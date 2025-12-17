Premier League GW17: Injury news, team news, absentees and doubts for every club

There are some cracking fixtures in gameweek 17 of the 2025-26 Premier League campaign, with the action beginning at St James' Park in Saturday's early start, with Newcastle United welcoming Chelsea.
There are eight games on Saturday, including Liverpool's trip to Tottenham Hotspur, while Arsenal will head to Everton in one of two 8pm kickoffs.
On Sunday, there is just one match, with Manchester United visiting Aston Villa for what has been a Premier League classic down the years.
The latest round of matches will come to an end at Craven Cottage on Monday night, as Fulham welcome Nottingham Forest.
Here, Sports Mole rounds up all of the injury news, team news, doubts and absentees for every club ahead of the 17th set of fixtures in England's top flight, as the Premier League table starts to take shape.
NEWCASTLE UNITED VS. CHELSEA (Saturday, 12.30pm)
NEWCASTLE
Out: Kieran Trippier (thigh), William Osula (ankle), Dan Burn (chest), Emil Krafth (knee), Valentino Livramento (knee)
Doubtful: Sven Botman (back), Nick Pope (groin)
CHELSEA
Out: Mykhaylo Mudryk (suspended), Levi Colwill (knee), Dario Essugo (thigh), Romeo Lavia (thigh), Liam Delap (shoulder), Estevao (muscle)
Doubtful: None
WOLVERHAMPTON WANDERERS VS. BRENTFORD (Saturday, 3pm)
WOLVES
Out: Leon Chiwone (knee), Rodrigo Gomes (groin), Dan Bentley (ankle), Marshall Munetsi (calf), Jean-Ricner Bellegarde (hamstring), Yerson Mosquera (suspended), Emmanuel Djedje (AFCON), Tawanda Chirewa (AFCON)
Doubtful: None
BRENTFORD
Out: Antoni Milambo (knee), Josh Dasilva (knee), Fabio Carvalho (knee), Reiss Nelson (knock), Dango Ouattara (AFCON), Frank Onyeka (AFCON)
Doubtful: None
MANCHESTER CITY VS. WEST HAM UNITED (Saturday, 3pm)
MAN CITY
Out: Mateo Kovacic (ankle), Rodri (fitness), John Stones (thigh), Rayan Ait-Nouri (AFCON), Omar Marmoush (AFCON), Jeremy Doku (muscle)
Doubtful: Oscar Bobb (muscle)
WEST HAM
Out: El Hadji Malick Diouf (AFCON), Aaron Wan-Bissaka (AFCON)
Doubtful: Lukasz Fabianski (back)
BRIGHTON & HOVE ALBION VS. SUNDERLAND (Saturday, 3pm)
BRIGHTON
Out: Solly March (knee), Adam Webster (knee), Stefanos Tzimas (knee), Carlos Baleba (AFCON), Lewis Dunk (suspended), Diego Gomez (suspended)
Doubtful: None
SUNDERLAND
Out: Habib Diarra (AFCON), Noah Sadiki (AFCON), Reinildo (AFCON), Arthur Masuaku (AFCON), Bertrand Traore (AFCON), Chemsdine Talbi (AFCON), Luke O'Nien (suspended)
Doubtful: None
BOURNEMOUTH VS. BURNLEY (Saturday, 3pm)
BOURNEMOUTH
Out: Ben Doak (thigh), Ryan Christie (knee), Veljko Milosavljevic (knee), Tyler Adams (knee)
Doubtful: None
BURNLEY
Out: Zeki Amdouni (knee), Jordan Beyer (knee), Connor Roberts (unspecified), Bashir Humphreys (fitness), Hannibal Mejbri (suspended), Lyle Foster (AFCON), Axel Tuanzebe (AFCON)
