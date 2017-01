Team News: Four changes for Manchester City against Tottenham Hotspur

© SilverHub

Leroy Sane returns for Manchester City as they welcome title rivals Tottenham Hotspur to the Etihad.

Leroy Sane returns for Manchester City in one of four changes as they welcome title rivals Tottenham Hotspur to the Etihad this evening. Manchester City: Bravo; Zabaleta, Otamendi, Kolarov, Clichy; Toure, Silva; De Bruyne, Sane, Sterling; Aguero

Subs: Caballero, Kompany, Fernando, Nolito, Delph, Stones, G. Jesus Tottenham Hotspur: Lloris; Walker, Dier, Alderweireld, Wimmer, Rose, Wanyama, Dembele, Eriksen, Dele, Kane

Subs: Vorm, Trippier, Davies, Carter-Vickers, Winks, Sissoko, Son More to follow.

Read Next:

Pep Guardiola 'loves' watching Tottenham

>