State Warriors
02:00 AM GMT
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
02:00 AM GMT
Miami Heat
Portland Trail Blazers
Thursday, March 18, 2027
11:00 PM GMT
Toronto Raptors
Indiana Pacers
11:00 PM GMT
Philadelphia 76ers
Washington Wizards
11:30 PM GMT
Orlando Magic
Boston Celtics
12:00 AM GMT
Detroit Pistons
Milwaukee Bucks
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
New Orleans Pelicans
12:00 AM GMT
Brooklyn Nets
San Antonio Spurs
01:00 AM GMT
Cleveland Cavaliers
Denver Nuggets
01:00 AM GMT
Minnesota Timberwolves
Utah Jazz
02:30 AM GMT
Memphis Grizzlies
LA Clippers
Friday, March 19, 2027
11:30 PM GMT
Sacramento Kings
Toronto Raptors
12:00 AM GMT
Houston Rockets
New Orleans Pelicans
12:00 AM GMT
Dallas Mavericks
San Antonio Spurs
02:00 AM GMT
Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
02:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Los Angeles Lakers
02:30 AM GMT
Miami Heat
Phoenix Suns
Saturday, March 20, 2027
05:00 PM GMT
Washington Wizards
New York Knicks
11:00 PM GMT
Denver Nuggets
Orlando Magic
11:30 PM GMT
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Detroit Pistons
12:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Memphis Grizzlies
12:00 AM GMT
Indiana Pacers
Milwaukee Bucks
02:30 AM GMT
Atlanta Hawks
LA Clippers
Sunday, March 21, 2027
07:00 PM GMT
New Orleans Pelicans
Boston Celtics
07:00 PM GMT
Sacramento Kings
Brooklyn Nets
09:00 PM GMT
Toronto Raptors
Utah Jazz
09:00 PM GMT
Portland Trail Blazers
Phoenix Suns
10:00 PM GMT
Denver Nuggets
Miami Heat
11:30 PM GMT
San Antonio Spurs
Philadelphia 76ers
02:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers
Monday, March 22, 2027
11:00 PM GMT
Houston Rockets
Cleveland Cavaliers
11:00 PM GMT
Indiana Pacers
Orlando Magic
12:00 AM GMT
Sacramento Kings
Chicago Bulls
12:00 AM GMT
Charlotte Hornets
Memphis Grizzlies
12:00 AM GMT
Washington Wizards
Milwaukee Bucks
01:30 AM GMT
Detroit Pistons
Minnesota Timberwolves
02:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Golden State Warriors
02:30 AM GMT
Dallas Mavericks
LA Clippers
Tuesday, March 23, 2027
11:30 PM GMT
Boston Celtics
Brooklyn Nets
11:30 PM GMT
New Orleans Pelicans
New York Knicks
12:00 AM GMT
Los Angeles Lakers
Miami Heat
01:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Utah Jazz
02:00 AM GMT
Toronto Raptors
Portland Trail Blazers
03:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns
Wednesday, March 24, 2027
11:00 PM GMT
Detroit Pistons
Charlotte Hornets
11:00 PM GMT
Memphis Grizzlies
Indiana Pacers
11:00 PM GMT
Denver Nuggets
Washington Wizards
11:30 PM GMT
San Antonio Spurs
Boston Celtics
11:30 PM GMT
Houston Rockets
New York Knicks
12:00 AM GMT
Orlando Magic
Chicago Bulls
12:00 AM GMT
Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves
02:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Golden State Warriors
02:00 AM GMT
Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns
02:00 AM GMT
Atlanta Hawks
Sacramento Kings
02:30 AM GMT
Milwaukee Bucks
LA Clippers
Thursday, March 25, 2027
11:00 PM GMT
Los Angeles Lakers
Cleveland Cavaliers
11:00 PM GMT
Houston Rockets
Detroit Pistons
11:00 PM GMT
San Antonio Spurs
Indiana Pacers
11:30 PM GMT
Denver Nuggets
Brooklyn Nets
11:30 PM GMT
Utah Jazz
Miami Heat
12:00 AM GMT
Chicago Bulls
Memphis Grizzlies
02:00 AM GMT
Toronto Raptors
Golden State Warriors
Friday, March 26, 2027
11:00 PM GMT
New York Knicks
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT
New Orleans Pelicans
Dallas Mavericks