Doubtful: None
TOTTENHAM HOTSPUR VS. LIVERPOOL (Saturday, 5.30pm)
TOTTENHAM
Out: James Maddison (knee), Dejan Kulusevski (knee), Yves Bissouma (suspended), Dominic Solanke (ankle), Destiny Udogie (thigh), Radu Dragusin (knee), Kota Takai (ankle), Pape Sarr (AFCON)
Doubtful: None
LIVERPOOL
Out: Giovanni Leoni (knee), Jeremie Frimpong (muscle), Cody Gakpo (unspecified), Wataru Endo (ankle), Mohamed Salah (AFCON), Joe Gomez (muscle)
Doubtful: Dominik Szoboszlai (ankle)
LEEDS UNITED VS. CRYSTAL PALACE (Saturday, 8pm)
LEEDS UNITED
Out: Daniel James (thigh), Sean Longstaff (calf), Lukas Nmecha (calf)
Doubtful: None
CRYSTAL PALACE
Out: Cheick Doucoure (knee), Chadi Riad (knee), Rio Cardines (groin), Caleb Kporha (back), Daniel Munoz (knee), Daichi Kamada (thigh)
Doubtful: None
EVERTON VS. ARSENAL (Saturday, 8pm)
EVERTON
Out: Jarrad Branthwaite (hamstring), Merlin Rohl (hernia), Seamus Coleman (thigh), Idrissa Gueye (AFCON), Iliman Ndiaye (AFCON)
Doubtful: Kiernan Dewsbury-Hall (thigh), Jack Grealish (thigh)
ARSENAL
Out: Gabriel Magalhaes (thigh), Kai Havertz (knee), Cristhian Mosquera (ankle), Max Dowman (ankle), Ben White (thigh)
Doubtful: None
ASTON VILLA VS. MANCHESTER UNITED (Sunday, 4.30pm)
VILLA
Out: Tyrone Mings (hamstring), Ross Barkley (knee), Jadon Sancho (ineligible)
Doubtful: Emiliano Martinez (back), Pau Torres (calf)
MAN UNITED
Out: Bryan Mbeumo (AFCON), Amad Diallo (AFCON), Noussair Mazraoui (AFCON), Casemiro (suspended)
Doubtful: Harry Maguire (thigh), Matthijs de Ligt (back)
FULHAM VS. NOTTINGHAM FOREST (Monday, 8pm)
FULHAM
Out: Rodrigo Muniz (thigh), Ryan Sessegnon (thigh), Calvin Bassey (AFCON), Samuel Chukwueze (AFCON), Alex Iwobi (AFCON)
Doubtful: None
FOREST
Out: Ola Aina (muscle), Ryan Yates (hamstring), Chris Wood (knee), Willy Boly (AFCON), Ibrahim Sangare (AFCON)
Doubtful: Matz Sels (groin), Taiwo Awoniyi (stomach), Nicolas Dominguez (knee)
PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 17: TEAM NEWS BY CLUB
ARSENAL (vs. Everton)
Out: Gabriel Magalhaes (thigh), Kai Havertz (knee), Cristhian Mosquera (ankle), Max Dowman (ankle), Ben White (thigh)
Doubtful: None
ASTON VILLA (vs. Man United)
Out: Tyrone Mings (hamstring), Ross Barkley (knee), Jadon Sancho (ineligible)
Doubtful: Emiliano Martinez (back), Pau Torres (calf)
BOURNEMOUTH (vs. Burnley)
Out: Ben Doak (thigh), Ryan Christie (knee), Veljko Milosavljevic (knee), Tyler Adams (knee)
Doubtful: None
BRENTFORD (vs. Wolves)
Out: Antoni Milambo (knee), Josh Dasilva (knee), Fabio Carvalho (knee), Reiss Nelson (knock), Dango Ouattara (AFCON), Frank Onyeka (AFCON)
Doubtful: None
BRIGHTON (vs. Sunderland)
Out: Solly March (knee), Adam Webster (knee), Stefanos Tzimas (knee), Carlos Baleba (AFCON), Lewis Dunk (suspended), Diego Gomez (suspended)
Doubtful: None
BURNLEY (vs. Bournemouth)
