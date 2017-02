Team News: Spurs, Stoke remain unchanged

Neither Tottenham Hotspur nor Stoke City make any changes ahead of Sunday's Premier League meeting at White Hart Lane.

Tottenham Hotspur: Lloris, Dier, Alderweireld, Vertonghen, Walker, Wanyama, Dembele, Davies, Alli, Eriksen, Kane

Subs: Son, Janssen, Vorm, Trippier, Sissoko, Wimmer, Winks Stoke City: Grant, Bardsley, Shawcross, Martins Indi, Pieters, Whelan, Adam, Sobhi, Allen, Arnautovic, Crouch

Subs: Muniesa, Berahino, Afellay, Diouf, Cameron, Imbula, Given More to follow.