12:00 AM GMT
Orlando Magic
Minnesota Timberwolves
12:00 AM GMT
LA Clippers
Oklahoma City Thunder
02:00 AM GMT
Milwaukee Bucks
Phoenix Suns
02:00 AM GMT
Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers
Saturday, March 27, 2027
07:00 PM GMT
San Antonio Spurs
Detroit Pistons
11:00 PM GMT
Utah Jazz
Atlanta Hawks
11:00 PM GMT
Golden State Warriors
Washington Wizards
12:00 AM GMT
Boston Celtics
Miami Heat
12:00 AM GMT
LA Clippers
Chicago Bulls
03:00 AM GMT+1
Milwaukee Bucks
Portland Trail Blazers
03:00 AM GMT+1
Toronto Raptors
Sacramento Kings
Sunday, March 28, 2027
05:30 PM GMT+1
New York Knicks
Orlando Magic
08:00 PM GMT+1
Memphis Grizzlies
Brooklyn Nets
08:00 PM GMT+1
Los Angeles Lakers
Houston Rockets
11:00 PM GMT+1
Utah Jazz
Charlotte Hornets
11:00 PM GMT+1
Dallas Mavericks
Washington Wizards
12:00 AM GMT+1
Boston Celtics
New Orleans Pelicans
12:30 AM GMT+1
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
02:00 AM GMT+1
Toronto Raptors
Phoenix Suns
03:00 AM GMT+1
Philadelphia 76ers
Denver Nuggets
Monday, March 29, 2027
12:00 AM GMT+1
Minnesota Timberwolves
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT+1
Miami Heat
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT+1
LA Clippers
Detroit Pistons
12:30 AM GMT+1
Golden State Warriors
Brooklyn Nets
01:00 AM GMT+1
Indiana Pacers
Chicago Bulls
01:00 AM GMT+1
Dallas Mavericks
Milwaukee Bucks
02:30 AM GMT+1
Phoenix Suns
San Antonio Spurs
03:00 AM GMT+1
Denver Nuggets
Sacramento Kings
Tuesday, March 30, 2027
12:00 AM GMT+1
Miami Heat
Charlotte Hornets
01:00 AM GMT+1
Boston Celtics
Indiana Pacers
01:00 AM GMT+1
New York Knicks
Orlando Magic
01:00 AM GMT+1
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
02:00 AM GMT+1
Oklahoma City Thunder
Utah Jazz
04:00 AM GMT+1
Houston Rockets
Portland Trail Blazers
Wednesday, March 31, 2027
12:00 AM GMT+1
LA Clippers
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT+1
Toronto Raptors
Detroit Pistons
12:00 AM GMT+1
Golden State Warriors
Philadelphia 76ers
12:00 AM GMT+1
Chicago Bulls
Washington Wizards
12:30 AM GMT+1
Cleveland Cavaliers
Brooklyn Nets
01:00 AM GMT+1
New Orleans Pelicans
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT+1
Sacramento Kings
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT+1
Phoenix Suns
San Antonio Spurs
02:30 AM GMT+1
Denver Nuggets
Dallas Mavericks
03:00 AM GMT+1
Houston Rockets
Portland Trail Blazers
Thursday, April 1, 2027
12:00 AM GMT+1
Boston Celtics
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT+1
Orlando Magic
Indiana Pacers
12:30 AM GMT+1
Charlotte Hornets
New York Knicks
02:30 AM GMT+1
Los Angeles Lakers
Oklahoma City Thunder
Friday, April 2, 2027
12:00 AM GMT+1
Philadelphia 76ers
Washington Wizards
12:30 AM GMT+1
Miami Heat
Boston Celtics
12:30 AM GMT+1
New York Knicks
Brooklyn Nets
12:30 AM GMT+1
Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves
01:00 AM GMT+1
Detroit Pistons
Chicago Bulls
01:00 AM GMT+1
Sacramento Kings
Dallas Mavericks
01:00 AM GMT+1
Charlotte Hornets
Milwaukee Bucks
01:30 AM GMT+1
Atlanta Hawks
Toronto Raptors
01:30 AM GMT+1
Memphis Grizzlies
Houston Rockets
03:00 AM GMT+1
Denver Nuggets
Phoenix Suns
03:00 AM GMT+1
Utah Jazz
Portland Trail Blazers
03:30 AM GMT+1
San Antonio Spurs
LA Clippers
Saturday, April 3, 2027
10:00 PM GMT+1
New Orleans Pelicans
Oklahoma City Thunder
12:00 AM GMT+1
Washington Wizards
Orlando Magic
Sunday, April 4, 2027
06:00 PM GMT+1
Atlanta Hawks
Philadelphia 76ers
07:00 PM GMT+1
Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks
08:00 PM GMT+1
Charlotte Hornets
Cleveland Cavaliers
08:00 PM GMT+1
Miami Heat
Detroit Pistons
08:00 PM GMT+1
Minnesota Timberwolves
Dallas Mavericks
08:30 PM GMT+1
Indiana Pacers
Toronto Raptors
09:00 PM GMT+1
Chicago Bulls
Houston Rockets
09:30 PM GMT+1
Phoenix Suns
LA Clippers
10:00 PM GMT+1
Memphis Grizzlies
Denver Nuggets
10:00 PM GMT+1
Portland Trail Blazers
Utah Jazz
11:00 PM GMT+1
Golden State Warriors
Sacramento Kings
12:30 AM GMT+1
Boston Celtics
New York Knicks
03:00 AM GMT+1
San Antonio Spurs
Los Angeles Lakers
Monday, April 5, 2027
12:00 AM GMT+1
Brooklyn Nets
Cleveland Cavaliers
12:00 AM GMT+1
Miami Heat
Orlando Magic
01:00 AM GMT+1
Washington Wizards
New Orleans Pelicans
Tuesday, April 6, 2027
12:00 AM GMT+1
Indiana Pacers
Charlotte Hornets
12:30 AM GMT+1
Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
01:00 AM GMT+1
New York Knicks
Atlanta Hawks
01:00 AM GMT+1
Detroit Pistons
Memphis Grizzlies
01:00 AM GMT+1
Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
01:00 AM GMT+1
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
02:00 AM GMT+1
New Orleans Pelicans
Denver Nuggets
02:00 AM GMT+1
Oklahoma City Thunder
Utah Jazz
03:00 AM GMT+1
Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers
03:30 AM GMT+1
Minnesota Timberwolves
LA Clippers
04:00 AM GMT+1
Phoenix Suns
Golden State Warriors
Wednesday, April 7, 2027
12:00 AM GMT+1
Indiana Pacers
Detroit Pistons
12:00 AM GMT+1
Boston Celtics
Orlando Magic
12:30 AM GMT+1
Brooklyn Nets
Toronto Raptors
12:30 AM GMT+1
Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs
01:00 AM GMT+1
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
01:00 AM GMT+1
Washington Wizards
Memphis Grizzlies
01:30 AM GMT+1
Sacramento Kings
Houston Rockets
03:00 AM GMT+1
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT+1
Dallas Mavericks
Portland Trail Blazers
Thursday, April 8, 2027
12:00 AM GMT+1
Philadelphia 76ers
Miami Heat
01:00 AM GMT+1
New York Knicks
Milwaukee Bucks
02:00 AM GMT+1
LA Clippers
Denver Nuggets
02:00 AM GMT+1
New Orleans Pelicans
Utah Jazz
02:30 AM GMT+1
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
Friday, April 9, 2027
12:00 AM GMT+1
Boston Celtics
Atlanta Hawks
12:00 AM GMT+1
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
12:00 AM GMT+1
Cleveland Cavaliers
Indiana Pacers
12:00 AM GMT+1
Detroit Pistons
New York Knicks
12:00 AM GMT+1
Toronto Raptors
Orlando Magic
01:00 AM GMT+1
Washington Wizards
Miami Heat
01:00 AM GMT+1
Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
01:00 AM GMT+1
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
01:30 AM GMT+1
Portland Trail Blazers
Houston Rockets
02:30 AM GMT+1
Denver Nuggets
San Antonio Spurs
02:30 AM GMT+1
LA Clippers
Utah Jazz
03:00 AM GMT+1
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers
03:00 AM GMT+1
Memphis Grizzlies
Phoenix Suns
03:00 AM GMT+1
Dallas Mavericks
Sacramento Kings
Sunday, April 11, 2027
11:00 PM GMT+1
Milwaukee Bucks
Boston Celtics
11:00 PM GMT+1
Toronto Raptors
Brooklyn Nets
11:00 PM GMT+1
Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers
11:00 PM GMT+1
Orlando Magic
Miami Heat
11:00 PM GMT+1
Indiana Pacers
New York Knicks
11:00 PM GMT+1
Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers
11:00 PM GMT+1
Detroit Pistons
Washington Wizards
11:00 PM GMT+1
Chicago Bulls
New Orleans Pelicans
01:30 AM GMT+1
Memphis Grizzlies
Dallas Mavericks
01:30 AM GMT+1
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
01:30 AM GMT+1
Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs
01:30 AM GMT+1
Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets
01:30 AM GMT+1
Utah Jazz
Golden State Warriors
01:30 AM GMT+1
Sacramento Kings
LA Clippers
01:30 AM GMT+1
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
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How to watch the NBA in the UK 2026-27
Two broadcasters share live NBA rights in the UK for the 2026-27 season following a restructure of the broadcast landscape ahead of the 2025-26 campaign.
Sky Sports holds the primary rights under an 11-year deal announced in July 2024, running until the end of the 2035-36 season and covering live regular-season games, the playoffs and the NBA Finals.
Amazon Prime Video also broadcasts more than 60 live games per season as part of a separate rights agreement, including the NBA Global Games in Paris (January 14) and Manchester (January 17) in 2027.
NBA League Pass, available directly through the NBA app or via a Sky Sports add-on, provides access to every live game not shown by either broadcaster on a given night.
TV + Streaming
Sky Sports
Primary UK broadcaster. Live games throughout the regular season, playoffs and NBA Finals. Available on Sky TV, Sky Glass, and NOW TV for a no-contract streaming option.
11-year deal: 2025-26 to 2035-36
Streaming
Amazon Prime Video
60+ live games per season including the NBA Paris Game (January 14, 2027) and the NBA Manchester Game (January 17, 2027). Included with an Amazon Prime subscription at no extra cost.
Paris Jan 14 · Manchester Jan 17
All games
NBA League Pass
Every live game streamed in the UK. Available directly through the NBA app, or as an add-on through Sky Sports. UK blackout restrictions apply during Sky Sports and Prime Video live broadcast windows.
Full-season access
Both broadcasters allot specific games on a rolling basis, with selections confirmed closer to each broadcast date rather than published as a full schedule at the start of the season.
NBA Global Games UK 2027
Two regular-season games between the New Orleans Pelicans and the San Antonio Spurs are scheduled for Europe in January 2027, with one in Paris and one in Manchester.
The Manchester fixture at Co-op Live on January 17, 2027 is the first time a regular-season NBA game has been staged in the city, and both games are exclusive to Amazon Prime Video in the UK.
Both games will be shown at UK-friendly evening times given the European venues, making them the most accessible fixtures of the season for supporters watching live.
NBA Global Games 2027
New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs
Wednesday, January 14, 2027
Pelicans vs Spurs
Accor Arena, Paris, France
Prime Video Live in UK
January 17, 2027
Pelicans vs Spurs
Co-op Live, Manchester, England
Prime Video Live in UK
Five NBA games to watch in 2026-27
From LeBron James' debut in a new jersey to the first NBA game ever played in Manchester, the 2026-27 season has a set of landmark fixtures worth circling in the diary.
Must-watch fixtures for UK fans
1
Tuesday, October 21, 2026 · Opening Night
New York Knicks vs Philadelphia 76ers
~12:00am BSTSky Sports / Prime TBCUK TV confirmed later
Madison Square Garden, New York
LeBron James makes his Philadelphia 76ers debut against the defending NBA champions on the night that matters most. He is the biggest name in the sport taking the court against the team that just won the title, which makes this the most anticipated regular-season opener in years.