Out: Zeki Amdouni (knee), Jordan Beyer (knee), Connor Roberts (unspecified), Bashir Humphreys (fitness), Hannibal Mejbri (suspended), Lyle Foster (AFCON), Axel Tuanzebe (AFCON)
Doubtful: None
CHELSEA (vs. Newcastle)
Out: Mykhaylo Mudryk (suspended), Levi Colwill (knee), Dario Essugo (thigh), Romeo Lavia (thigh), Liam Delap (shoulder), Estevao (muscle)
Doubtful: None
CRYSTAL PALACE (vs. Leeds)
Out: Cheick Doucoure (knee), Chadi Riad (knee), Rio Cardines (groin), Caleb Kporha (back), Daniel Munoz (knee), Daichi Kamada (thigh)
Doubtful: None
EVERTON (vs. Arsenal)
Out: Jarrad Branthwaite (hamstring), Merlin Rohl (hernia), Seamus Coleman (thigh), Idrissa Gueye (AFCON), Iliman Ndiaye (AFCON)
Doubtful: Kiernan Dewsbury-Hall (thigh), Jack Grealish (thigh)
FULHAM (vs. Nottingham Forest)
Out: Rodrigo Muniz (thigh), Ryan Sessegnon (thigh), Calvin Bassey (AFCON), Samuel Chukwueze (AFCON), Alex Iwobi (AFCON)
Doubtful: None
LEEDS (vs. Crystal Palace)
Out: Daniel James (thigh), Sean Longstaff (calf), Lukas Nmecha (calf)
Doubtful: None
LIVERPOOL (vs. Tottenham)
Out: Giovanni Leoni (knee), Jeremie Frimpong (muscle), Cody Gakpo (unspecified), Wataru Endo (ankle), Mohamed Salah (AFCON), Joe Gomez (muscle)
Doubtful: Dominik Szoboszlai (ankle)
MANCHESTER CITY (vs. West Ham)
Out: Mateo Kovacic (ankle), Rodri (fitness), John Stones (thigh), Rayan Ait-Nouri (AFCON), Omar Marmoush (AFCON), Jeremy Doku (muscle)
Doubtful: Oscar Bobb (muscle)
MANCHESTER UNITED (vs. Aston Villa)
Out: Bryan Mbeumo (AFCON), Amad Diallo (AFCON), Noussair Mazraoui (AFCON), Casemiro (suspended)
Doubtful: Harry Maguire (thigh), Matthijs de Ligt (back)
NEWCASTLE UNITED (vs. Chelsea)
Out: Kieran Trippier (thigh), William Osula (ankle), Dan Burn (chest), Emil Krafth (knee), Valentino Livramento (knee)
Doubtful: Sven Botman (back), Nick Pope (groin)
NOTTINGHAM FOREST (vs. Fulham)
Out: Ola Aina (muscle), Ryan Yates (hamstring), Chris Wood (knee), Wily Boly (AFCON), Ibrahim Sangare (AFCON)
Doubtful: Matz Sels (groin), Taiwo Awoniyi (stomach), Nicolas Dominguez (knee)
SUNDERLAND (vs. Brighton)
Out: Habib Diarra (AFCON), Noah Sadiki (AFCON), Reinildo (AFCON), Arthur Masuaku (AFCON), Betrand Traore (AFCON), Chemsdine Talbi (AFCON), Luke O'Nien (suspended)
Doubtful: None
TOTTENHAM HOTSPUR (vs. Liverpool)
Out: James Maddison (knee), Dejan Kulusevski (knee), Yves Bissouma (suspended), Dominic Solanke (ankle), Destiny Udogie (thigh), Radu Dragusin (knee), Kota Takai (ankle), Pape Sarr (AFCON)
Doubtful: None
WEST HAM UNITED (vs. Man City)
Out: El Hadji Malick Diouf (AFCON), Aaron Wan-Bissaka (AFCON)
Doubtful: Lukasz Fabianski (back)
WOLVES (vs. Brentford)
Out: Leon Chiwone (knee), Rodrigo Gomes (groin), Dan Bentley (ankle), Marshall Munetsi (calf), Jean-Ricner Bellegarde (hamstring), Yerson Mosquera (suspended), Emmanuel Djedje (AFCON), Tawanda Chirewa (AFCON)
Doubtful: None