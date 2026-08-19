Arsenal vs. Coventry: Head-to-head record and past meetings ahead of Premier League contest

The Emirates Stadium will play host to the opening match of the 2026-27 Premier League season on Friday evening, as Arsenal welcome Coventry City.
Arsenal are the reigning champions, while Coventry secured promotion back to the top flight courtesy of their Championship success last term.
Here, Sports Mole takes an in-depth look at the head-to-head record and previous meetings between the two sides ahead of Friday night's clash in North London.
Head-to-head record
Previous meetings: 76
Arsenal wins: 43
Draws: 19
Coventry City wins: 14
Arsenal and Coventry have locked horns on 76 previous occasions, and it is the Gunners that lead the overall head-to-head record, having posted 43 wins to the latter's 14, while there have been 19 draws.
The pair have met on 18 occasions in the Premier League, with Arsenal winning 10 of those encounters, while Coventry have posted just three victories, with the further five games finishing level.
Friday's match will be the first Premier League clash between the two teams since February 2001, when Arsenal ran out 1-0 winners courtesy of a goal from Dennis Bergkamp.
Coventry's last league success over Arsenal was a 3-2 win in December 1999, while they have only ever beaten the Gunners once away from home in England's top flight - a 3-0 victory in August 1993.
Arsenal are on a five-game winning run against Coventry, including a 4-0 victory in their last meeting, which came in the fourth round of the FA Cup in January 2014.
Frank Stapleton is the all-time leading goalscorer in this particular fixture, having netted nine times for Arsenal against Coventry during his time with the Gunners.
Last 20 meetings (all competitions)
Jan 24, 2014: Arsenal 4-0 Coventry City (FA Cup)
Sep 26, 2012: Arsenal 6-1 Coventry City (League Cup)
Feb 03, 2001: Coventry City 0-1 Arsenal (Premier League)
Sep 16, 2000: Arsenal 2-1 Coventry City (Premier League)
Mar 26, 2000: Arsenal 3-0 Coventry City (Premier League)
Dec 26, 1999: Coventry City 3-2 Arsenal (Premier League)
Mar 20, 1999: Arsenal 2-0 Coventry City (Premier League)
Oct 31, 1998: Coventry City 0-1 Arsenal (Premier League)
Jan 17, 1998: Coventry City 2-2 Arsenal (Premier League)
Aug 11, 1997: Arsenal 2-0 Coventry City (Premier League)
Apr 21, 1997: Coventry City 1-1 Arsenal (Premier League)
Oct 19, 1996: Arsenal 0-0 Coventry City (Premier League)
Feb 03, 1996: Arsenal 1-1 Coventry City (Premier League)
Aug 26, 1995: Coventry City 0-0 Arsenal (Premier League)
Jan 21, 1995: Coventry City 0-1 Arsenal (Premier League)
Oct 23, 1994: Arsenal 2-1 Coventry City (Premier League)
Dec 04, 1993: Coventry City 1-0 Arsenal (Premier League)
Aug 14, 1993: Arsenal 0-3 Coventry City (Premier League)
Mar 13, 1993: Coventry City 0-2 Arsenal (Premier League)
Nov 07, 1992: Arsenal 3-0 Coventry City (Premier League)
Last 10 Premier League meetings
Feb 03, 2001: Coventry City 0-1 Arsenal (Premier League)
Sep 16, 2000: Arsenal 2-1 Coventry City (Premier League)
Mar 26, 2000: Arsenal 3-0 Coventry City (Premier League)
Dec 26, 1999: Coventry City 3-2 Arsenal (Premier League)
Mar 20, 1999: Arsenal 2-0 Coventry City (Premier League)
Oct 31, 1998: Coventry City 0-1 Arsenal (Premier League)
Jan 17, 1998: Coventry City 2-2 Arsenal (Premier League)
Aug 11, 1997: Arsenal 2-0 Coventry City (Premier League)
Apr 21, 1997: Coventry City 1-1 Arsenal (Premier League)
Oct 19, 1996: Arsenal 0-0 Coventry City (Premier League)