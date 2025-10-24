Easily the most highly-anticipated fixture on the Spanish football calendar - and one of the most eagerly-awaited in the whole of Europe - chaos and controversy is always a guarantee when Real Madrid and Barcelona butt heads in El Clasico.
The first Clasico of the 2025-26 campaign will take place at Bernabeu on Saturday evening, with division leaders Real Madrid welcoming the reigning champions Barcelona.
Real Madrid have proven themselves to be the best side in Spain's top flight so far this season, picking up 24 points from their nine matches courtesy of a record of eight wins and one defeat.
Barcelona, meanwhile, have a record of seven wins, one draw and one defeat to collect 22 points, leaving them two points off the summit ahead of the meeting between the two giants of Spanish football this weekend.
Both teams will enter the domestic contest off the back of Champions League victories, with Real Madrid beating Juventus 1-0, while Barcelona were 6-1 winners over Olympiacos.
Their attention is now firmly on Spain's top flight, though, and it shaping up to be another fascinating battle, with many of the world's leading players set to be on display at Bernabeu on Sunday afternoon.
Here, Sports Mole provides an in-depth statistical breakdown of the top 10 scorers in the history of El Clasico, and it would be fair to say that there are some all-time greats on the list.
10. Luis Suarez (Barcelona)
Appearances: 15
Goals: 11
Ratio: 0.73 goals per El Clasico
First El Clasico goal: March 22, 2015 (Barcelona 2-1 Real Madrid | La Liga)
Last El Clasico goal: February 27, 2019 (Real Madrid 0-3 Barcelona | Copa del Rey semi-finals second leg)
9. Santillana (Real Madrid)
Appearances: 35
Goals: 12
Ratio: 0.34 goals per El Clasico
First El Clasico goal: December 4, 1977 (Barcelona 2-3 Real Madrid | La Liga)
Last El Clasico goal: February 25, 1984 (Real Madrid 2-1 Barcelona | La Liga)
6=. Ferenc Puskas (Real Madrid)
Appearances: 18
Goals: 14
Ratio: 0.77 goals per El Clasico
First El Clasico goal: June 7, 1959 (Real Madrid 2-4 Barcelona | Copa del Rey semi-finals first leg)
Last El Clasico goal: March 30, 1964 (Barcelona 1-2 Real Madrid | La Liga)
6=. Paco Gento (Real Madrid)
Appearances: 45
Goals: 14
Ratio: 0.31 goals per El Clasico
First El Clasico goal: March 5, 1955 (Barcelona 2-2 Real Madrid | La Liga)
Last El Clasico goal: September 14, 1969 (Real Madrid 3-3 Barcelona | La Liga)
6.= Cesar (Barcelona)
Appearances: 28
Goals: 14
Ratio: 0.50 goals per El Clasico
First El Clasico goal: March 25, 1945 (Barcelona 5-0 Real Madrid | La Liga)
Last El Clasico goal: June 13, 1954 (Barcelona 3-1 Real Madrid | Copa del Rey semi-finals first leg)
5. Raul (Real Madrid)
Appearances 37
Goals: 15
Ratio: 0.41 goals per El Clasico
First El Clasico goal: September 30, 1995 (Real Madrid 1-1 Barcelona | La Liga)
Last El Clasico goal: May 7, 2008 (Real Madrid 4-1 Barcelona | La Liga)
4. Karim Benzema (Real Madrid)
Appearances: 43
Goals: 16
Ratio: 0.37 goals per El Clasico
First El Clasico goal: December 10, 2011 (Barcelona 1-3 Real Madrid | La Liga)
Last El Clasico goal: April 5, 2023 (Barcelona 0-4 Real Madrid | Copa del Rey semi-finals second leg)
2=. Alfredo Di Stefano (Real Madrid)
Appearances: 30
Goals: 18
Ratio: 0.60 goals per El Clasico
First El Clasico goal: October 24, 1953 (Real Madrid 5-0 Barcelona | La Liga)
Last El Clasico goal: Dec 14, 1963 (Real Madrid 4-0 Barcelona | La Liga)
2=. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
Appearances: 30
Goals: 18
Ratio: 0.60 goals per El Clasico
First El Clasico goal: April 16, 2011 (Real Madrid 1-1 Barcelona | La Liga)
Last El Clasico goal: May 6, 2018 (Barcelona 2-2 Real Madrid | La Liga)
1. Lionel Messi (Barcelona)
Appearances: 45
Goals: 26
Ratio: 0.58 goals per game
First El Clasico goal: March 10, 2007 (Barcelona 3-3 Real Madrid | La Liga)
Last El Clasico goal: May 6, 2018 (Barcelona 2-2 Real Madrid | La Liga)