2
Friday, December 25, 2026 · Christmas Day
New York Knicks vs San Antonio Spurs
~5:00pm GMTUK broadcaster TBCUK-friendly time
Madison Square Garden, New York
NBA Finals rematch, tipping off on Christmas afternoon at a time most UK fans can actually watch without an alarm. The Spurs travel to MSG with six months of motivation having lost the 2026 championship there; few regular-season storylines carry that kind of weight.
3
Saturday, January 17, 2027 · NBA Manchester Game
New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs
Evening GMTPrime VideoManchester, England
Co-op Live, Manchester
The first regular-season NBA game ever played in Manchester, and one of the very few fixtures in the entire calendar that UK fans can watch in a sold-out arena. Co-op Live holds 23,500 and the game kicks off at a prime-time UK hour on Amazon Prime Video.
4
Tuesday, October 21, 2026 · Opening Night
San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder
~2:30am BSTSky Sports / Prime TBC
Frost Bank Center, San Antonio
Two of the Western Conference's best young rosters collide on the first night of the season. The Spurs begin life as NBA finalists defending their right to return while the Thunder open as one of the few sides with the roster to match them over a full season.
5
Tuesday, October 20, 2026 · Opening Night
Boston Celtics vs Detroit Pistons
~8:00pm BSTSky Sports / Prime TBC
TD Garden, Boston
The Celtics begin their title-contention campaign against a Detroit side that has developed into one of the more watchable young teams in the East. TD Garden on Opening Night with a Celtics roster still stacked enough to go deep in the playoffs is a reliable watch.
NBA UK tip-off times 2026-27
Almost all NBA regular-season games tip off between midnight and 5am in the UK, with the exact time depending on the US time zone of the home team.
UK clocks change twice during the 2026-27 season: back one hour on October 25, 2026 (GMT from October 26), and forward one hour again on March 28, 2027 (BST from March 28).
The schedule widget above lists all UK tip-off times already converted, applying BST for games from October 20-25 and from March 28, and GMT for the rest of the season.
US Eastern Time to UK conversion
US tip-off (ET)
UK time (GMT) Oct 26–Mar 27
UK time (BST) Oct 20–25 & Mar 28+
6:00pm ET
11:00pm
12:00am BST
7:00pm ET
12:00am
1:00am BST
7:30pm ET
12:30am
1:30am BST
8:00pm ET
1:00am
2:00am BST
9:00pm ET
2:00am
3:00am BST
9:30pm ET
2:30am
3:30am BST
10:00pm ET
3:00am
4:00am BST
10:30pm ET
3:30am
4:30am BST
Conference structure 2026-27
The NBA's 30 teams are divided into two conferences and six divisions, three per conference.
The top six teams in each conference at the end of the regular season qualify automatically for the first round of the playoffs.
Eastern Conference
Atlantic Division
Boston Celtics
Brooklyn Nets
New York KnicksChampions
Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
Central Division
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
Indiana Pacers
Milwaukee Bucks
Southeast Division
Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
Miami Heat
Orlando Magic
Washington Wizards
Western Conference
Northwest Division
Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
Utah Jazz
Pacific Division
Golden State Warriors
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
Sacramento Kings
Southwest Division
Dallas Mavericks
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs
NBA Play-In Tournament 2027 explained
Teams finishing seventh through tenth in each conference qualify for the Play-In Tournament, which fills the final two playoff spots per conference.
Six games are played across the two conferences: three per conference, with two knockout rounds over roughly four days in mid-April.
How the Play-In Tournament works
Game 1
7 seed hosts 8 seed. The winner earns the 7th playoff seed immediately. The loser drops into the second round.
Game 2
9 seed hosts 10 seed. The winner advances to the second round. The loser is eliminated from the postseason.
Game 3
Loser of Game 1 hosts winner of Game 2. The winner earns the 8th playoff seed. The loser ends their season.
About the NBA 2026-27 season
The season covers 30 teams across the Eastern and Western Conferences, each playing 82 games: 41 at home and 41 away.
The top six teams in each conference qualify automatically for the first round of the playoffs, while seeds seven through ten play off in the Play-In Tournament for the remaining two spots per conference.
The NBA Cup, an in-season tournament held in November and December, gives every team a second competition to target during the regular season alongside their conference standing.
The NBA Finals, which decide the league champion, are scheduled for June 2027.