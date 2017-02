Team News: Oblak returns to make Atletico bench

© Getty Images

Jan Oblak returns from a dislocated shoulder to make the Atletico Madrid bench ahead of their Champions League last-16 first leg at Bayer Leverkusen.

Jan Oblak returns from a dislocated shoulder to make the Atletico Madrid bench ahead of their Champions League last-16 first leg at Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen: Leno, Dragovic, Wendell, Toprak, Henrichs, Brandt, Aranguiz, Havertz, Bellarabi, Kampl, Hernandez

Subs: Ozcan, Jedvaj, Baumgartlinger, Bailey, Mehmedi, Pohjanpalo, Volland Atletico Madrid: Moya, Luis, Savic, Vrsaljko, Gimenez, Koke, Saul, Carrasco, Gabi, Griezmann, Gameiro

Subs: Oblak, Lucas, Correa, Thomas, Gaitan, Henrique, Torres More to follow.