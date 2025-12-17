Premier League GW17: Injury news, team news, absentees and doubts for every club

By Matt Law | 17 Dec 2025 17:16 , Last updated: 17 Dec 2025 22:28

© Imago / Propaganda Photo

There are some cracking fixtures in gameweek 17 of the 2025-26 Premier League campaign, with the action beginning at St James' Park in Saturday's early start, with Newcastle United welcoming Chelsea.

There are eight games on Saturday, including Liverpool's trip to Tottenham Hotspur, while Arsenal will head to Everton in one of two 8pm kickoffs.

On Sunday, there is just one match, with Manchester United visiting Aston Villa for what has been a Premier League classic down the years.

The latest round of matches will come to an end at Craven Cottage on Monday night, as Fulham welcome Nottingham Forest.

Here, Sports Mole rounds up all of the injury news, team news, doubts and absentees for every club ahead of the 17th set of fixtures in England's top flight, as the Premier League table starts to take shape.

NEWCASTLE UNITED VS. CHELSEA (Saturday, 12.30pm)

© Imago / Pro Sports Images

NEWCASTLE

Out: Kieran Trippier (thigh), William Osula (ankle), Dan Burn (chest), Emil Krafth (knee), Valentino Livramento (knee)

Doubtful: Sven Botman (back), Nick Pope (groin)

CHELSEA

Out: Mykhaylo Mudryk (suspended), Levi Colwill (knee), Dario Essugo (thigh), Romeo Lavia (thigh), Liam Delap (shoulder), Estevao (muscle)

Doubtful: None

© Imago

WOLVES

Out: Leon Chiwone (knee), Rodrigo Gomes (groin), Dan Bentley (ankle), Marshall Munetsi (calf), Jean-Ricner Bellegarde (hamstring), Yerson Mosquera (suspended), Emmanuel Djedje (AFCON), Tawanda Chirewa (AFCON)

Doubtful: None

BRENTFORD

Out: Antoni Milambo (knee), Josh Dasilva (knee), Fabio Carvalho (knee), Reiss Nelson (knock), Dango Ouattara (AFCON), Frank Onyeka (AFCON)

Doubtful: None

© Imago / Gribaudi/ImagePhoto

MAN CITY

Out: Mateo Kovacic (ankle), Rodri (fitness), John Stones (thigh), Rayan Ait-Nouri (AFCON), Omar Marmoush (AFCON), Jeremy Doku (muscle)

Doubtful: Oscar Bobb (muscle)

WEST HAM

Out: El Hadji Malick Diouf (AFCON), Aaron Wan-Bissaka (AFCON)

Doubtful: Lukasz Fabianski (back)

BRIGHTON & HOVE ALBION VS. SUNDERLAND (Saturday, 3pm)

© Imago

BRIGHTON

Out: Solly March (knee), Adam Webster (knee), Stefanos Tzimas (knee), Carlos Baleba (AFCON), Lewis Dunk (suspended), Diego Gomez (suspended)

Doubtful: None

SUNDERLAND

Out: Habib Diarra (AFCON), Noah Sadiki (AFCON), Reinildo (AFCON), Arthur Masuaku (AFCON), Bertrand Traore (AFCON), Chemsdine Talbi (AFCON), Luke O'Nien (suspended)

Doubtful: None

© Imago

BOURNEMOUTH

Out: Ben Doak (thigh), Ryan Christie (knee), Veljko Milosavljevic (knee), Tyler Adams (knee)

Doubtful: None

BURNLEY

Out: Zeki Amdouni (knee), Jordan Beyer (knee), Connor Roberts (unspecified), Bashir Humphreys (fitness), Hannibal Mejbri (suspended), Lyle Foster (AFCON), Axel Tuanzebe (AFCON)

Doubtful: None

TOTTENHAM HOTSPUR VS. LIVERPOOL (Saturday, 5.30pm)

© Imago

TOTTENHAM

Out: James Maddison (knee), Dejan Kulusevski (knee), Yves Bissouma (suspended), Dominic Solanke (ankle), Destiny Udogie (thigh), Radu Dragusin (knee), Kota Takai (ankle), Pape Sarr (AFCON)

Doubtful: None

LIVERPOOL

Out: Giovanni Leoni (knee), Jeremie Frimpong (muscle), Cody Gakpo (unspecified), Wataru Endo (ankle), Mohamed Salah (AFCON), Joe Gomez (muscle)

Doubtful: Dominik Szoboszlai (ankle)

© Imago

LEEDS UNITED

Out: Daniel James (thigh), Sean Longstaff (calf), Lukas Nmecha (calf)

Doubtful: None

CRYSTAL PALACE

Out: Cheick Doucoure (knee), Chadi Riad (knee), Rio Cardines (groin), Caleb Kporha (back), Daniel Munoz (knee), Daichi Kamada (thigh)

Doubtful: None

EVERTON VS. ARSENAL (Saturday, 8pm)

© Imago

EVERTON

Out: Jarrad Branthwaite (hamstring), Merlin Rohl (hernia), Seamus Coleman (thigh), Idrissa Gueye (AFCON), Iliman Ndiaye (AFCON)

Doubtful: Kiernan Dewsbury-Hall (thigh), Jack Grealish (thigh)

ARSENAL

Out: Gabriel Magalhaes (thigh), Kai Havertz (knee), Cristhian Mosquera (ankle), Max Dowman (ankle), Ben White (thigh)

Doubtful: None

ASTON VILLA VS. MANCHESTER UNITED (Sunday, 4.30pm)

© Imago / Every Second Media

VILLA

Out: Tyrone Mings (hamstring), Ross Barkley (knee), Jadon Sancho (ineligible)

Doubtful: Emiliano Martinez (back), Pau Torres (calf)

MAN UNITED

Out: Bryan Mbeumo (AFCON), Amad Diallo (AFCON), Noussair Mazraoui (AFCON), Casemiro (suspended)

Doubtful: Harry Maguire (thigh), Matthijs de Ligt (back)

FULHAM VS. NOTTINGHAM FOREST (Monday, 8pm)

© Imago

FULHAM

Out: Rodrigo Muniz (thigh), Ryan Sessegnon (thigh), Calvin Bassey (AFCON), Samuel Chukwueze (AFCON), Alex Iwobi (AFCON)

Doubtful: None

FOREST

Out: Ola Aina (muscle), Ryan Yates (hamstring), Chris Wood (knee), Willy Boly (AFCON), Ibrahim Sangare (AFCON)

Doubtful: Matz Sels (groin), Taiwo Awoniyi (stomach), Nicolas Dominguez (knee)

